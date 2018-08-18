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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5099510051015102>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 168
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
52
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:13

  Faceless написав:
  flyman написав:ну да, взяти штурмом Київ, це 20..30 хв. електричкою, до м.Святошин, і 15 хв. і ти на ж.д. Вокзалі. а через 18..20 хв. на пересадочних вузлах.

Штурмувати електричку-бомжевоз, до якої ще треба теж добратися, з дибільним розкладом, витратити в ній півгодини, щоб потім штурмувати метро на найбільш забиченій станції - так собі план. До речі, жодний знайомий з передмість не добирається електричками, а окрім маршруток дуже розвинутий сервіс "підвезти", особливо в Ірпені.



З приводу приміських поїздів додам і свої 5 копійок. З власного досвіду, до речі! А не здогадки. :)


(До речі, хтось знає чому у форуму така зла капча? Вона тупо не пропускає великі повідомленння... :()
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бровари
Розклад поїздів (карантинний, зменшений): https://www.swrailway.gov.ua/timetable/ ... id=36&lng=
Поїзди з 4-ризначними номерами -- звичайні. Ціни -- нижче ринкових (вважайте це компенсацією податків від держави ;)). Людей мало (принаймні влітку).
Тризначні -- "підвищеного комфорту". Гарантовані сидячі місця.
До Дарниці їхати всього хвилин ~ 20, до Видубич ~ 35хв.
А от квартира в центрі(!) Броварів, від якої 15хв ходу до залізничного вокзалу (тихими вуличками), він десь лівіше тут на фото: 47сторінка теми "Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

viewtopic.php?p=4977484#p4977484

Чи може хтось розказати в чому крутизна щоденної тривалої і виснажливої праці(!) водієм (навіть на своєму власному авто), порівняно з плавною, заколисуючою поїздкою на поїзді?
Не подобаються наявні поїзди?
То замовте в УЗ поїзд "супер-пупер підвищеного комфорту"... :)
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:28

  Bobua написав:Бровари
Розклад поїздів (карантинний, зменшений): https://www.swrailway.gov.ua/timetable/ ... id=36&lng=
Поїзди з 4-ризначними номерами -- звичайні. Ціни -- нижче ринкових (вважайте це компенсацією податків від держави ;)). Людей мало (принаймні влітку).
Тризначні -- "підвищеного комфорту". Гарантовані сидячі місця.
До Дарниці їхати всього хвилин ~ 20, до Видубич ~ 35хв.
А от квартира в центрі(!) Броварів, від якої 15хв ходу до залізничного вокзалу (тихими вуличками), він десь лівіше тут на фото: 47сторінка теми "Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве


Новостройки броварские в основном за киевской. Оттуда задолбешься пешком на вокзал ходить.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:30

  Richi написав:
  Vadim V написав:
  Richi написав:Да как бы поле такого и вести дальнейший диалог не вижу смысла. Для Вас неверно нет разницы, а для арендатора платить Вам аренду или эту же сумму выплачивать за жильё которое в итоге ему и останется - есть.

А если какой то нежданчик . С арендной можно свалить хоть на улицу а как и куда валить из ипотеки без потерь?

Т.е. если Вы снимали квартиру и надо выехать, то арендодатель возвращает все ранее оплаченные деньги за аренду (типа чтобы выехал без потерь)?

Нет, что происходит с квартирой если влезший в ипотеку физически не может с какого то времени СОВСЕМ платить , пол года/год ?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Близко знаком с жителями Троещины, добирающимися на авто на работу ( Соломенка) 1-2 часа утром и назад столько же вечером. Работа с 9 до 18. Некоторая компенсация - два человека в одно место, автомат и газ в машине.
Три часа в дороге..,... в среднем в день.
А вы говорите Ирпень....
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:54

  lel написав:Близко знаком с жителями Троещины, добирающимися на авто на работу ( Соломенка) 1-2 часа утром и назад столько же вечером. Работа с 9 до 18. Некоторая компенсация - два человека в одно место, автомат и газ в машине.
Три часа в дороге..,... в среднем в день.
А вы говорите Ирпень....

