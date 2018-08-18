Bobua написав:Аби приміські поїзди дали можливість Києву рости вшир -- вони мають їздити часто, швидко (як метро) і задовольняти вимоги різних пасажирів (метро так ще не вміє...)
І якщо єдина перешкода всьому цьому -- неплатежі, то от, сходу придумав рішення -- робити в одному поїзді вагони різного класу. Безплатний (зі стоячими місяцями). З нього -- платний перехід (з турнікетами в повен зріст, як у НЙ) у кращий вагон (3клас?). Далі -- другий клас; перший клас. І люкс? Далі -- спадання в тому ж порядку. Кожен перехід -- після платежу пейпасом, чи QR-кодом (які можна продавати всюди, хоч би й пачками)... А може краще була би динамічна зміна ціни -- залежно від попиту?
Схема поїзду: б-->б-->3-->2-->1-->Л<--1<--2<--3<--б<--б
Всього 11 вагонів. Доволі просто все.
А уявіть як гратиме відчуття власної важливості в крові людей, кочуючих по цих вагонах... Та дехто ж задля цього продасть квартиру на Печерську і переїде кудись за Бучу!
Тут не місце для таких дискусій, але й одразу видно, що це утопія. І поїзди на 11 вагонів, 7 з яких мають окупити себе й 4 безкоштовних, і схема руху, де щоб зайти чи вийти з люксового вагону треба пройти щоразу 4 тамбури як чотири кола пекла (якщо з них буде вихід напряму, то це ж буде й вхід). Про розмір інвестицій в нові рейки для швидкісної залізниці, нові платформи, поїзди, вагони краще й не починати. І це на фоні менталітету, що 99% пасажирів вдавляться, ніж придьають хоча б білет на 3 клас, навіть зараз замість пару десятків гривень за проїзд з іншої області краще дадуть десять нп лапу контролеоу, якщо впіймають.
Це реально утопія