Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Тепер щодо поїздів. Від Ялинки (там, до речі, якісь будівництва ростуть) і до ДВРЗ -- ліс. Суцільний. У поїздах нині не менше 8 вагонів. У непікові години вони на половину чи й на ⅔ вільні. Вікна -- відкриті. А лісове повітря хороше навіть біля Києва. І значно краще, аніж на автотрасі.. Безхатьків не видно (якщо не вважати такими жителів сіл на схід від Броварів). І їдете займаючись своїми справами. І дешево.
А якби був попит -- то УЗ могла би, мабуть (якщо у ній є Атланти) -- докинути й дорожчих та якісніших поїздів. Як-от Kyiv Boryspil Express
Будуйте ЖК біля забутої залізничної платформи. Додайте Kyiv ... Express І то ж буде пристойне життя і дорога. А не оте що є нині...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
airmax78 написав:Полностью с вами согласен. У нас тоже будет 4-5% до вычета налогов, а то и меньше, когда цена недвиги будет такая, что для того чтобы ее купить надо будет брать ипотеку на 20 лет под те же самые 4-5% годовых. Мы движемся в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах.
Кек... Ляпнуть "мы движемся в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах" несложно. Сложно ответить на вопрос "что нас движет в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах?". Ну это, конечно, если хватает мозгов задать его себе...
Признаться, от Вашего хамства порой корёжит. Мы двигаемся потому, что живём в глобальном мире, среди цивилизации, ездим по миру и невольно повышаем свою планку требований. Давайте я Вам расскажу будущее ... При запуске ипотеке, в недвижимость пойдут не только те кто арендует, но и те кто не мог ранее купить для сдачи в аренду из-за малых накоплений. Если раньше им надо было найти 50, то сейчас хватит и 20, а остальные траты на арендатора. Такой спрос поддержит цены и они пойдут вверх, но сильно снизит стоимость аренды. Поэтому, те кто ранее покупал дорого и сдавал под 10% - начнут выходить, т.к. 2-3% дохода + налоги и головняк их не устроят. А чтобы получать 3-4% надо делать ремонт. На рынок выйдет хорошая часть недвижки и начнёт цены уже давить в низ. К тому времени, правительство наконец внесёт законы которые будут регламентировать деятельность девелоперов и наведут порядок в этой сфере. Строить будут меньше. Квартиры будут сдавать с ремонтом. На стадии завершения строительства покупатель сможет выбрать цвет покраски стен из предложенных вариантов, плитку и т.д. Кухня будет больше чем спальня. Не жилая площадь будет максимально сокращаться т.к. это плата за части которыми мало пользуются, а обслуживать и платить надо. Начнут строить малоэтажные дома с хорошей благоустроенной, закрытой территорией. Откуда знаю? Это тренд. Идти против тренда - всё одно, что ссать против ветра.
Як думаєте, скільки домогосподарств пройдуть кваліфікацію під іпотеку? ну так щоб 30% "білого доходу" можна було віддавати за обслуговування іпотеки? якщо сім"я платить за оренду 12к, то "білий дохід" має бути 36к, а початковий внесок в 20% вартості при 4% оренди це... 720 000 грн від вартості квартири в 3 600 000 грн., плюс комісії, страховки та обслуговування кредиту. Тобто квартира, яка здається сьогодні за 12 000 грн, тоді буде коштувати 131 Куе.
В іпотеку на 30 років, мабуть буде доступно, тільки не всім, як і сьогодні. Економіці, як писав Влад, це плюс, пересіченим, від цього фіолетово в кращому випадку.
Bobua написав:І я згоден, що у гарній машині, важкій і великій (аби не трястись на нерівностях), з водієм -- мабуть гарно. Навіть у тягнучці, чи у пробці. А якщо ще й лягти можна! А якщо є якісне фільтрування зовнішнього повітря, кондиціонер, біотуалет...!! Згоден -- так можна їхати (+спати, відпочивати, працювати, розважатись...) Але скільки ж буде коштувати трейлер з водієм?
Скільки вам тре їхати, що вам в авто потрібен туалет? Чи то якісь проблеми з травленням... Я так розумію, що обісцяний туалет у електричці, яку хитає зі сторони в сторону, вам ок...
airmax78 написав:Полностью с вами согласен. У нас тоже будет 4-5% до вычета налогов, а то и меньше, когда цена недвиги будет такая, что для того чтобы ее купить надо будет брать ипотеку на 20 лет под те же самые 4-5% годовых. Мы движемся в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах.
Кек... Ляпнуть "мы движемся в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах" несложно. Сложно ответить на вопрос "что нас движет в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах?". Ну это, конечно, если хватает мозгов задать его себе...
Признаться, от Вашего хамства порой корёжит. Мы двигаемся потому, что живём в глобальном мире, среди цивилизации, ездим по миру и невольно повышаем свою планку требований. Давайте я Вам расскажу будущее ... При запуске ипотеке, в недвижимость пойдут не только те кто арендует, но и те кто не мог ранее купить для сдачи в аренду из-за малых накоплений. Если раньше им надо было найти 50, то сейчас хватит и 20, а остальные траты на арендатора. Такой спрос поддержит цены и они пойдут вверх, но сильно снизит стоимость аренды. Поэтому, те кто ранее покупал дорого и сдавал под 10% - начнут выходить, т.к. 2-3% дохода + налоги и головняк их не устроят. А чтобы получать 3-4% надо делать ремонт. На рынок выйдет хорошая часть недвижки и начнёт цены уже давить в низ. К тому времени, правительство наконец внесёт законы которые будут регламентировать деятельность девелоперов и наведут порядок в этой сфере. Строить будут меньше. Квартиры будут сдавать с ремонтом. На стадии завершения строительства покупатель сможет выбрать цвет покраски стен из предложенных вариантов, плитку и т.д. Кухня будет больше чем спальня. Не жилая площадь будет максимально сокращаться т.к. это плата за части которыми мало пользуются, а обслуживать и платить надо. Начнут строить малоэтажные дома с хорошей благоустроенной, закрытой территорией. Откуда знаю? Это тренд. Идти против тренда - всё одно, что ссать против ветра.