ну так кто им виноват что они работают на соломе а живут на трое
в таких случаях меняют работу ближе к транспорту
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:55

  Bobua написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4977484#p4977484

Чи може хтось розказати в чому крутизна щоденної тривалої і виснажливої праці(!) водієм (навіть на своєму власному авто), порівняно з плавною, заколисуючою поїздкою на поїзді?
Не подобаються наявні поїзди?
То замовте в УЗ поїзд "супер-пупер підвищеного комфорту"... :)

кого ти переконуєш, продажних шкур із ВП, яким тре впарювати київський бетон на падаючому тренді?
Та вони тут в три горла будуть кнопати про небувалу якість життя в модних МОПи в Києві, і гумові піцци в Вишгороді, передаючи привіти з пробок в місті герої.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:56

  Richi написав:
  Vlad442 написав:Про 10% годовых в никуда - а 10% банку это куда-то? Человеку нет принципиальной разницы на стабильном рынке кого кормить арендодателя или банк и деполюдей.

Да как бы поле такого и вести дальнейший диалог не вижу смысла. Для Вас неверно нет разницы, а для арендатора платить Вам аренду или эту же сумму выплачивать за жильё которое в итоге ему и останется - есть.

Жить у лендлорда, оплачивая ему 6-8%(примерно такой процент сейчас у киевских лендлордов в жилье средней ценовой категории) от стоимости его жилья, при этом откладывая на СВОЕ более дорогое или даже жилье такой же стоимости - это гораздо выгоднее, чем платить банку 10-14%. Мало того, при такой схеме нет рисков для желающего купить квартиру. Если что-то пошло не так и заработок его стал нестабилен, то на него не вешаются никакие просрочки, не грозят судами и выселением, он или откажется от покупки вообще или купит ее на несколько лет позже. Кроме этого, через условные 15лет он купит НОВУЮ квартиру, а если возьмет в ипотеку сейчас, то через 15 лет будет иметь старую 15 летнюю квартиру.
ИМХО, ипотека в наших реалиях - абсурд, который не нужен никому, кто имеет честные намерения ее выплатить
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:57

  Bobua написав:Бровари
Розклад поїздів (карантинний, зменшений): https://www.swrailway.gov.ua/timetable/ ... id=36&lng=
Поїзди з 4-ризначними номерами -- звичайні. Ціни -- нижче ринкових (вважайте це компенсацією податків від держави ;)). Людей мало (принаймні влітку).
Тризначні -- "підвищеного комфорту". Гарантовані сидячі місця.
До Дарниці їхати всього хвилин ~ 20, до Видубич ~ 35хв.
А от квартира в центрі(!) Броварів, від якої 15хв ходу до залізничного вокзалу (тихими вуличками), він десь лівіше тут на фото: 47сторінка теми "Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Відправлення електричок - або рано вранці, десь кожні 15 хв з 5-17 по 7-20
Потім майже дві години немає. Потім кілька с перервами півгодину-година. З 11 години до 16 нічого немає. Назад пізно ввечері теж ніяк.
Нормальний мабуть розклад, якщо вам їхати на базар торгувати.
Гарантовані сидячі місця, мабуть, тільки поки карантин.
  Bobua написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4977484#p4977484

Чи може хтось розказати в чому крутизна щоденної тривалої і виснажливої праці(!) водієм (навіть на своєму власному авто), порівняно з плавною, заколисуючою поїздкою на поїзді?
Не подобаються наявні поїзди?
То замовте в УЗ поїзд "супер-пупер підвищеного комфорту"... :)

Є таке слово "комфорт", може чули. Не знаю, може, комусь смердючий поїзд з безхатьками когось і заколисує...
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