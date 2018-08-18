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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:48
zРадио написав: Faceless написав: Vadim V написав:
Можете конкретно и в цифрах?
Сколько аренда, например, однушки, была в 2010, в 2015, в 2020? В гривне за эти годы - подорожание более, чем вчетверо. А ваш платеж по ипотеке в гривне один и тот же. Или вы думаете, что в последующие лет пять аренда в гривне не подорожает? Еще как подорожает
С 2010-го? Не более, чем в 3 раза в гривне. Скорее ближе к 2,5. Даже валютный эквивалент не был отыгран.
Но ваш аргумент относительно ипотеки едва ли становится от этого слабее. Кредитный платеж, действительно, "застрахован" от повышения в виде арендной инфляции. Правда, там другая форма ренты - ставка процента. Именно поэтому первые годы кредитный платеж, даже если он аннуитетный, будет дороже арендного по сопоставимым объектам. Году к 5-7-му они выровняются
Аренда однушки однушки в 2010 была порядка 2500, в 2013 - 3000+, в 2015 более 5000, сейчас около 10000.
Даже если в чем то преувеличил, речь не в цифрах. Я не агитирую бежать брать ипотеку, но целесообразность в ней есть, особенно, если первый взнос достаточно большой.
При условной ставке 10% и первом взносе порядка 40%, аннуитетный платеж уже сразу не выше, чем аренда аналогичного объекта
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:58
Damien написав: Faceless написав: Damien написав:
Жить у лендлорда, оплачивая ему 6-8%(примерно такой процент сейчас у киевских лендлордов в жилье средней ценовой категории) от стоимости его жилья, при этом откладывая на СВОЕ более дорогое или даже жилье такой же стоимости - это гораздо выгоднее, чем платить банку 10-14%. Мало того, при такой схеме нет рисков для желающего купить квартиру. Если что-то пошло не так и заработок его стал нестабилен, то на него не вешаются никакие просрочки, не грозят судами и выселением, он или откажется от покупки вообще или купит ее на несколько лет позже. Кроме этого, через условные 15лет он купит НОВУЮ квартиру, а если возьмет в ипотеку сейчас, то через 15 лет будет иметь старую 15 летнюю квартиру.
Для этого абстрактного человека одинаково комфортно жить как в своем, так и в арендном. 15 лет - не шутка. Возможно, с десяток переездов (каждый как полпожара), со всем барахлом, семьей, детьми. За эти 15 лет вырастет и аренда и скорее всего стоимость недвижимости, на которую он как бы копит. Если что-то пошло не так и заработок стал нестабилен, то пинком под хвост и на улицу. Риски потерять все или часть сбережений за эти 15 лет тоже ненулевые.
За 15 лет накоплений он оплатит аредодатору еще одну квартиру, при этом должен успевать наращивать сбережения намного быстрее инфляции.
То, что человек возьмет в ипотеку на 15 лет, совершенно не означает, что он 15 лет будет ее выплачивать. Он фиксирует сумму долга в гривне на сегодня. С каждым годом его долг в гривне обесценивается, недвижимость в гривне - наоборот, стает дороже, доходы в гривне понемногу растут, а сам долг уменьшается. Если поначалу банку он платит примерно как и арендатору, то уже через некоторое время расходы на проценты будут меньше, чем арендные платежи, если бы он продолжал жить в аренде, через несколько лет эта разница будет уже в разы.
Финансовые риски с каждым годом становятся меньше, т.к. и долг обесценивается и рефинасировать его становится проще. Через 15 лет он этот кредит давно выплатит, проживя эти 15 лет в своем жилье, с ремонтом и обстановкой по своему вкусу, не пряча домашних животных, не переживая, что опять вырастет аренда, или что опять придется переезжать со всеми пожитками.
Ну а так может и абсурд, почему нет
Как может быть меньше, если только проценты банка(без тела!!!) уже больше, чем стоимость аренды, которую он платит лендлорду. Причем амортизация всего ложится не на него, а на лендлорда! Да, за 15 лет он выплатит лендлорду стоимость квартиры, но в случае ипотеки ему надо выплатить 2(две) с лишним стоимости квартиры!!!
Насчет рисков потерять накопленное - то это вопрос к де***(копил-копил на велосипед, не удержался и все пропил). Мы рассматриваем здравого человека, способного заработать на квартиру в Киеве, его такие риски не касаются, наоборот, он еще и приумножит на депозитах.
А насчет того, что цена поднимется за время накопления для покупки за полную стоимость - она сильно поднялась за последние 15 лет?
Возьмите калькулятор аннуитета и посчитайте.
Да, банку он процентами тоже выплатит немало. Вот только он это заплатит за свою недвижимость, а заплаченное арендодателю не приблизит его к собсвенному активу ни на шаг. В случае ипотеки он платит фиксированный платёж за пользование деньгами, в случае арендатора - постоянно растущую аренду чужого жилья.
