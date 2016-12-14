Не завжди!
Є договір, де передбачено певні нюанси.
Можна реструктуризувати, якщо є поважна причина. Наприклад, проблеми з здоров'ям(зламали ногу/руку/шию )
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 сер, 2020 16:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не завжди!
Є договір, де передбачено певні нюанси.
Можна реструктуризувати, якщо є поважна причина. Наприклад, проблеми з здоров'ям(зламали ногу/руку/шию )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 22 сер, 2020 17:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
пропоную таку схему з іпотекою:
вихідні дані:
- є готова нерухомість з документами, напр. цокольне приміщення за 12,5куе
Що робим:
- берем іпотеку під ремонт новобудови, скажімо на 10куе (275 000), тобто ніби то вже внесли 20% від вартості.
- робим внесок (або частину першого внеску) на наступну кавалірку, 10 куе,
- чекаєм півроку/рік коли здаватимуть кавалірку і переуступаєм цей дериватив за +50% (може і більше) за 15куе (412500), погашаєм іпотеку (275 000 + 25 000) , різницю кладем в кишеню, тобто 112 000 грн ($4090).
Співпадіння цілком випадкові, як з об"єктами РН так і цінами.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 22 сер, 2020 18:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Есть много вариантов развития событий. Начиная от реструктуризации, отсрочки платежей на какое-то время, пролонгации и проч, заканчивая самыми жесткими вариантами с судом и реализацией залога. Так же, схемы с невозможностью реализации залога (зарегистрированные несовершеннолетние, например) тоже никуда не пропали
Додано: Суб 22 сер, 2020 18:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На 5 років
Це для власників їх преміум пакету послуг, його обслуговування окремо вартує кілька тисяч на рік, хоча це все одно може бути вигідніше інших варіантів, питання у сумі кредиту. Другий камінь - для цієї схеми велика комісія за видачу, 3%.
Там ніби 10-12-14% це в разі першого внеску від 40%,а 12-14-16 для тих, у кого менший, ніби так було, коли я дивився
Додано: Суб 22 сер, 2020 20:20
Додано: Суб 22 сер, 2020 20:26
Але, все буде добре! ©®™)))
Вигнали з роботи - терміново шукати іншу! Якщо не вистачає - йти ще на додаткову(нічну).
Помер - тоді, або перекидається борг на родичів(якщо прописано це в договорі), або просто банк забирає квартиру собі і списує борг з помершого(мабуть)
Тут договір - грає велику роль!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 22 сер, 2020 20:31
Опять пропустил весь этот пригородный срач)))
1) Пригород это отдельный город. Как не крути, но даже жители ЖК София говорят "в Киев ездить".
Там нет никакой активной жизни. У тебя все друзья останутся в Киеве.
Там нет работы. Ну точнее есть, но не та, за которую платят хорошие деньги.
Там нет многих товаров, за которыми прийдется ездить в Киев, либо заказывать доставку.
Там намного меньше опций что бы погулять. По сути все эти Ирпени это несколько парков, да какая-то примитивная набережная вдоль местной речки-вонючки где кроме лавочек да деревьев (пусть и красиво высаженых) ничего нет.
В итоге это куча лишних хоботов на ровном месте, потому что по любому чиху нужно ездить в Киев или просто отказываться от него.
2) Дорога из пригорода в Киев везде напряжная. Есть только одно направление где нет пробок - Обухов, но там пилить 40 км. В итоге народ летает 110 по отличной трассе лишь с одной камерой где нужно скинуть до 50 и за 25 минут доезжает прямо на Печерск, но для машины это лишний ежедневный пробег. Это в год 25 тыс. км, просто на то что бы съездить со своего Обухова в город и назад.
Бровары, Ирпени, Вишневые, Вышгороды поближе, но там узкие дороги которые вечно в пробках. Там ты тратишь кучу времени что бы доехать до границы города, а потом в итоге оказываешься на самой окраине Киева из которой еще пилить и пилить до центра.
Например от Ирпеня до Академгорода 15 км. От нормальной застройки Броваров до Лесной 12 км.
Если это всё перевести в время и деньги, то окажется что не просто так в Ирпене и Броварах квартиры дешевле.
3) Общественный транспорт. Железная дорога это круто и потенциально - да, может быть. Да, потенциально Ирпень это лишь +15 минут к времени которое нужно что бы доехать до Святошина. Потенциально Вишневое это - 10 минут от Кардач. Потенциально Бровары это 25 минут от Выдубчией. Но это всё потенциально. По факту в Броварах застройка вдали от жд вокзала, в Ирпене большая часть новостроек вдали от вокзала, в Буче есть пару комплексов у вокзала, остальное вдали от вокзала, в Вишневом... ну там город пешком проходится за 20 минут весь, там да.
Дальше - электрички ходят редко, по графику, а сами они далеки от нормального транспорта.
Тоесть в теории когда-то у нас будут такие поезда ездить в все эти Вишневые и может быть будет толк:
Кроме прочего, эти поезда должны ходить с интервалом в 15-20 минут, с 5 утра до 12 ночи.
А пока этого нет и в ближайшие 5-10 лет не будет. Вместо этого есть старые советские электрички, которые зассаны селюками, в которых нет комфортных условий проезда. Ездят они строго по графику, с многочасовыми провалами. Поэтому что бы ими пользоваться нужно по сути жить по графику. Просто представляю себе картину, общаешься с милой мадам в кафешке где-то, смотришь себе на часы и говоришь, ой... у меня электричка, извини пока))
Поэтому по факту большинство жителей этих городов ездит на маршрутках/попутках что бы полностью не зависеть от графика и доезжать прямо под дом/недалеко от дома. Кроме того, маршрутки пытаются ездить хотя бы до 11 ночи, а то и 12.
А маршрутки это 1) долго + пробки 2) некомфортные условия проезда 3) высокая стоимость проезда.
Насчет примеров типа с Трои на Солому люди по 2 часа едут. А почему вы берете полярные примеры? Давайте тогда на Солому пусть человек с Броваров ездит, будет ведь еще хуже всё.
Додано: Суб 22 сер, 2020 20:39
Мораль сей басни такова , нету сразу денег на прэлесть , плати аренду и собирай на свою , так надёжнее и без "понтов для приезжих", откладываемые деньги при любом раскладе останутся в семье...
Додано: Суб 22 сер, 2020 20:48
і чим гірше з Броварів на Солому? я би сказав, краще.
крім електричок, є маршрутки, так що мадам в кафе ... гагага.. придумай цікавішу історію,
і куча ще натягнутих моментів, коли СофБорщ проектується на весь пригород.
але тяга це круто, це (без)альтернативна доставка тіла з точки а в пригороді до метро в Києві.
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