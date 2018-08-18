Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
lel написав:Близко знаком с жителями Троещины, добирающимися на авто на работу ( Соломенка) 1-2 часа утром и назад столько же вечером. Работа с 9 до 18. Некоторая компенсация - два человека в одно место, автомат и газ в машине. Три часа в дороге..,... в среднем в день. А вы говорите Ирпень....
ну так кто им виноват что они работают на соломе а живут на трое в таких случаях меняют работу ближе к транспорту
Bobua написав:Бровари Розклад поїздів (карантинний, зменшений): https://www.swrailway.gov.ua/timetable/ ... id=36&lng= Поїзди з 4-ризначними номерами -- звичайні. Ціни -- нижче ринкових (вважайте це компенсацією податків від держави ). Людей мало (принаймні влітку). Тризначні -- "підвищеного комфорту". Гарантовані сидячі місця. До Дарниці їхати всього хвилин ~ 20, до Видубич ~ 35хв. А от квартира в центрі(!) Броварів, від якої 15хв ходу до залізничного вокзалу (тихими вуличками), він десь лівіше тут на фото: 47сторінка теми "Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Відправлення електричок - або рано вранці, десь кожні 15 хв з 5-17 по 7-20 Потім майже дві години немає. Потім кілька с перервами півгодину-година. З 11 години до 16 нічого немає. Назад пізно ввечері теж ніяк. Нормальний мабуть розклад, якщо вам їхати на базар торгувати. Гарантовані сидячі місця, мабуть, тільки поки карантин.
наразі коронавірусний розклад, але і з ним, якщо не їхати в годині пік, то можна досить комфортно їхати, не так як в київських маршрутках
lel написав:знаком с жителями Троещины, добирающимися на авто на работу ( Соломенка) 1-2 часа утром и назад столько же вечером. Работа с 9 до 18. Некоторая компенсация - два человека в одно место, автомат и газ в машине.
в смысле? Автомат калашникова и газовый балончик? Люди на пределе нервного срыва?
lel написав:знаком с жителями Троещины, добирающимися на авто на работу ( Соломенка) 1-2 часа утром и назад столько же вечером. Работа с 9 до 18. Некоторая компенсация - два человека в одно место, автомат и газ в машине.
в смысле? Автомат калашникова и газовый балончик? Люди на пределе нервного срыва?
Коробка АТ шо бы сцепление в пробках не спалить и мотор на газу- пол цены от бензина.
lel написав:знаком с жителями Троещины, добирающимися на авто на работу ( Соломенка) 1-2 часа утром и назад столько же вечером. Работа с 9 до 18. Некоторая компенсация - два человека в одно место, автомат и газ в машине.
в смысле? Автомат калашникова и газовый балончик? Люди на пределе нервного срыва?
Глава семейства долго жил и работал в Маскве и понимает смысл снимать возле работы. Дело привычки. Зашоренность. P,S. Я приложил все усилия, что бы поменять локацию проживания. Жил там же. Недолго.
Востаннє редагувалось lel в П'ят 21 сер, 2020 16:18, всього редагувалось 1 раз.
Damien написав:Жить у лендлорда, оплачивая ему 6-8%(примерно такой процент сейчас у киевских лендлордов в жилье средней ценовой категории) от стоимости его жилья, при этом откладывая на СВОЕ более дорогое или даже жилье такой же стоимости - это гораздо выгоднее, чем платить банку 10-14%. Мало того, при такой схеме нет рисков для желающего купить квартиру. Если что-то пошло не так и заработок его стал нестабилен, то на него не вешаются никакие просрочки, не грозят судами и выселением, он или откажется от покупки вообще или купит ее на несколько лет позже. Кроме этого, через условные 15лет он купит НОВУЮ квартиру, а если возьмет в ипотеку сейчас, то через 15 лет будет иметь старую 15 летнюю квартиру.
Для этого абстрактного человека одинаково комфортно жить как в своем, так и в арендном. 15 лет - не шутка. Возможно, с десяток переездов (каждый как полпожара), со всем барахлом, семьей, детьми. За эти 15 лет вырастет и аренда и скорее всего стоимость недвижимости, на которую он как бы копит. Если что-то пошло не так и заработок стал нестабилен, то пинком под хвост и на улицу. Риски потерять все или часть сбережений за эти 15 лет тоже ненулевые. За 15 лет накоплений он оплатит аредодатору еще одну квартиру, при этом должен успевать наращивать сбережения намного быстрее инфляции. То, что человек возьмет в ипотеку на 15 лет, совершенно не означает, что он 15 лет будет ее выплачивать. Он фиксирует сумму долга в гривне на сегодня. С каждым годом его долг в гривне обесценивается, недвижимость в гривне - наоборот, стает дороже, доходы в гривне понемногу растут, а сам долг уменьшается. Если поначалу банку он платит примерно как и арендатору, то уже через некоторое время расходы на проценты будут меньше, чем арендные платежи, если бы он продолжал жить в аренде, через несколько лет эта разница будет уже в разы. Финансовые риски с каждым годом становятся меньше, т.к. и долг обесценивается и рефинасировать его становится проще. Через 15 лет он этот кредит давно выплатит, проживя эти 15 лет в своем жилье, с ремонтом и обстановкой по своему вкусу, не пряча домашних животных, не переживая, что опять вырастет аренда, или что опять придется переезжать со всеми пожитками. Ну а так может и абсурд, почему нет
Damien написав:Жить у лендлорда, оплачивая ему 6-8%(примерно такой процент сейчас у киевских лендлордов в жилье средней ценовой категории) от стоимости его жилья, при этом откладывая на СВОЕ более дорогое или даже жилье такой же стоимости - это гораздо выгоднее, чем платить банку 10-14%. Мало того, при такой схеме нет рисков для желающего купить квартиру. Если что-то пошло не так и заработок его стал нестабилен, то на него не вешаются никакие просрочки, не грозят судами и выселением, он или откажется от покупки вообще или купит ее на несколько лет позже. Кроме этого, через условные 15лет он купит НОВУЮ квартиру, а если возьмет в ипотеку сейчас, то через 15 лет будет иметь старую 15 летнюю квартиру.
Для этого абстрактного человека одинаково комфортно жить как в своем, так и в арендном. 15 лет - не шутка. Возможно, с десяток переездов (каждый как полпожара), со всем барахлом, семьей, детьми. За эти 15 лет вырастет и аренда и скорее всего стоимость недвижимости, на которую он как бы копит. Если что-то пошло не так и заработок стал нестабилен, то пинком под хвост и на улицу. Риски потерять все или часть сбережений за эти 15 лет тоже ненулевые. За 15 лет накоплений он оплатит аредодатору еще одну квартиру, при этом должен успевать наращивать сбережения намного быстрее инфляции. То, что человек возьмет в ипотеку на 15 лет, совершенно не означает, что он 15 лет будет ее выплачивать. Он фиксирует сумму долга в гривне на сегодня. С каждым годом его долг в гривне обесценивается, недвижимость в гривне - наоборот, стает дороже, доходы в гривне понемногу растут, а сам долг уменьшается. Если поначалу банку он платит примерно как и арендатору, то уже через некоторое время расходы на проценты будут меньше, чем арендные платежи, если бы он продолжал жить в аренде, через несколько лет эта разница будет уже в разы. Финансовые риски с каждым годом становятся меньше, т.к. и долг обесценивается и рефинасировать его становится проще. Через 15 лет он этот кредит давно выплатит, проживя эти 15 лет в своем жилье, с ремонтом и обстановкой по своему вкусу, не пряча домашних животных, не переживая, что опять вырастет аренда, или что опять придется переезжать со всеми пожитками. Ну а так может и абсурд, почему нет
Дешевше накопити, але не всі в змозі займатися накопичуванням. Більшість полізе в кредитне ярмо і це їх право. Якби їх не було, то б не було смислу в депозитчиках.
Тому деполюдям тре розказувати як класно бути іпотечником, але іпотеку не брати. Так само як ленлордам многопенісним мародерам парити про ріст і рокету і тим часом зливати бетон.