Насчёт рисков потерять накопленное тоже мимо, какой ещё велосипед, при чем тут пропил. И депозиты, и матрас, так или иначе несут риски, а про приумножить на депозитах уже можно и забыть. Эти риски несет любой.
Да, даже с учётом двух сильных девальваций, майдана, войны, цена в долларе за последние 15 лет (получается с 2005) не то чтобы снизилась, и тем более с чего бы считать, что она не вырастет в следующие 15 лет.
Ну про жизнь в аренде 15 лет вы вообще ничего не прокомментировали, наверное, все ок, никаких компромиссов
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Додано: Суб 22 сер, 2020 00:28
Faceless написав:
Аренда однушки однушки в 2010 была порядка 2500, в 2013 - 3000+, в 2015 более 5000, сейчас около 10000.
Даже если в чем то преувеличил, речь не в цифрах.
Все же это достаточно важно для "математики". В 2010-м за 2500 можно было снять разве что убогую гостинку. Тот сегмент жилья, который здесь называют крушами (однушка в новострое на выселках с минимальным необходимым ремонтом) и предлагают сегодня за 9000-10000, стоила тогда 3500-4000. Лорды не дадут соврать, если проявят объективность (ну и если решат подыграть, то не поленюсь и вытащу из google cache)
Faceless написав:
Я не агитирую бежать брать ипотеку, но целесообразность в ней есть, особенно, если первый взнос достаточно большой.
При условной ставке 10% и первом взносе порядка 40%, аннуитетный платеж уже сразу не выше, чем аренда аналогичного объекта
Ну первый год фиксированной льготной ставки - да, пожалуй. Дальше - как судьба пошлет )) Я думаю, что принимая решение об ипотеке, еще более важным, чем размер месячного платежа, является его доля в семейных доходах. Под завязку бюджета в аренде жить можно (в смысле, выбора нет), а вот брать ипотеку с переменной ставкой - категорически нельзя.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 01:36
Bobua написав:
І, до речі, про дороги.
Ось такі вони у бритів:
По моим ощущениям в Англии одни из самых убитых дорог в Европе.
Может это только я так попадал, но там трассы похуже чем у нас.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 01:43
Faceless написав: Damien написав:
Жить у лендлорда, оплачивая ему 6-8%(примерно такой процент сейчас у киевских лендлордов в жилье средней ценовой категории) от стоимости его жилья, при этом откладывая на СВОЕ более дорогое или даже жилье такой же стоимости - это гораздо выгоднее, чем платить банку 10-14%. Мало того, при такой схеме нет рисков для желающего купить квартиру. Если что-то пошло не так и заработок его стал нестабилен, то на него не вешаются никакие просрочки, не грозят судами и выселением, он или откажется от покупки вообще или купит ее на несколько лет позже. Кроме этого, через условные 15лет он купит НОВУЮ квартиру, а если возьмет в ипотеку сейчас, то через 15 лет будет иметь старую 15 летнюю квартиру.
Для этого абстрактного человека одинаково комфортно жить как в своем, так и в арендном. 15 лет - не шутка. Возможно, с десяток переездов (каждый как полпожара), со всем барахлом, семьей, детьми. За эти 15 лет вырастет и аренда и скорее всего стоимость недвижимости, на которую он как бы копит. Если что-то пошло не так и заработок стал нестабилен, то пинком под хвост и на улицу. Риски потерять все или часть сбережений за эти 15 лет тоже ненулевые. За 15 лет накоплений он оплатит аредодатору еще одну квартиру, при этом должен успевать наращивать сбережения намного быстрее инфляции.
То, что человек возьмет в ипотеку на 15 лет, совершенно не означает, что он 15 лет будет ее выплачивать. Он фиксирует сумму долга в гривне на сегодня. С каждым годом его долг в гривне обесценивается, недвижимость в гривне - наоборот, стает дороже, доходы в гривне понемногу растут, а сам долг уменьшается. Если поначалу банку он платит примерно как и арендатору, то уже через некоторое время расходы на проценты будут меньше, чем арендные платежи, если бы он продолжал жить в аренде, через несколько лет эта разница будет уже в разы. Финансовые риски с каждым годом становятся меньше, т.к. и долг обесценивается и рефинасировать его становится проще. Через 15 лет он этот кредит давно выплатит, проживя эти 15 лет в своем жилье, с ремонтом и обстановкой по своему вкусу, не пряча домашних животных, не переживая, что опять вырастет аренда, или что опять придется переезжать со всеми пожитками.
