Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:24

zРадио написав: "Откуда знаю? Это тренд" - не ответ взрослого человека. В лучшем случае - ответ ребенка. Хотя и их сегодня с младых ногтей учат пониманию причинно-следственных связей! "Откуда знаю? Это тренд" - не ответ взрослого человека. В лучшем случае - ответ ребенка. Хотя и их сегодня с младых ногтей учат пониманию причинно-следственных связей!

Было время, когда мы все ездили на жигулях. Потом появились первые иномарки и выяснилось, что они в отличии от ВАЗ 09 при скорости 140 не начинают хлопать крыльями. Потом их стало больше и они стали попадать в аварии. Я часто проезжая по трассе видел, как столкнулись 2 автомобиля, где у иномарке порой было всё смято в районе моторного отсека, но салон был невредим и даже часто лобовое оставалось на месте. А вот вторую машину, если это были жигули, то можно было опознать только по заднему бамперу, который чудом уцелел. Люди стали понимать, что иномарки надёжнее и безопаснее. Вы можете кричать о нищите, рисовать графики о платежеспособности населения ... Это называется тренд. Вопрос не в том будет ли это, а как быстро произойдёт. DIM уже нормальные планировки начал в Новом Автографе делать. КАН уже понял тренд на благоустроенные территории, что люди не бы*** и готовы платить за лужайку, качели, спортивную площадку (даже если никогда там не будет заниматься, но за сам факт такой возможности - готовы платить).Когда? Отвечаю: гораздо быстрее, чем Вы можете подумать. Дело в том, что девелоперы (КАН первый наверно) поняли, что есть хороший, постоянный источник дохода - сдача в аренду. Если после сдачи в эксплуатацию они там оставляют свои УК то чего бы не загрузить это УК и не оставить себе подъезд под сдачу? А если оставить себе, то отношение к благоустройству другое. Посмотрите на КАН - первые этажи не продаём, ликвидные квартиры - не продаём. Сдаём с ремонтами, чтобы НАШИ арендаторы не жили под звуки перфоратора. Вроде как всё для людей, но реально - для себя.P.S. А вообще странно, какие-то графики анализируете, а простые и очевидные вещи понять не можете.Ваш ребёнок вырастет.-С чего ты взял? Докажи!Так все дети растут - это такое свойство всех организмов....-Нет, мой родился и живёт в Украине и не факт что вырастет т.к. общие тенденции нас не касаются ...Самому не смешно?