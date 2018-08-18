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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 сер, 2020 09:32
rjkz написав:
Если-бы у меня стоял выбор - Ирпень или ЛБ, то ЛБ я-бы точно не выбрал. Проблемы с добиранием на машине ничем не лучше левобережных, но хотя-бы условия проживания в Ирпене и на ЛБ для меня в пользу Ирпеня.
Ну да, куда там Левобережной, на метро из которой студент может доехать за 10минут на Крещатик и зажопье - ирпень ... Недаром в ирпене недвига по цене семечек. Так удобно ))) одни бизнесмены транспортные
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Додано: Суб 22 сер, 2020 09:38
zРадио написав: Faceless написав:
Аренда однушки однушки в 2010 была порядка 2500, в 2013 - 3000+, в 2015 более 5000, сейчас около 10000.
Даже если в чем то преувеличил, речь не в цифрах.
Все же это достаточно важно для "математики". В 2010-м за 2500 можно было снять разве что убогую гостинку. Тот сегмент жилья, который здесь называют крушами (однушка в новострое на выселках с минимальным необходимым ремонтом) и предлагают сегодня за 9000-10000, стоила тогда 3500-4000. Лорды не дадут соврать, если проявят объективность (ну и если решат подыграть, то не поленюсь и вытащу из google cache)
Faceless написав:
Я не агитирую бежать брать ипотеку, но целесообразность в ней есть, особенно, если первый взнос достаточно большой.
При условной ставке 10% и первом взносе порядка 40%, аннуитетный платеж уже сразу не выше, чем аренда аналогичного объекта
Ну первый год фиксированной льготной ставки - да, пожалуй. Дальше - как судьба пошлет )) Я думаю, что принимая решение об ипотеке, еще более важным, чем размер месячного платежа, является его доля в семейных доходах. Под завязку бюджета в аренде жить можно (в смысле, выбора нет), а вот брать ипотеку с переменной ставкой - категорически нельзя.
Я сдавал в 2009 году летом чешку на нивках не в мусорном состоянии за 2600. Это было чуть ниже рынка. Выставлял за 2800 но понравились квартиранты и сделал скидку
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Суб 22 сер, 2020 09:57
Faceless написав:
При условной ставке 10% и первом взносе порядка 40%, аннуитетный платеж уже сразу не выше, чем аренда аналогичного объекта
Зато тут будет большая доля постоянных расходов - страховка, оценка, услуги банка итд.
PS: а классическую схему погашения кредита наши банки не предлагают? Тем у кого есть поболее денег на руках аннуитет не выгоден.
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