Ну а так может и абсурд, почему нет
Есть разные виды активов. Доллар, гривна, бетонометры. У каждого своя плата за пользование и свой уровень обесценивания. У валют инфляция, у недвиги амортизация, моральный и физический износ отдельно здания, отдельно ремонта и техники (за кадром остался вопрос, что в аренде убивается чужой ремонт и техника, а в своем свое). Поэтому разная плата за пользование актовом, на который не заработал. Дальше все решает рынок и однозначного ответа, что выгодней платить банку за свое нет. На разных промежутках истории ответ разный.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 01:48
Richi написав:
При запуске ипотеке, в недвижимость пойдут не только те кто арендует, но и те кто не мог ранее купить для сдачи в аренду из-за малых накоплений. Если раньше им надо было найти 50, то сейчас хватит и 20, а остальные траты на арендатора. Такой спрос поддержит цены и они пойдут вверх, но сильно снизит стоимость аренды. Поэтому, те кто ранее покупал дорого и сдавал под 10% - начнут выходить, т.к. 2-3% дохода + налоги и головняк их не устроят. А чтобы получать 3-4% надо делать ремонт. На рынок выйдет хорошая часть недвижки и начнёт цены уже давить в низ.
Не нужно вдаваться в подробности. Закон сохранения людей и квартир. Если на рынок попадут лишние бумажки, в физическом мире ничего не изменится. Только перерисуются ценники на олх. Столько же людей будет жить в том же количестве квартир.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 01:58
Damien написав:
Как может быть меньше, если только проценты банка(без тела!!!) уже больше, чем стоимость аренды, которую он платит лендлорду. Причем амортизация всего ложится не на него, а на лендлорда! Да, за 15 лет он выплатит лендлорду стоимость квартиры, но в случае ипотеки ему надо выплатить 2(две) с лишним стоимости квартиры!!!
Еще, когда сравнивают стоимость аренды и выплаты по ипотеке, забывают про начальный взнос - что минимум треть квартиры у человека в собственности и он платит банку за 2/3, тогда как в случае аренды он платит за пользование 100% чужой квартиры.
Про то, что выгодней, я написал выше. Это как вопрос "какой депо выгодней, гривно или доллар".
Если недвига дорожаете выгодней ее брать в кредит. Если дешевеет или стоит на месте, выгодней арендововать.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 02:07
Faceless написав:
Да, банку он процентами тоже выплатит немало. Вот только он это заплатит за свою недвижимость
, а заплаченное арендодателю не приблизит его к собсвенному активу ни на шаг.
Как у риелторов есть мантра "спеши-торопись", так и у банковских работников "платишь за свое". По факту нужно анализировать тенденции. В рыночных условиях ставка по кредиту минус инфляция всегда будет равна аренда минус амортизация здания, ремонта, техники.
Верите, что недвига будет дорожать на процент выше инфляции, берите кредит. Не верите, арендуйте.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 06:15
Faceless написав: Frant написав: Faceless написав:
Просто штурмовать в час пик Киев из пригорода это по времени в несколько раз дольше чем штурмовать метро, ни то ни то удовольствия не приносит, но второе хотя бы не так затратно и по времени и финансово
Я ще не зустрічав за своє життя лежнів чи тупаків, які б визнали, що вони лежні і тупаки.
Так і тут.
Люди, які купили новобуди в Іпенях (бо дешевше, ніж в Києві!) і щоденно витрачають 2-3 години на дорогу і 200-500 Дол/міс на бензин і амортизацію автомобіля, не бажають визнати, що прийняли помилкове рішення.
Далеко не всі, хто придбав житло в Ірпенях/Вишгороді/Броварах, витрачає щодня багато часу на транспорт - часто є можливість працювати за гнучким графіком, і не їздити в години пік. Біда лиш тим, хто змушений "з 9 до 18", їм доводиться виїзджати десь о сьомій
Такая-же фигня с теми, кто живет на ЛБ и добирается на Правый.
Если говорить конкретно об Ирпене, то мои знакомые через 5 минут после выхода из дома садятся на электричку и еще через 15 минут на ст. Святошино. Что и является конечным пунктом добирания до работы. 20 минут на комьют общественным транспортом - вроде как и не много.
Все очень индивидуально и полосато.
Если-бы у меня стоял выбор - Ирпень или ЛБ, то ЛБ я-бы точно не выбрал. Проблемы с добиранием на машине ничем не лучше левобережных, но хотя-бы условия проживания в Ирпене и на ЛБ для меня в пользу Ирпеня.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 06:26
BIGor написав: Vlad442 написав: BIGor написав:
Очень много непоняток с этими пунктами.
1. Кто даст 30% столько денег?
2. Почему выбор покупки этих 30% будет ограничиваться Киевом? Если цена вырастет до 5-10 куе/метр - чего не будут рассматривать условный Париж/Берлин?
Дефицита квартир нет и не будет пока в Украине не коммунистический строй.
Речь шла про ипотеку. Ипотеку в Украине, которая даст деньги всем арендаторам на покупку.
Рассматривать условный Париж они могут и сейчас - там-то ипотека уже есть. Осталось малое, вычить язык, найти работу, создать кредитную историю.
Сейчас цены на КРЖН намного ниже чем в Париже, и немного меньше чем в Варшаве, если будут раздавать ипотеку каждому бомжу, и как Вы пишите цены полетят вверх - люди и дальше будут покупать хрущи в ипотеку, но только по парижским ценам?
в 2007 они почти догнали Нью-Йорк.
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