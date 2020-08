Додано: Суб 22 сер, 2020 09:38

zРадио написав: Faceless написав: Аренда однушки однушки в 2010 была порядка 2500, в 2013 - 3000+, в 2015 более 5000, сейчас около 10000.

Даже если в чем то преувеличил, речь не в цифрах.

Аренда однушки однушки в 2010 была порядка 2500, в 2013 - 3000+, в 2015 более 5000, сейчас около 10000.Даже если в чем то преувеличил, речь не в цифрах.



Все же это достаточно важно для "математики". В 2010-м за 2500 можно было снять разве что убогую гостинку. Тот сегмент жилья, который здесь называют крушами (однушка в новострое на выселках с минимальным необходимым ремонтом) и предлагают сегодня за 9000-10000, стоила тогда 3500-4000. Лорды не дадут соврать, если проявят объективность (ну и если решат подыграть, то не поленюсь и вытащу из google cache)



Faceless написав: Я не агитирую бежать брать ипотеку, но целесообразность в ней есть, особенно, если первый взнос достаточно большой.

Я не агитирую бежать брать ипотеку, но целесообразность в ней есть, особенно, если первый взнос достаточно большой.При условной ставке 10% и первом взносе порядка 40%, аннуитетный платеж уже сразу не выше, чем аренда аналогичного объекта



Все же это достаточно важно для "математики". В 2010-м за 2500 можно было снять разве что убогую гостинку. Тот сегмент жилья, который здесь называют крушами (однушка в новострое на выселках с минимальным необходимым ремонтом) и предлагают сегодня за 9000-10000, стоила тогда 3500-4000. Лорды не дадут соврать, если проявят объективность (ну и если решат подыграть, то не поленюсь и вытащу из google cache)

Ну первый год фиксированной льготной ставки - да, пожалуй. Дальше - как судьба пошлет )) Я думаю, что принимая решение об ипотеке, еще более важным, чем размер месячного платежа, является его доля в семейных доходах. Под завязку бюджета в аренде жить можно (в смысле, выбора нет), а вот брать ипотеку с переменной ставкой - категорически нельзя.



Я сдавал в 2009 году летом чешку на нивках не в мусорном состоянии за 2600. Это было чуть ниже рынка. Выставлял за 2800 но понравились квартиранты и сделал скидку

