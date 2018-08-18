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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5104510551065107>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 168
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
52
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 09:32

  rjkz написав:Если-бы у меня стоял выбор - Ирпень или ЛБ, то ЛБ я-бы точно не выбрал. Проблемы с добиранием на машине ничем не лучше левобережных, но хотя-бы условия проживания в Ирпене и на ЛБ для меня в пользу Ирпеня.


Ну да, куда там Левобережной, на метро из которой студент может доехать за 10минут на Крещатик и зажопье - ирпень ... Недаром в ирпене недвига по цене семечек. Так удобно ))) одни бизнесмены транспортные
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 09:38

  zРадио написав:
  Faceless написав:Аренда однушки однушки в 2010 была порядка 2500, в 2013 - 3000+, в 2015 более 5000, сейчас около 10000.
Даже если в чем то преувеличил, речь не в цифрах.


Все же это достаточно важно для "математики". В 2010-м за 2500 можно было снять разве что убогую гостинку. Тот сегмент жилья, который здесь называют крушами (однушка в новострое на выселках с минимальным необходимым ремонтом) и предлагают сегодня за 9000-10000, стоила тогда 3500-4000. Лорды не дадут соврать, если проявят объективность (ну и если решат подыграть, то не поленюсь и вытащу из google cache)

  Faceless написав:Я не агитирую бежать брать ипотеку, но целесообразность в ней есть, особенно, если первый взнос достаточно большой.
При условной ставке 10% и первом взносе порядка 40%, аннуитетный платеж уже сразу не выше, чем аренда аналогичного объекта


Ну первый год фиксированной льготной ставки - да, пожалуй. Дальше - как судьба пошлет )) Я думаю, что принимая решение об ипотеке, еще более важным, чем размер месячного платежа, является его доля в семейных доходах. Под завязку бюджета в аренде жить можно (в смысле, выбора нет), а вот брать ипотеку с переменной ставкой - категорически нельзя.


Я сдавал в 2009 году летом чешку на нивках не в мусорном состоянии за 2600. Это было чуть ниже рынка. Выставлял за 2800 но понравились квартиранты и сделал скидку
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 09:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:При условной ставке 10% и первом взносе порядка 40%, аннуитетный платеж уже сразу не выше, чем аренда аналогичного объекта

Зато тут будет большая доля постоянных расходов - страховка, оценка, услуги банка итд.
PS: а классическую схему погашения кредита наши банки не предлагают? Тем у кого есть поболее денег на руках аннуитет не выгоден.
BIGor
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1
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 10:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:Я не агитирую бежать брать ипотеку, но целесообразность в ней есть, особенно, если первый взнос достаточно большой.
При условной ставке 10% и первом взносе порядка 40%, аннуитетный платеж уже сразу не выше, чем аренда аналогичного объекта


Ну первый год фиксированной льготной ставки - да, пожалуй. Дальше - как судьба пошлет )) Я думаю, что принимая решение об ипотеке, еще более важным, чем размер месячного платежа, является его доля в семейных доходах. Под завязку бюджета в аренде жить можно (в смысле, выбора нет), а вот брать ипотеку с переменной ставкой - категорически нельзя.

Да, если фиксированная ставка всего год, это очень сомнительное решение, ибо я бы не полагался, что депозитные ставки не подскочат вдруг на несколько процентов в ближайшие 3-5 лет.
А касательно доли платежа в бюджете семьи - ну это как бы само собой разумеющееся, что я и акцентировать внимание не стал. Лезть в долги по самые помидоры это запредельная глупость, но сейчас и банки осторожнее, чем эпоху ипотечного бума, и кредит с платежом на пол зарплаты не дадут
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 10:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:При условной ставке 10% и первом взносе порядка 40%, аннуитетный платеж уже сразу не выше, чем аренда аналогичного объекта

Зато тут будет большая доля постоянных расходов - страховка, оценка, услуги банка итд.
PS: а классическую схему погашения кредита наши банки не предлагают? Тем у кого есть поболее денег на руках аннуитет не выгоден.


Оценка делается разово. Страховка на самом деле мизерно удорожает платёж. Услуги банка - максимум, это разовая комиссия при выдаче. Ну ещё нотариус, тоже разово.
Класическую тоже предлагают, но не все. Но с классической все становится несколько сложнее. С одной стороны, чисто математически будет меньше переплата. С другой, у вас со старта огромные расходы (а там ещё и на ремонт нужно), и самые большие платежи вы платите дорогими деньгами.

Вообще, казалось бы, даже 10% это очень много. С другой стороны, у нас инфляция выше. Доходы (в гривне) в среднем растут быстрее.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 10:35

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:При условной ставке 10% и первом взносе порядка 40%, аннуитетный платеж уже сразу не выше, чем аренда аналогичного объекта

Зато тут будет большая доля постоянных расходов - страховка, оценка, услуги банка итд.
PS: а классическую схему погашения кредита наши банки не предлагают? Тем у кого есть поболее денег на руках аннуитет не выгоден.


Оценка делается разово. Страховка на самом деле мизерно удорожает платёж. Услуги банка - максимум, это разовая комиссия при выдаче. Ну ещё нотариус, тоже разово.
Класическую тоже предлагают, но не все. Но с классической все становится несколько сложнее. С одной стороны, чисто математически будет меньше переплата. С другой, у вас со старта огромные расходы (а там ещё и на ремонт нужно), и самые большие платежи вы платите дорогими деньгами.

Вообще, казалось бы, даже 10% это очень много. С другой стороны, у нас инфляция выше. Доходы (в гривне) в среднем растут быстрее.

