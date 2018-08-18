Richi написав:

zРадио написав: airmax78 написав: Полностью с вами согласен. У нас тоже будет 4-5% до вычета налогов, а то и меньше, когда цена недвиги будет такая, что для того чтобы ее купить надо будет брать ипотеку на 20 лет под те же самые 4-5% годовых. Мы движемся в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах. Полностью с вами согласен. У нас тоже будет 4-5% до вычета налогов, а то и меньше, когда цена недвиги будет такая, что для того чтобы ее купить надо будет брать ипотеку на 20 лет под те же самые 4-5% годовых. Мы движемся в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах.



Кек... Ляпнуть "мы движемся в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах" несложно. Сложно ответить на вопрос "что нас движет в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах?". Ну это, конечно, если хватает мозгов задать его себе... Кек... Ляпнуть "мы движемся в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах" несложно. Сложно ответить на вопрос "что нас движет в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах?". Ну это, конечно, если хватает мозгов задать его себе...

Признаться, от Вашего хамства порой корёжит. Мы двигаемся потому, что живём в глобальном мире, среди цивилизации, ездим по миру и невольно повышаем свою планку требований.Давайте я Вам расскажу будущее ...При запуске ипотеке, в недвижимость пойдут не только те кто арендует, но и те кто не мог ранее купить для сдачи в аренду из-за малых накоплений. Если раньше им надо было найти 50, то сейчас хватит и 20, а остальные траты на арендатора. Такой спрос поддержит цены и они пойдут вверх, но сильно снизит стоимость аренды. Поэтому, те кто ранее покупал дорого и сдавал под 10% - начнут выходить, т.к. 2-3% дохода + налоги и головняк их не устроят. А чтобы получать 3-4% надо делать ремонт. На рынок выйдет хорошая часть недвижки и начнёт цены уже давить в низ. К тому времени, правительство наконец внесёт законы которые будут регламентировать деятельность девелоперов и наведут порядок в этой сфере. Строить будут меньше. Квартиры будут сдавать с ремонтом. На стадии завершения строительства покупатель сможет выбрать цвет покраски стен из предложенных вариантов, плитку и т.д. Кухня будет больше чем спальня. Не жилая площадь будет максимально сокращаться т.к. это плата за части которыми мало пользуются, а обслуживать и платить надо. Начнут строить малоэтажные дома с хорошей благоустроенной, закрытой территорией. Откуда знаю? Это тренд. Идти против тренда - всё одно, что ссать против ветра.