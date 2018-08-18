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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:57
Bobua написав:
Аби приміські поїзди дали можливість Києву рости вшир -- вони мають їздити часто, швидко (як метро) і задовольняти вимоги різних пасажирів (метро так ще не вміє...)
І якщо єдина перешкода всьому цьому -- неплатежі, то от, сходу придумав рішення -- робити в одному поїзді вагони різного класу. Безплатний (зі стоячими місяцями). З нього -- платний перехід (з турнікетами в повен зріст, як у НЙ) у кращий вагон (3клас?). Далі -- другий клас; перший клас. І люкс? Далі -- спадання в тому ж порядку. Кожен перехід -- після платежу пейпасом, чи QR-кодом (які можна продавати всюди, хоч би й пачками)... А може краще була би динамічна зміна ціни -- залежно від попиту?Схема поїзду: б-->б-->3-->2-->1-->Л<--1<--2<--3<--б<--б
Всього 11 вагонів. Доволі просто все.
А уявіть як гратиме відчуття власної важливості в крові людей, кочуючих по цих вагонах... Та дехто ж задля цього продасть квартиру на Печерську і переїде кудись за Бучу!
Тут не місце для таких дискусій, але й одразу видно, що це утопія. І поїзди на 11 вагонів, 7 з яких мають окупити себе й 4 безкоштовних, і схема руху, де щоб зайти чи вийти з люксового вагону треба пройти щоразу 4 тамбури як чотири кола пекла (якщо з них буде вихід напряму, то це ж буде й вхід). Про розмір інвестицій в нові рейки для швидкісної залізниці, нові платформи, поїзди, вагони краще й не починати. І це на фоні менталітету, що 99% пасажирів вдавляться, ніж придьають хоча б білет на 3 клас, навіть зараз замість пару десятків гривень за проїзд з іншої області краще дадуть десять нп лапу контролеоу, якщо впіймають.
Це реально утопія
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Faceless
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:59
Подешевевшие битки с Америки разлетаются как горячие пирожки, а не нулячие с салона.
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UA
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:24
zРадио написав:
"Откуда знаю? Это тренд" - не ответ взрослого человека. В лучшем случае - ответ ребенка. Хотя и их сегодня с младых ногтей учат пониманию причинно-следственных связей!
Было время, когда мы все ездили на жигулях. Потом появились первые иномарки и выяснилось, что они в отличии от ВАЗ 09 при скорости 140 не начинают хлопать крыльями. Потом их стало больше и они стали попадать в аварии. Я часто проезжая по трассе видел, как столкнулись 2 автомобиля, где у иномарке порой было всё смято в районе моторного отсека, но салон был невредим и даже часто лобовое оставалось на месте. А вот вторую машину, если это были жигули, то можно было опознать только по заднему бамперу, который чудом уцелел. Люди стали понимать, что иномарки надёжнее и безопаснее. Вы можете кричать о нищите, рисовать графики о платежеспособности населения ... Это называется тренд. Вопрос не в том будет ли это, а как быстро произойдёт. DIM уже нормальные планировки начал в Новом Автографе делать. КАН уже понял тренд на благоустроенные территории, что люди не бы*** и готовы платить за лужайку, качели, спортивную площадку (даже если никогда там не будет заниматься, но за сам факт такой возможности - готовы платить).
Когда? Отвечаю: гораздо быстрее, чем Вы можете подумать. Дело в том, что девелоперы (КАН первый наверно) поняли, что есть хороший, постоянный источник дохода - сдача в аренду. Если после сдачи в эксплуатацию они там оставляют свои УК то чего бы не загрузить это УК и не оставить себе подъезд под сдачу? А если оставить себе, то отношение к благоустройству другое. Посмотрите на КАН - первые этажи не продаём, ликвидные квартиры - не продаём. Сдаём с ремонтами, чтобы НАШИ арендаторы не жили под звуки перфоратора. Вроде как всё для людей, но реально - для себя.
P.S. А вообще странно, какие-то графики анализируете, а простые и очевидные вещи понять не можете.
Ваш ребёнок вырастет.
-С чего ты взял? Докажи!
Так все дети растут - это такое свойство всех организмов....
-Нет, мой родился и живёт в Украине и не факт что вырастет т.к. общие тенденции нас не касаются ...
Самому не смешно?
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Richi
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:41
Richi написав:
Вопрос не в том будет ли это, а как быстро произойдёт.
Ну так ответьте хотя бы на этот вопрос!!! Вы же пишете свои простыни о чем угодно, только не о том, когда будет дешевая ипотека, и какие факторы ее обеспечат!
Вбрасываете аудитории это как свершившийся факт, хотя даже 15 лет назад ипотека была доступнее, чем сегодня! Этот воз не двигается с места с 2009-го года с момента запрета розничного валютного кредитования... Поэтому то, что я прошу вас привести убедительные аргументы вместо лозунгов о пользе молока и вреде табака - это всего лишь уважение к дискуссии, а не желание придраться...