Со всем согласен, но
Кухня будет больше чем спальня
это откуда и зачем? В Польше такого нет (а нам до Польши 30 лет). Разве что в США.
Richi написав:Признаться, от Вашего хамства порой корёжит.
Признаться, не стоит искать поддержки аудитории оффтоповыми аргументами - давайте по существу. Ни слова хамства не было! Я просто не привык наводить тень на плетень, и терпеть не могу пустых собирательных обобщений в духе "впереди нас ждет светлое будущее"...
Richi написав:Мы двигаемся потому, что живём в глобальном мире, среди цивилизации, ездим по миру и невольно повышаем свою планку требований.
Вот-вот, я именно об этом - давайте ближе к делу!
Richi написав:При запуске ипотеке, в недвижимость пойдут не только те кто арендует, но и те кто не мог ранее купить для сдачи в аренду из-за малых накоплений. Если раньше им надо было найти 50, то сейчас хватит и 20, а остальные траты на арендатора. Такой спрос поддержит цены и они пойдут вверх, но сильно снизит стоимость аренды. Поэтому, те кто ранее покупал дорого и сдавал под 10% - начнут выходить, т.к. 2-3% дохода + налоги и головняк их не устроят. А чтобы получать 3-4% надо делать ремонт. На рынок выйдет хорошая часть недвижки и начнёт цены уже давить в низ. К тому времени, правительство наконец внесёт законы которые будут регламентировать деятельность девелоперов и наведут порядок в этой сфере. Строить будут меньше. Квартиры будут сдавать с ремонтом. На стадии завершения строительства покупатель сможет выбрать цвет покраски стен из предложенных вариантов, плитку и т.д. Кухня будет больше чем спальня. Не жилая площадь будет максимально сокращаться т.к. это плата за части которыми мало пользуются, а обслуживать и платить надо. Начнут строить малоэтажные дома с хорошей благоустроенной, закрытой территорией. Откуда знаю? Это тренд. Идти против тренда - всё одно, что ссать против ветра.
Перефразирую - при запуске управляемого термоядерного синтеза нас ждет практически бесплатная энергия, благодаря которой мы будем осваивать космос семимильными шагами.
Вам не показалось, что в этой светлой истории про будущее чего-то не хватает? А именно предпосылок, вероятности и сроков запуска?
"Откуда знаю? Это тренд" - не ответ взрослого человека. В лучшем случае - ответ ребенка. Хотя и их сегодня с младых ногтей учат пониманию причинно-следственных связей!
Так, они назначали невероятно высокие цены за простые работы, а то и вовсе за несуществующие поломки, которые якобы они исправили. Например, за починку сливного бачка они взяли с клиента 38.000 шекелей, за починку бойлера выставили 76-летнему мужчине счет на 18.800 шекелей, а за починку утечки воды в туалете потребовали от 74-летней женщины 14.000 шекелей. За удаление плохого запаха из туалетной комнаты выдали счет на 6000 шекелей. Так как мошенники представлялись работниками муниципалитета или крупных государственных компаний, пожилые люди не могли им возражать.
Bobua написав:І я згоден, що у гарній машині, важкій і великій (аби не трястись на нерівностях), з водієм -- мабуть гарно. Навіть у тягнучці, чи у пробці. А якщо ще й лягти можна! А якщо є якісне фільтрування зовнішнього повітря, кондиціонер, біотуалет...!! Згоден -- так можна їхати (+спати, відпочивати, працювати, розважатись...) Але скільки ж буде коштувати трейлер з водієм?
Скільки вам тре їхати, що вам в авто потрібен туалет? Чи то якісь проблеми з травленням... Я так розумію, що обісцяний туалет у електричці, яку хитає зі сторони в сторону, вам ок...
Я мав на увазі, що поїздки на авто Києвом і за його межі -- вже нині мають непередбачувану тривалість.
Туалети в поїздах і справді страшні. Але є ж спосіб це покращити.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Аби приміські поїзди дали можливість Києву рости вшир -- вони мають їздити часто, швидко (як метро) і задовольняти вимоги різних пасажирів (метро так ще не вміє...) І якщо єдина перешкода всьому цьому -- неплатежі, то от, сходу придумав рішення -- робити в одному поїзді вагони різного класу. Безплатний (зі стоячими місяцями). З нього -- платний перехід (з турнікетами в повен зріст, як у НЙ) у кращий вагон (3клас?). Далі -- другий клас; перший клас. І люкс? Далі -- спадання в тому ж порядку. Кожен перехід -- після платежу пейпасом, чи QR-кодом (які можна продавати всюди, хоч би й пачками)... А може краще була би динамічна зміна ціни -- залежно від попиту? Схема поїзду: б-->б-->3-->2-->1-->Л<--1<--2<--3<--б<--б Всього 11 вагонів. Доволі просто все. А уявіть як гратиме відчуття власної важливості в крові людей, кочуючих по цих вагонах... Та дехто ж задля цього продасть квартиру на Печерську і переїде кудись за Бучу!
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY