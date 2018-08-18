Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:18

Damien написав: Жить у лендлорда, оплачивая ему 6-8%(примерно такой процент сейчас у киевских лендлордов в жилье средней ценовой категории) от стоимости его жилья, при этом откладывая на СВОЕ более дорогое или даже жилье такой же стоимости - это гораздо выгоднее, чем платить банку 10-14%. Мало того, при такой схеме нет рисков для желающего купить квартиру. Если что-то пошло не так и заработок его стал нестабилен, то на него не вешаются никакие просрочки, не грозят судами и выселением, он или откажется от покупки вообще или купит ее на несколько лет позже. Кроме этого, через условные 15лет он купит НОВУЮ квартиру, а если возьмет в ипотеку сейчас, то через 15 лет будет иметь старую 15 летнюю квартиру. Жить у лендлорда, оплачивая ему 6-8%(примерно такой процент сейчас у киевских лендлордов в жилье средней ценовой категории) от стоимости его жилья, при этом откладывая на СВОЕ более дорогое или даже жилье такой же стоимости - это гораздо выгоднее, чем платить банку 10-14%. Мало того, при такой схеме нет рисков для желающего купить квартиру. Если что-то пошло не так и заработок его стал нестабилен, то на него не вешаются никакие просрочки, не грозят судами и выселением, он или откажется от покупки вообще или купит ее на несколько лет позже. Кроме этого, через условные 15лет он купит НОВУЮ квартиру, а если возьмет в ипотеку сейчас, то через 15 лет будет иметь старую 15 летнюю квартиру.

Для этого абстрактного человека одинаково комфортно жить как в своем, так и в арендном. 15 лет - не шутка. Возможно, с десяток переездов (каждый как полпожара), со всем барахлом, семьей, детьми. За эти 15 лет вырастет и аренда и скорее всего стоимость недвижимости, на которую он как бы копит. Если что-то пошло не так и заработок стал нестабилен, то пинком под хвост и на улицу. Риски потерять все или часть сбережений за эти 15 лет тоже ненулевые. За 15 лет накоплений он оплатит аредодатору еще одну квартиру, при этом должен успевать наращивать сбережения намного быстрее инфляции.То, что человек возьмет в ипотеку на 15 лет, совершенно не означает, что он 15 лет будет ее выплачивать. Он фиксирует сумму долга в гривне на сегодня. С каждым годом его долг в гривне обесценивается, недвижимость в гривне - наоборот, стает дороже, доходы в гривне понемногу растут, а сам долг уменьшается. Если поначалу банку он платит примерно как и арендатору, то уже через некоторое время расходы на проценты будут меньше, чем арендные платежи, если бы он продолжал жить в аренде, через несколько лет эта разница будет уже в разы. Финансовые риски с каждым годом становятся меньше, т.к. и долг обесценивается и рефинасировать его становится проще. Через 15 лет он этот кредит давно выплатит, проживя эти 15 лет в своем жилье, с ремонтом и обстановкой по своему вкусу, не пряча домашних животных, не переживая, что опять вырастет аренда, или что опять придется переезжать со всеми пожитками.Ну а так может и абсурд, почему нет