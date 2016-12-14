Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Є варіянти і фіксованої на кілька років. Щодо того, що і наскільки вище. Нехай, візьмемо поточні ставки UIRD (так, я й сам писав, варто враховувати, що вони можуть зрости, але це для прикладу) :
УкрГаз пише UIRD12M+5%, що наразі приблизно 9% + 5% маржі = 14%.
Приват - на 1 рік 9,99%, потім UIRD 12М + 4%, тобто маржа на 1% менше, а для нерухомості, що вони продають із застави - без маржі, тобто 13% і 9% відповідно
Кредобанк: від 20% перший внесок, фіксована ставка на перший, другий, третій рік 10, 12, 14% відповідно (якщо перший внесок від 40%+) а потім UIRD3M+3,50% (це зараз 8,88 + 3,5% = 12,38%), для менших внесків цифри відповідно 11, 13, 15% і потім UIRD3M+4,00% = 12,88%).
Правекс - тут фіксована ставка на 5 років, варіянти у 9,99%, 12,5% і 14% а потім UIRD +3% (не ясно який саме, мабуть річний), тобто десь 12%. Але є ще пільгові умови для ІТ, медиків і ще деяких категорій у вигляді зниженої маржі.
Отже, є навіть варіянти, де ставка потенційно буде не вище 10%, а загалом зрости має не драматично, ну і навіть при 14% - реальна інфляція навряд нижче
Те, що ви навели - це все добре, але.... - в основному, це все на пільгових умовах(не для всіх)
А от для простого пересічного інвестора(ну, чи простого роботяги з атб ) - ставки трохи інші Що образливо - що для простих ФОПів(як Долярчик), іпотеку дають лише на 10р, а це вже зовсім інший місячний платіж виходить! Ще й перший внесок - 50%
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
І в кредо - теж для "простих" - ставки трохи інші(( Перший рядок - перший внесок від 20 до 40% Другий рядок - від 40%
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 22 сер, 2020 13:23, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
adeges написав:но с историческим интервалом прыжковой девальвации 10 лет, мы похоже в середине оного, что значит что сегодняшние уирд12+5 могут легко стать 25% уже в 2025 году. со всеми вытекающими
А по моему, мы уже в преддверии оной. 10 лет не было ни разу в истории гривны - максимум 9 лет курсовой стабильности, когда экономика росла как дурная. Поэтому "регулярным" интервалом я бы скорее назвал 6-8 лет - это предел, за которым удерживать аккумулируемые дисбалансы невозможно...
1999-й -> 2008-й -> 2014-й -> 2021-2022 (?)
Так, якщо фіксована ставка на 5р.,то після 5р. треба дивитись: 1) - почала зростати ставка - раз і закрили всю іпотеку! 2) - стоїть на місці, чи знижується - продовжуємо далі сплачувати і користуватись "дешевими коштами"
Але, це для інвесторів, які мають гроші - але просто хочуть використати кредитне плече!
Для простих пересічних, які беруть "для себе" - у разі зростання ставки - треба сціпити зуби і старатись пошвидше закрити іпотечне ярмо!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Faceless написав:Я не агитирую бежать брать ипотеку, но целесообразность в ней есть, особенно, если первый взнос достаточно большой. При условной ставке 10% и первом взносе порядка 40%, аннуитетный платеж уже сразу не выше, чем аренда аналогичного объекта
Ну первый год фиксированной льготной ставки - да, пожалуй. Дальше - как судьба пошлет )) Я думаю, что принимая решение об ипотеке, еще более важным, чем размер месячного платежа, является его доля в семейных доходах. Под завязку бюджета в аренде жить можно (в смысле, выбора нет), а вот брать ипотеку с переменной ставкой - категорически нельзя.
Да, если фиксированная ставка всего год, это очень сомнительное решение, ибо я бы не полагался, что депозитные ставки не подскочат вдруг на несколько процентов в ближайшие 3-5 лет. А касательно доли платежа в бюджете семьи - ну это как бы само собой разумеющееся, что я и акцентировать внимание не стал. Лезть в долги по самые помидоры это запредельная глупость, но сейчас и банки осторожнее, чем эпоху ипотечного бума, и кредит с платежом на пол зарплаты не дадут
Так никто и не ответил на главный вопрос , повторю , - что будет с квартирой если ипотековец по какой то причине с какого то периода времени перестанет иметь возможность платить полгода-год или более ?
Vadim V написав:что будет с квартирой если ипотековец по какой то причине с какого то периода времени перестанет иметь возможность платить полгода-год или более ?
В идеале - банк ее продает, сумму с продажи пускает на погашение долгов, если что-то осталось то отдает взявшему ипотеку остаток. Если суммы не хватает - то долг на недостающую сумму вешается на взявшего ипотеку. Он имеет право его выплатить или подать на банкротство. Но в нашей стране победившего популизма банку намного сложнее это все реализовать.
Faceless написав:Та, що у Правекса FAMIGLIA 9,99 - не є якоюсь пільговою, пільгові умови знижують 9,99 до 9,49%
То вона на рік, чи на 5р? Чому вона нижча за наступних два пакети/варіанти? Там, наче, пише середня 14,1%річних - чи ні? В чім там підводні каміння?
Faceless написав:В чим вони "непрості"? Що внесок більший?
Ну, 1й внесок - це окремо. А от те, що 10-12-14% - то вже є зі зниженою ставкою на 2% для тих, хто там перевів зарплати, пенсії і т. п. - одним словом" їхні клієнти",які там вже роками товчуться А для простих пересічних - 12-14-16%!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Vadim V написав:что будет с квартирой если ипотековец по какой то причине с какого то периода времени перестанет иметь возможность платить полгода-год или более ?
В идеале - банк ее продает, сумму с продажи пускает на погашение долгов, если что-то осталось то отдает взявшему ипотеку остаток. Если суммы не хватает - то долг на недостающую сумму вешается на взявшего ипотеку. Он имеет право его выплатить или подать на банкротство. Но в нашей стране победившего популизма банку намного сложнее это все реализовать.