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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5101510251035104

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 168
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
52
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Bobua написав:Аби приміські поїзди дали можливість Києву рости вшир -- вони мають їздити часто, швидко (як метро) і задовольняти вимоги різних пасажирів (метро так ще не вміє...)
І якщо єдина перешкода всьому цьому -- неплатежі, то от, сходу придумав рішення -- робити в одному поїзді вагони різного класу. Безплатний (зі стоячими місяцями). З нього -- платний перехід (з турнікетами в повен зріст, як у НЙ) у кращий вагон (3клас?). Далі -- другий клас; перший клас. І люкс? Далі -- спадання в тому ж порядку. Кожен перехід -- після платежу пейпасом, чи QR-кодом (які можна продавати всюди, хоч би й пачками)... А може краще була би динамічна зміна ціни -- залежно від попиту?
Схема поїзду: б-->б-->3-->2-->1-->Л<--1<--2<--3<--б<--б
Всього 11 вагонів. Доволі просто все.
А уявіть як гратиме відчуття власної важливості в крові людей, кочуючих по цих вагонах... Та дехто ж задля цього продасть квартиру на Печерську і переїде кудись за Бучу! :)

Тут не місце для таких дискусій, але й одразу видно, що це утопія. І поїзди на 11 вагонів, 7 з яких мають окупити себе й 4 безкоштовних, і схема руху, де щоб зайти чи вийти з люксового вагону треба пройти щоразу 4 тамбури як чотири кола пекла (якщо з них буде вихід напряму, то це ж буде й вхід). Про розмір інвестицій в нові рейки для швидкісної залізниці, нові платформи, поїзди, вагони краще й не починати. І це на фоні менталітету, що 99% пасажирів вдавляться, ніж придьають хоча б білет на 3 клас, навіть зараз замість пару десятків гривень за проїзд з іншої області краще дадуть десять нп лапу контролеоу, якщо впіймають.
Це реально утопія
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:59

  zРадио написав:Недавно обсуждалась тема, мол, что это за кризис, если авто разлетаются как горячие пирожки - судя по всему, сбрасывались избытки ввезенного в 2019-м, поскольку импорт сократился на 36% год к году...

https://ukrautoprom.com.ua/ru/import-le ... -procentov

Подешевевшие битки с Америки разлетаются как горячие пирожки, а не нулячие с салона.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:24

  zРадио написав:"Откуда знаю? Это тренд" - не ответ взрослого человека. В лучшем случае - ответ ребенка. Хотя и их сегодня с младых ногтей учат пониманию причинно-следственных связей!

Было время, когда мы все ездили на жигулях. Потом появились первые иномарки и выяснилось, что они в отличии от ВАЗ 09 при скорости 140 не начинают хлопать крыльями. Потом их стало больше и они стали попадать в аварии. Я часто проезжая по трассе видел, как столкнулись 2 автомобиля, где у иномарке порой было всё смято в районе моторного отсека, но салон был невредим и даже часто лобовое оставалось на месте. А вот вторую машину, если это были жигули, то можно было опознать только по заднему бамперу, который чудом уцелел. Люди стали понимать, что иномарки надёжнее и безопаснее. Вы можете кричать о нищите, рисовать графики о платежеспособности населения ... Это называется тренд. Вопрос не в том будет ли это, а как быстро произойдёт. DIM уже нормальные планировки начал в Новом Автографе делать. КАН уже понял тренд на благоустроенные территории, что люди не бы*** и готовы платить за лужайку, качели, спортивную площадку (даже если никогда там не будет заниматься, но за сам факт такой возможности - готовы платить).
Когда? Отвечаю: гораздо быстрее, чем Вы можете подумать. Дело в том, что девелоперы (КАН первый наверно) поняли, что есть хороший, постоянный источник дохода - сдача в аренду. Если после сдачи в эксплуатацию они там оставляют свои УК то чего бы не загрузить это УК и не оставить себе подъезд под сдачу? А если оставить себе, то отношение к благоустройству другое. Посмотрите на КАН - первые этажи не продаём, ликвидные квартиры - не продаём. Сдаём с ремонтами, чтобы НАШИ арендаторы не жили под звуки перфоратора. Вроде как всё для людей, но реально - для себя.

P.S. А вообще странно, какие-то графики анализируете, а простые и очевидные вещи понять не можете.
Ваш ребёнок вырастет.
-С чего ты взял? Докажи!
Так все дети растут - это такое свойство всех организмов....
-Нет, мой родился и живёт в Украине и не факт что вырастет т.к. общие тенденции нас не касаются ...
Самому не смешно?
Richi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:41

  Richi написав: Вопрос не в том будет ли это, а как быстро произойдёт.


Ну так ответьте хотя бы на этот вопрос!!! Вы же пишете свои простыни о чем угодно, только не о том, когда будет дешевая ипотека, и какие факторы ее обеспечат!

Вбрасываете аудитории это как свершившийся факт, хотя даже 15 лет назад ипотека была доступнее, чем сегодня! Этот воз не двигается с места с 2009-го года с момента запрета розничного валютного кредитования... Поэтому то, что я прошу вас привести убедительные аргументы вместо лозунгов о пользе молока и вреде табака - это всего лишь уважение к дискуссии, а не желание придраться...

А то, что вокруг нас везде эволюция - спасибо, кэп, я и сам знаю. Более того, убеждаю в этом Максима, который появление МОПов воспринимает как stand-alone рынок, вместо того, чтобы признать факт развития строительных технологий
zРадио
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