А то, что вокруг нас везде эволюция - спасибо, кэп, я и сам знаю. Более того, убеждаю в этом Максима, который появление МОПов воспринимает как stand-alone рынок, вместо того, чтобы признать факт развития строительных технологий
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zРадио
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:23
Richi написав: zРадио написав:
"Откуда знаю? Это тренд" - не ответ взрослого человека. В лучшем случае - ответ ребенка. Хотя и их сегодня с младых ногтей учат пониманию причинно-следственных связей!
Было время, когда мы все ездили на жигулях. Потом появились первые иномарки и выяснилось, что они в отличии от ВАЗ 09 при скорости 140 не начинают хлопать крыльями. Потом их стало больше и они стали попадать в аварии. Я часто проезжая по трассе видел, как столкнулись 2 автомобиля, где у иномарке порой было всё смято в районе моторного отсека, но салон был невредим и даже часто лобовое оставалось на месте. А вот вторую машину, если это были жигули, то можно было опознать только по заднему бамперу, который чудом уцелел. Люди стали понимать, что иномарки надёжнее и безопаснее. Вы можете кричать о нищите, рисовать графики о платежеспособности населения ... Это называется тренд. Вопрос не в том будет ли это, а как быстро произойдёт. DIM уже нормальные планировки начал в Новом Автографе делать. КАН уже понял тренд на благоустроенные территории, что люди не бы*** и готовы платить за лужайку, качели, спортивную площадку (даже если никогда там не будет заниматься, но за сам факт такой возможности - готовы платить).
Когда? Отвечаю: гораздо быстрее, чем Вы можете подумать. Дело в том, что девелоперы (КАН первый наверно) поняли, что есть хороший, постоянный источник дохода - сдача в аренду. Если после сдачи в эксплуатацию они там оставляют свои УК то чего бы не загрузить это УК и не оставить себе подъезд под сдачу? А если оставить себе, то отношение к благоустройству другое. Посмотрите на КАН - первые этажи не продаём, ликвидные квартиры - не продаём. Сдаём с ремонтами, чтобы НАШИ арендаторы не жили под звуки перфоратора. Вроде как всё для людей, но реально - для себя.
P.S. А вообще странно, какие-то графики анализируете, а простые и очевидные вещи понять не можете.
Ваш ребёнок вырастет.
-С чего ты взял? Докажи!
Так все дети растут - это такое свойство всех организмов....
-Нет, мой родился и живёт в Украине и не факт что вырастет т.к. общие тенденции нас не касаются ...
Самому не смешно?
Буча Квартал в Бучі, вже з років 7, як такий концепт: благоустрій, низькоповерхова забудова, велика парковка, качелі, спортивний майданчик, навіть дитячий садок збудували... а тут КАН-КАН-КАН ... МОПи - шмопи.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:45
Faceless написав:
через несколько лет эта разница будет уже в разы.
Можете конкретно и в цифрах?
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Vadim V
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:01
UA написав:
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5465116,00.html
Израиль по русски...
Так, они назначали невероятно высокие цены за простые работы, а то и вовсе за несуществующие поломки, которые якобы они исправили.
Например, за починку сливного бачка они взяли с клиента 38.000 шекелей, за починку бойлера выставили 76-летнему мужчине счет на 18.800 шекелей, а за починку утечки воды в туалете потребовали от 74-летней женщины 14.000 шекелей. За удаление плохого запаха из туалетной комнаты выдали счет на 6000 шекелей. Так как мошенники представлялись работниками муниципалитета или крупных государственных компаний, пожилые люди не могли им возражать.
1 шекель - 8 гривен
Мелочь дилетантов от строительства.
Там более серьёзные деньги вертятся при выделении земли под застройку в муниципалитетах и у кабланов, но и им нужно ехать в Киев поучиться у Кличко и Микитася
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:32
Vadim V написав: Faceless написав:
через несколько лет эта разница будет уже в разы.
Можете конкретно и в цифрах?
Сколько аренда, например, однушки, была в 2010, в 2015, в 2020? В гривне за эти годы - подорожание более, чем вчетверо. А ваш платеж по ипотеке в гривне один и тот же. Или вы думаете, что в последующие лет пять аренда в гривне не подорожает? Еще как подорожает
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Faceless
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:15
Faceless написав: Vadim V написав: Faceless написав:
через несколько лет эта разница будет уже в разы.
Можете конкретно и в цифрах?
Сколько аренда, например, однушки, была в 2010, в 2015, в 2020? В гривне за эти годы - подорожание более, чем вчетверо. А ваш платеж по ипотеке в гривне один и тот же. Или вы думаете, что в последующие лет пять аренда в гривне не подорожает? Еще как подорожает
С 2010-го? Не более, чем в 3 раза в гривне. Скорее ближе к 2,5. Даже валютный эквивалент не был отыгран.
Но ваш аргумент относительно ипотеки едва ли становится от этого слабее. Кредитный платеж, действительно, "застрахован" от повышения в виде арендной инфляции. Правда, там другая форма ренты - ставка процента. Именно поэтому первые годы кредитный платеж, даже если он аннуитетный, будет дороже арендного по сопоставимым объектам. Году к 5-7-му они выровняются
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zРадио
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