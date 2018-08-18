RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5107510851095110>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 168
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
52
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 20:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:1) Пригород это отдельный город. Как не крути...
Там нет никакой активной жизни...

эх вспомнил как в начале 00х регулярно ездили повисеть в Ирпень в Заир, а ведь там тогда и новостроев то не было...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11693
З нами з: 05.06.13
Подякував: 563 раз.
Подякували: 1181 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 20:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:але тяга це круто

Ну, в принципі вписується гармонійно до світлини кухні у цоколі. Суворі часи потребують суворих рішень
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27847
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 6662 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vadim V написав:Мораль сей басни такова , нету сразу денег на прэлесть , плати аренду и собирай на свою , так надёжнее и без "понтов для приезжих", откладываемые деньги при любом раскладе останутся в семье...

Ха-ха.
Не все так просто - чи багато можна відкласти по-за межами плати за оренду?
Приклад(мій улюблений)
Він - охоронець чи вантажник в атб із зарплатнею 11К
Вона - касирка атб із зарплатнею 7К
Мають на перший внесок і можуть тягнути іпотеку 7К/міс(скажімо вторинку з ремонтом)
Або можуть орендувати за 7К
Що краще в такому разі?
(і планують в майбутньому дитинку)

В другому варіанті - платять 7К/міс і більше їх нічого не турбує!(ну, хіба що трошки відкладати на майбутню дитину)
В першому - крім 7К/міс за оренду, треба ще й щось відкладати на майбутню квартиру! (хоч нещасних 200дол)
:?: що краще :?:
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 22 сер, 2020 21:03, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8528
З нами з: 19.10.15
Подякував: 528 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Він - охоронець чи вантажник в атб із зарплатнею 11К
Вона - касирка атб із зарплатнею 7К
Мають на перший внесок і можуть тягнути іпотеку 7К/міс(скажімо вторинку з ремонтом)
Або можуть орендувати за 7К

З такими вхідними в жодному разі ніякої іпотеки, це безумство.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27847
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 6662 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:09

  Faceless написав:
  Долярчик написав:Він - охоронець чи вантажник в атб із зарплатнею 11К
Вона - касирка атб із зарплатнею 7К
Мають на перший внесок і можуть тягнути іпотеку 7К/міс(скажімо вторинку з ремонтом)
Або можуть орендувати за 7К

З такими вхідними в жодному разі ніякої іпотеки, це безумство.

Чому? Менше ж 50% сімейного доходу!

От слухав виступ директора правексбанку, то він казав, що дають іпотеку до 50-60% загального доходу! Тобто, що це ще не дуже ризикова іпотека!

А в нас тут виходить ~ 40% з доходу сім'ї!(в ідеалі, "фахівці" кажуть, що б було 30%, хоч допускають і більше, але щоб не перевищувало 50%)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8528
З нами з: 19.10.15
Подякував: 528 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:15

  Faceless написав:
  Долярчик написав:Він - охоронець чи вантажник в атб із зарплатнею 11К
Вона - касирка атб із зарплатнею 7К
Мають на перший внесок і можуть тягнути іпотеку 7К/міс(скажімо вторинку з ремонтом)
Або можуть орендувати за 7К

З такими вхідними в жодному разі ніякої іпотеки, це безумство.

рахувати тре правильно:
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21159
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 1531 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:27

  Долярчик написав:
  Faceless написав:
  Долярчик написав:Він - охоронець чи вантажник в атб із зарплатнею 11К
Вона - касирка атб із зарплатнею 7К
Мають на перший внесок і можуть тягнути іпотеку 7К/міс(скажімо вторинку з ремонтом)
Або можуть орендувати за 7К

З такими вхідними в жодному разі ніякої іпотеки, це безумство.

Чому? Менше ж 50% сімейного доходу!

От слухав виступ директора правексбанку, то він казав, що дають іпотеку до 50-60% загального доходу! Тобто, що це ще не дуже ризикова іпотека!

