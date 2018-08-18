Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:А Вы точно понимаете суть ипотеки ? Помимо рекламных 10%(а на самом деле больше) нужно платить еще и тело...
Ничего что СБ России выдаёт уже под 1,7%? Вы несколько лет назад могли поверить, что у нас депозиты будут под 1% в валюте? Мне было смешно, когда наши банки принимали под 10%, а ВТБ (когда был ещё в Украине) под 4-6%. Так что к вопросу запуска ипотеки я уже отношусь не так легкомысленно, несмотря на то, что не представляю откуда они будут брать деньги на это.
Откуда такие цифры? В России он не выдает под такие %% и близко
Bobua написав:якщо у Києві вже нема місця для пристойного життя, то чому не можна будувати філії цього Києва біля зупиночних платформ всіх довколишніх залізниць? І з'єднувати їх з центром швидкісними рейковими "бусами"...
потому что нужны дороги, поверьте мне гораздо комфортнее добираться на авто чем на рейковом бусе
Для чого ще дороги? У Києві нема місця навіть для вже наявних машин. Яким чином допоможуть ширші дороги з околиць!?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
І, до речі, про дороги. Ось такі вони у бритів: (десь у півн.Ірландії) Цікава саме крайня смуга. За суцільною лінією. Маю таке відчуття, що це і для піших людей, і для вело, і, може, для громадського транспорту...
А ще цікаво -- чому Україні так складно розбудовувати міста й дороги, якщо вона вже має перед очима зразок розвинутих країн світу. У чому ж тут проблема -- якщо є можливість вчитись на чужих помилках. Це ж зручно. Це ж вигідно. Це ж така економія ресурсу. Хтось бере на себе роль першопрохідця -- і треба просто йти вже второваним шляхом...У чому ж тут складність? Чому ж не виходить!? Трясця...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
airmax78 написав:Ставки по ипотеке будут снижаться. Мало того, ожидаю, что в самое ближайшее время прявится ипотека под фиксированную ставку.
Что ты мелешь? Уже даже тренд по ставкам депозитов развернулся! Учетная ставка достигла дна, о чем и сказал, и расписался НБУ. Осенью возможно ее поднятие до 7-8%...
Если этого недостаточно, чтобы оценить рыночную премию за риск пребывания в гривне, посмотри на аукционы Минфина - меньше, чем под 10% годовые ОВГЗ не расместить! Хотя еще в июне было 8.5%. Чем длинее гривна, тем она дороже, а не дешевле. Потому что на рынке нет дураков - они есть только среди рыл и продажников застройщиков, мантрящих на дешевую ипотеку. Нерезиденты вообще сбрасывают бумаги доходностью 15-18% - настолько сильны девальвационные ожидания...
Vlad442 написав:Про 10% годовых в никуда - а 10% банку это куда-то? Человеку нет принципиальной разницы на стабильном рынке кого кормить арендодателя или банк и деполюдей.
Да как бы поле такого и вести дальнейший диалог не вижу смысла. Для Вас неверно нет разницы, а для арендатора платить Вам аренду или эту же сумму выплачивать за жильё которое в итоге ему и останется - есть.
Bobua написав:А ще цікаво -- чому Україні так складно розбудовувати міста й дороги, якщо вона вже має перед очима зразок розвинутих країн світу.
Потому что некогда, кушать хочется и в других странах уже построены дороги
По данным следствия, в ноябре 2016 года - декабре 2017 года Киевзеленстрой объявил тендеры на закупку специальной техники для содержания зеленых насаждений районов столицы. Согласно заключению эксперта, в результате Киевзеленстрою нанесено 77,9 млн грн убытков. Следствие выяснило, что часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перенаправили на счета иностранных компаний, а оттуда – на подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии.
Vlad442 написав:Про 10% годовых в никуда - а 10% банку это куда-то? Человеку нет принципиальной разницы на стабильном рынке кого кормить арендодателя или банк и деполюдей.
Да как бы поле такого и вести дальнейший диалог не вижу смысла. Для Вас неверно нет разницы, а для арендатора платить Вам аренду или эту же сумму выплачивать за жильё которое в итоге ему и останется - есть.
А если какой то нежданчик . С арендной можно свалить хоть на улицу а как и куда валить из ипотеки без потерь?
Vlad442 написав:Про 10% годовых в никуда - а 10% банку это куда-то? Человеку нет принципиальной разницы на стабильном рынке кого кормить арендодателя или банк и деполюдей.
Да как бы поле такого и вести дальнейший диалог не вижу смысла. Для Вас неверно нет разницы, а для арендатора платить Вам аренду или эту же сумму выплачивать за жильё которое в итоге ему и останется - есть.
А если какой то нежданчик . С арендной можно свалить хоть на улицу а как и куда валить из ипотеки без потерь?
Т.е. если Вы снимали квартиру и надо выехать, то арендодатель возвращает все ранее оплаченные деньги за аренду (типа чтобы выехал без потерь)?