Так 10% це тільки перший рік, + комісії та страховки, оцінка і т.д., а далі плаваюча ставка. Яка явно вище 10% і вище інфляції.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 11:35

  Vlad442 написав:Если на рынок попадут лишние бумажки, в физическом мире ничего не изменится. Только перерисуются ценники на олх. Столько же людей будет жить в том же количестве квартир.


Абсолютно справедливо

  Vlad442 написав:Не нужно вдаваться в подробности.


К этому и у меня и возникли претензии - автор с придыханием расписывает, как все расцветет, когда на рынок попадут лишние бумажки, но просто таки категорически отказывается ответить на вопрос, когда именно это произойдет, что должно этому предшествовать, и что из того, что должно предшествовать, мы имеем счастье лицезреть уже сейчас...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Зато тут будет большая доля постоянных расходов - страховка, оценка, услуги банка итд.
PS: а классическую схему погашения кредита наши банки не предлагают? Тем у кого есть поболее денег на руках аннуитет не выгоден.


Оценка делается разово. Страховка на самом деле мизерно удорожает платёж. Услуги банка - максимум, это разовая комиссия при выдаче. Ну ещё нотариус, тоже разово.
Класическую тоже предлагают, но не все. Но с классической все становится несколько сложнее. С одной стороны, чисто математически будет меньше переплата. С другой, у вас со старта огромные расходы (а там ещё и на ремонт нужно), и самые большие платежи вы платите дорогими деньгами.

Вообще, казалось бы, даже 10% это очень много. С другой стороны, у нас инфляция выше. Доходы (в гривне) в среднем растут быстрее.

Так 10% це тільки перший рік, + комісії та страховки, оцінка і т.д., а далі плаваюча ставка. Яка явно вище 10% і вище інфляції.

Є варіянти і фіксованої на кілька років.
Щодо того, що і наскільки вище. Нехай, візьмемо поточні ставки UIRD (так, я й сам писав, варто враховувати, що вони можуть зрости, але це для прикладу) :

УкрГаз пише UIRD12M+5%, що наразі приблизно 9% + 5% маржі = 14%.

Приват - на 1 рік 9,99%, потім UIRD 12М + 4%, тобто маржа на 1% менше, а для нерухомості, що вони продають із застави - без маржі, тобто 13% і 9% відповідно

Кредобанк: від 20% перший внесок, фіксована ставка на перший, другий, третій рік 10, 12, 14% відповідно (якщо перший внесок від 40%+) а потім UIRD3M+3,50% (це зараз 8,88 + 3,5% = 12,38%), для менших внесків цифри відповідно 11, 13, 15% і потім UIRD3M+4,00% = 12,88%).

Правекс - тут фіксована ставка на 5 років, варіянти у 9,99%, 12,5% і 14% а потім UIRD +3% (не ясно який саме, мабуть річний), тобто десь 12%. Але є ще пільгові умови для ІТ, медиків і ще деяких категорій у вигляді зниженої маржі.

Отже, є навіть варіянти, де ставка потенційно буде не вище 10%, а загалом зрости має не драматично, ну і навіть при 14% - реальна інфляція навряд нижче
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 12:14

  Faceless написав:Є варіянти і фіксованої на кілька років.
Щодо того, що і наскільки вище. Нехай, візьмемо поточні ставки UIRD (так, я й сам писав, варто враховувати, що вони можуть зрости, але це для прикладу) :

УкрГаз пише UIRD12M+5%, що наразі приблизно 9% + 5% маржі = 14%.

Приват - на 1 рік 9,99%, потім UIRD 12М + 4%, тобто маржа на 1% менше, а для нерухомості, що вони продають із застави - без маржі, тобто 13% і 9% відповідно

Кредобанк: від 20% перший внесок, фіксована ставка на перший, другий, третій рік 10, 12, 14% відповідно (якщо перший внесок від 40%+) а потім UIRD3M+3,50% (це зараз 8,88 + 3,5% = 12,38%), для менших внесків цифри відповідно 11, 13, 15% і потім UIRD3M+4,00% = 12,88%).

Правекс - тут фіксована ставка на 5 років, варіянти у 9,99%, 12,5% і 14% а потім UIRD +3% (не ясно який саме, мабуть річний), тобто десь 12%. Але є ще пільгові умови для ІТ, медиків і ще деяких категорій у вигляді зниженої маржі.

Отже, є навіть варіянти, де ставка потенційно буде не вище 10%, а загалом зрости має не драматично, ну і навіть при 14% - реальна інфляція навряд нижче


да, поспешил я закрыть свою ипотеку уирд12+2. Но с датой отсечения ноябрь, до ноября 2020 было бы у меня 18.6%, а в 2016 году было 23.6%, а в 2018 - 16.8%.

но с историческим интервалом прыжковой девальвации 10 лет, мы похоже в середине оного, что значит что сегодняшние уирд12+5 могут легко стать 25% уже в 2025 году. со всеми вытекающими
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 12:22

  adeges написав:но с историческим интервалом прыжковой девальвации 10 лет, мы похоже в середине оного, что значит что сегодняшние уирд12+5 могут легко стать 25% уже в 2025 году. со всеми вытекающими


А по моему, мы уже в преддверии оной. 10 лет не было ни разу в истории гривны - максимум 9 лет курсовой стабильности, когда экономика росла как дурная. Поэтому "регулярным" интервалом я бы скорее назвал 6-8 лет - это предел, за которым удерживать аккумулируемые дисбалансы невозможно...

1999-й -> 2008-й -> 2014-й -> 2021-2022 (?)
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