А в нас тут виходить ~ 40% з доходу сім'ї!(в ідеалі, "фахівці" кажуть, що б було 30%, хоч допускають і більше, але щоб не перевищувало 50%)

До 50-60% загального доходу теоретично може бути у випадку, якщо ті 40-50% що залишаються приблизно покривають всі витрати сім'ї - іжу, одяг, транспорт, комунальні і ін.
Якщо дивимося навіть не з точки зору оцінки банку, а з точки зору здорового ґлузду: молода сім'я, що працюють на найменш оплачуваній некваліфікованій роботі, з рівнем доходу, що ледь дозволяє прохарчуватися, а навіть короткочасна втрата роботи будь-яким членом сім'ї - це гарантований дефолт. Це просто безумство. І про яку ще дитину може йти мова, якщо навіть тимчасовий вихід дружини у декрет, навіть на пару місяців - все, кранти. Тут спочатку треба вийти на більш пристойний рівень доходів, а ви хочете вчорашіх школярів на підробітках впрягти у іпотеку.
Можна в принципі взяти, якщо платіж не перевищуватиме 30-40% доходу того, хто братиме кедит (одного!), (більше - хіба у випадку, якщо реальні витрати на життя не перевищують половини доходів), і звісно мати і на перший внесок, і невеличкий запас - фінансову подушку безпеки, а якщо треба робити ремонт - то також коштів хоча б на мінімальний.
  flyman написав:рахувати тре правильно:
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html

З таким підходом не те що сім'ю, просто подружку завести не можна: по-перше, це підірве бюджет, по-друге, психічно здорову дівчину чи жінку такий бобиль зацікавити не може
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27847
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 6662 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:35

  Faceless написав:
  flyman написав:рахувати тре правильно:
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html

З таким підходом не те що сім'ю, просто подружку завести не можна: по-перше, це підірве бюджет, по-друге, психічно здорову дівчину чи жінку такий бобиль зацікавити не може

а якщо він почав у 18 років заробляти, і в 23 перша кавалірка, а у 28 друга, то многопенісний кавалєр.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21159
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 1531 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:38

  flyman написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:рахувати тре правильно:
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html

З таким підходом не те що сім'ю, просто подружку завести не можна: по-перше, це підірве бюджет, по-друге, психічно здорову дівчину чи жінку такий бобиль зацікавити не може

а якщо він почав у 18 років заробляти, і в 23 перша кавалірка, а у 28 друга, то многопенісний кавалєр.

З двома халупами, але повадками бомжа. Ну кому й "кавалєр"
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27847
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 6662 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

лендлорду на замітку:
валютна гілка про міграцію до Польщі
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5041961#p5041961
  jump написав:Настрої українських трудових мігрантів в Польщі все більше демонструють тенденцію до асиміляції і залучення до переїзду як мінімум одного члена сім'ї.

Про це заявляє Аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal з посиланням на свіже дослідження Національного банку Польщі.

"За останні п'ять років відсоток іммігрантів з України, які заявили про своє бажання залишитися в Польщі на більш тривалий або навіть постійний термін, значно збільшився. Більше половини іммігрантів в Польщі прагнуть перевести як мінімум одного члена сім'ї", - йдеться у дослідженні.

Згідно з даними Нацбанку Польщі в 2015 році, переважна більшість українців (80%) планували своє перебування в Польщі терміном до одного року. Однак в 2020 році більшість (52%) планують залишитися на термін більше 3 років.

Аналітичний центр Gremi Personal так само відзначає в своїх соціологічних дослідженнях стрімке зростання попиту на вакансії для сімейних пар. Згідно соцдослідження Gremi Personal, близько 15% респондентів планують переїжджати до Польщі з сім'ями.

При цьому кожен третій (31%), що працює в Польщі українець має плани, які стосуються безпосередньо асиміляції в Польщі: отримання дозволу на постійне проживання/громадянство, перевезення сім'ї, придбання нерухомості або відкриття бізнесу.

"Нинішня ситуація нагадує тенденцію з польськими мігрантами в Західну Європу після вступу Польщі до Європейського Союзу. Поки човникова міграція все ще була активною, але з роками частка поляків, які бажають залишитися за кордоном (особливо в Британії) на більш тривалий термін, стрімко збільшувалася", - зазначив гендиректор Gremi Personal Томаш Богдевич.

За його словами, через жорсткіші імміграційні правила для українців, якщо вони зважаться на постійний переїзд з сім'єю і пройдуть всі офіційні процедури, дуже малоймовірно, що вони повернуться на Батьківщину.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21159
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 1531 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 5107510851095110>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, artsofpics, flyman і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1903, 1904, 1905
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19043 3143887
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 сер, 2020 20:50
Прохожий
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 202524
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15209
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16937)
22.08.2020 22:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.