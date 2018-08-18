Faceless написав:

Damien написав: Жить у лендлорда, оплачивая ему 6-8%(примерно такой процент сейчас у киевских лендлордов в жилье средней ценовой категории) от стоимости его жилья, при этом откладывая на СВОЕ более дорогое или даже жилье такой же стоимости - это гораздо выгоднее, чем платить банку 10-14%. Мало того, при такой схеме нет рисков для желающего купить квартиру. Если что-то пошло не так и заработок его стал нестабилен, то на него не вешаются никакие просрочки, не грозят судами и выселением, он или откажется от покупки вообще или купит ее на несколько лет позже. Кроме этого, через условные 15лет он купит НОВУЮ квартиру, а если возьмет в ипотеку сейчас, то через 15 лет будет иметь старую 15 летнюю квартиру. Жить у лендлорда, оплачивая ему 6-8%(примерно такой процент сейчас у киевских лендлордов в жилье средней ценовой категории) от стоимости его жилья, при этом откладывая на СВОЕ более дорогое или даже жилье такой же стоимости - это гораздо выгоднее, чем платить банку 10-14%. Мало того, при такой схеме нет рисков для желающего купить квартиру. Если что-то пошло не так и заработок его стал нестабилен, то на него не вешаются никакие просрочки, не грозят судами и выселением, он или откажется от покупки вообще или купит ее на несколько лет позже. Кроме этого, через условные 15лет он купит НОВУЮ квартиру, а если возьмет в ипотеку сейчас, то через 15 лет будет иметь старую 15 летнюю квартиру.

Для этого абстрактного человека одинаково комфортно жить как в своем, так и в арендном. 15 лет - не шутка. Возможно, с десяток переездов (каждый как полпожара), со всем барахлом, семьей, детьми. За эти 15 лет вырастет и аренда и скорее всего стоимость недвижимости, на которую он как бы копит. Если что-то пошло не так и заработок стал нестабилен, то пинком под хвост и на улицу.За 15 лет накоплений он оплатит аредодатору еще одну квартиру, при этом должен успевать наращивать сбережения намного быстрее инфляции.То, что человек возьмет в ипотеку на 15 лет, совершенно не означает, что он 15 лет будет ее выплачивать. Он фиксирует сумму долга в гривне на сегодня. С каждым годом его долг в гривне обесценивается, недвижимость в гривне - наоборот, стает дороже, доходы в гривне понемногу растут, а сам долг уменьшается.Финансовые риски с каждым годом становятся меньше, т.к. и долг обесценивается и рефинасировать его становится проще. Через 15 лет он этот кредит давно выплатит, проживя эти 15 лет в своем жилье, с ремонтом и обстановкой по своему вкусу, не пряча домашних животных, не переживая, что опять вырастет аренда, или что опять придется переезжать со всеми пожитками.Ну а так может и абсурд, почему нет