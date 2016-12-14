Додано: Суб 22 сер, 2020 20:31

Опять пропустил весь этот пригородный срач)))1) Пригород это отдельный город. Как не крути, но даже жители ЖК София говорят "в Киев ездить".Там нет никакой активной жизни. У тебя все друзья останутся в Киеве.Там нет работы. Ну точнее есть, но не та, за которую платят хорошие деньги.Там нет многих товаров, за которыми прийдется ездить в Киев, либо заказывать доставку.Там намного меньше опций что бы погулять. По сути все эти Ирпени это несколько парков, да какая-то примитивная набережная вдоль местной речки-вонючки где кроме лавочек да деревьев (пусть и красиво высаженых) ничего нет.В итоге это куча лишних хоботов на ровном месте, потому что по любому чиху нужно ездить в Киев или просто отказываться от него.2) Дорога из пригорода в Киев везде напряжная. Есть только одно направление где нет пробок - Обухов, но там пилить 40 км. В итоге народ летает 110 по отличной трассе лишь с одной камерой где нужно скинуть до 50 и за 25 минут доезжает прямо на Печерск, но для машины это лишний ежедневный пробег. Это в год 25 тыс. км, просто на то что бы съездить со своего Обухова в город и назад.Бровары, Ирпени, Вишневые, Вышгороды поближе, но там узкие дороги которые вечно в пробках. Там ты тратишь кучу времени что бы доехать до границы города, а потом в итоге оказываешься на самой окраине Киева из которой еще пилить и пилить до центра.Например от Ирпеня до Академгорода 15 км. От нормальной застройки Броваров до Лесной 12 км.Если это всё перевести в время и деньги, то окажется что не просто так в Ирпене и Броварах квартиры дешевле.3) Общественный транспорт. Железная дорога это круто и потенциально - да, может быть. Да, потенциально Ирпень это лишь +15 минут к времени которое нужно что бы доехать до Святошина. Потенциально Вишневое это - 10 минут от Кардач. Потенциально Бровары это 25 минут от Выдубчией. Но это всё потенциально. По факту в Броварах застройка вдали от жд вокзала, в Ирпене большая часть новостроек вдали от вокзала, в Буче есть пару комплексов у вокзала, остальное вдали от вокзала, в Вишневом... ну там город пешком проходится за 20 минут весь, там да.Дальше - электрички ходят редко, по графику, а сами они далеки от нормального транспорта.Тоесть в теории когда-то у нас будут такие поезда ездить в все эти Вишневые и может быть будет толк:Кроме прочего, эти поезда должны ходить с интервалом в 15-20 минут, с 5 утра до 12 ночи.А пока этого нет и в ближайшие 5-10 лет не будет. Вместо этого есть старые советские электрички, которые зассаны селюками, в которых нет комфортных условий проезда. Ездят они строго по графику, с многочасовыми провалами. Поэтому что бы ими пользоваться нужно по сути жить по графику. Просто представляю себе картину, общаешься с милой мадам в кафешке где-то, смотришь себе на часы и говоришь, ой... у меня электричка, извини пока))Поэтому по факту большинство жителей этих городов ездит на маршрутках/попутках что бы полностью не зависеть от графика и доезжать прямо под дом/недалеко от дома. Кроме того, маршрутки пытаются ездить хотя бы до 11 ночи, а то и 12.А маршрутки это 1) долго + пробки 2) некомфортные условия проезда 3) высокая стоимость проезда.Насчет примеров типа с Трои на Солому люди по 2 часа едут. А почему вы берете полярные примеры? Давайте тогда на Солому пусть человек с Броваров ездит, будет ведь еще хуже всё.