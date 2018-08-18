Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:ну да, взяти штурмом Київ, це 20..30 хв. електричкою, до м.Святошин, і 15 хв. і ти на ж.д. Вокзалі. а через 18..20 хв. на пересадочних вузлах.
Штурмувати електричку-бомжевоз, до якої ще треба теж добратися, з дибільним розкладом, витратити в ній півгодини, щоб потім штурмувати метро на найбільш забиченій станції - так собі план. До речі, жодний знайомий з передмість не добирається електричками, а окрім маршруток дуже розвинутий сервіс "підвезти", особливо в Ірпені.
З приводу приміських поїздів додам і свої 5 копійок. З власного досвіду, до речі! А не здогадки.
(До речі, хтось знає чому у форуму така зла капча? Вона тупо не пропускає великі повідомленння... )
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Бровари Розклад поїздів (карантинний, зменшений): https://www.swrailway.gov.ua/timetable/ ... id=36&lng= Поїзди з 4-ризначними номерами -- звичайні. Ціни -- нижче ринкових (вважайте це компенсацією податків від держави ). Людей мало (принаймні влітку). Тризначні -- "підвищеного комфорту". Гарантовані сидячі місця. До Дарниці їхати всього хвилин ~ 20, до Видубич ~ 35хв. А от квартира в центрі(!) Броварів, від якої 15хв ходу до залізничного вокзалу (тихими вуличками), він десь лівіше тут на фото: 47сторінка теми "Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Чи може хтось розказати в чому крутизна щоденної тривалої і виснажливої праці(!) водієм (навіть на своєму власному авто), порівняно з плавною, заколисуючою поїздкою на поїзді? Не подобаються наявні поїзди? То замовте в УЗ поїзд "супер-пупер підвищеного комфорту"...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Bobua написав:Бровари Розклад поїздів (карантинний, зменшений): https://www.swrailway.gov.ua/timetable/ ... id=36&lng= Поїзди з 4-ризначними номерами -- звичайні. Ціни -- нижче ринкових (вважайте це компенсацією податків від держави ). Людей мало (принаймні влітку). Тризначні -- "підвищеного комфорту". Гарантовані сидячі місця. До Дарниці їхати всього хвилин ~ 20, до Видубич ~ 35хв. А от квартира в центрі(!) Броварів, від якої 15хв ходу до залізничного вокзалу (тихими вуличками), він десь лівіше тут на фото: 47сторінка теми "Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Новостройки броварские в основном за киевской. Оттуда задолбешься пешком на вокзал ходить.
Richi написав:Да как бы поле такого и вести дальнейший диалог не вижу смысла. Для Вас неверно нет разницы, а для арендатора платить Вам аренду или эту же сумму выплачивать за жильё которое в итоге ему и останется - есть.
А если какой то нежданчик . С арендной можно свалить хоть на улицу а как и куда валить из ипотеки без потерь?
Т.е. если Вы снимали квартиру и надо выехать, то арендодатель возвращает все ранее оплаченные деньги за аренду (типа чтобы выехал без потерь)?
Нет, что происходит с квартирой если влезший в ипотеку физически не может с какого то времени СОВСЕМ платить , пол года/год ?
Близко знаком с жителями Троещины, добирающимися на авто на работу ( Соломенка) 1-2 часа утром и назад столько же вечером. Работа с 9 до 18. Некоторая компенсация - два человека в одно место, автомат и газ в машине. Три часа в дороге..,... в среднем в день. А вы говорите Ирпень....
lel написав:Близко знаком с жителями Троещины, добирающимися на авто на работу ( Соломенка) 1-2 часа утром и назад столько же вечером. Работа с 9 до 18. Некоторая компенсация - два человека в одно место, автомат и газ в машине. Три часа в дороге..,... в среднем в день. А вы говорите Ирпень....
ну так кто им виноват что они работают на соломе а живут на трое в таких случаях меняют работу ближе к транспорту
Чи може хтось розказати в чому крутизна щоденної тривалої і виснажливої праці(!) водієм (навіть на своєму власному авто), порівняно з плавною, заколисуючою поїздкою на поїзді? Не подобаються наявні поїзди? То замовте в УЗ поїзд "супер-пупер підвищеного комфорту"...
кого ти переконуєш, продажних шкур із ВП, яким тре впарювати київський бетон на падаючому тренді? Та вони тут в три горла будуть кнопати про небувалу якість життя в модних МОПи в Києві, і гумові піцци в Вишгороді, передаючи привіти з пробок в місті герої.
Vlad442 написав:Про 10% годовых в никуда - а 10% банку это куда-то? Человеку нет принципиальной разницы на стабильном рынке кого кормить арендодателя или банк и деполюдей.
Да как бы поле такого и вести дальнейший диалог не вижу смысла. Для Вас неверно нет разницы, а для арендатора платить Вам аренду или эту же сумму выплачивать за жильё которое в итоге ему и останется - есть.
Жить у лендлорда, оплачивая ему 6-8%(примерно такой процент сейчас у киевских лендлордов в жилье средней ценовой категории) от стоимости его жилья, при этом откладывая на СВОЕ более дорогое или даже жилье такой же стоимости - это гораздо выгоднее, чем платить банку 10-14%. Мало того, при такой схеме нет рисков для желающего купить квартиру. Если что-то пошло не так и заработок его стал нестабилен, то на него не вешаются никакие просрочки, не грозят судами и выселением, он или откажется от покупки вообще или купит ее на несколько лет позже. Кроме этого, через условные 15лет он купит НОВУЮ квартиру, а если возьмет в ипотеку сейчас, то через 15 лет будет иметь старую 15 летнюю квартиру. ИМХО, ипотека в наших реалиях - абсурд, который не нужен никому, кто имеет честные намерения ее выплатить
Bobua написав:Бровари Розклад поїздів (карантинний, зменшений): https://www.swrailway.gov.ua/timetable/ ... id=36&lng= Поїзди з 4-ризначними номерами -- звичайні. Ціни -- нижче ринкових (вважайте це компенсацією податків від держави ). Людей мало (принаймні влітку). Тризначні -- "підвищеного комфорту". Гарантовані сидячі місця. До Дарниці їхати всього хвилин ~ 20, до Видубич ~ 35хв. А от квартира в центрі(!) Броварів, від якої 15хв ходу до залізничного вокзалу (тихими вуличками), він десь лівіше тут на фото: 47сторінка теми "Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Відправлення електричок - або рано вранці, десь кожні 15 хв з 5-17 по 7-20 Потім майже дві години немає. Потім кілька с перервами півгодину-година. З 11 години до 16 нічого немає. Назад пізно ввечері теж ніяк. Нормальний мабуть розклад, якщо вам їхати на базар торгувати. Гарантовані сидячі місця, мабуть, тільки поки карантин.
Чи може хтось розказати в чому крутизна щоденної тривалої і виснажливої праці(!) водієм (навіть на своєму власному авто), порівняно з плавною, заколисуючою поїздкою на поїзді? Не подобаються наявні поїзди? То замовте в УЗ поїзд "супер-пупер підвищеного комфорту"...
Є таке слово "комфорт", може чули. Не знаю, може, комусь смердючий поїзд з безхатьками когось і заколисує...