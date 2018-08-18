Не завжди!
Є договір, де передбачено певні нюанси.
Можна реструктуризувати, якщо є поважна причина. Наприклад, проблеми з здоров'ям(зламали ногу/руку/шию )
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 сер, 2020 16:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не завжди!
Є договір, де передбачено певні нюанси.
Можна реструктуризувати, якщо є поважна причина. Наприклад, проблеми з здоров'ям(зламали ногу/руку/шию )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 22 сер, 2020 17:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
пропоную таку схему з іпотекою:
вихідні дані:
- є готова нерухомість з документами, напр. цокольне приміщення за 12,5куе
Що робим:
- берем іпотеку під ремонт новобудови, скажімо на 10куе (275 000), тобто ніби то вже внесли 20% від вартості.
- робим внесок (або частину першого внеску) на наступну кавалірку, 10 куе,
- чекаєм півроку/рік коли здаватимуть кавалірку і переуступаєм цей дериватив за +50% (може і більше) за 15куе (412500), погашаєм іпотеку (275 000 + 25 000) , різницю кладем в кишеню, тобто 112 000 грн ($4090).
Співпадіння цілком випадкові, як з об"єктами РН так і цінами.
https://fi202x.blogspot.com/
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