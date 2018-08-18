Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vadim V написав:Мораль сей басни такова , нету сразу денег на прэлесть , плати аренду и собирай на свою , так надёжнее и без "понтов для приезжих", откладываемые деньги при любом раскладе останутся в семье...
Ха-ха. Не все так просто - чи багато можна відкласти по-за межами плати за оренду? Приклад(мій улюблений) Він - охоронець чи вантажник в атб із зарплатнею 11К Вона - касирка атб із зарплатнею 7К Мають на перший внесок і можуть тягнути іпотеку 7К/міс(скажімо вторинку з ремонтом) Або можуть орендувати за 7К Що краще в такому разі? (і планують в майбутньому дитинку)
В другому варіанті - платять 7К/міс і більше їх нічого не турбує!(ну, хіба що трошки відкладати на майбутню дитину) В першому - крім 7К/міс за оренду, треба ще й щось відкладати на майбутню квартиру! (хоч нещасних 200дол) що краще
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 22 сер, 2020 21:03, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Він - охоронець чи вантажник в атб із зарплатнею 11К Вона - касирка атб із зарплатнею 7К Мають на перший внесок і можуть тягнути іпотеку 7К/міс(скажімо вторинку з ремонтом) Або можуть орендувати за 7К
З такими вхідними в жодному разі ніякої іпотеки, це безумство.
Долярчик написав:Він - охоронець чи вантажник в атб із зарплатнею 11К Вона - касирка атб із зарплатнею 7К Мають на перший внесок і можуть тягнути іпотеку 7К/міс(скажімо вторинку з ремонтом) Або можуть орендувати за 7К
З такими вхідними в жодному разі ніякої іпотеки, це безумство.
Чому? Менше ж 50% сімейного доходу!
От слухав виступ директора правексбанку, то він казав, що дають іпотеку до 50-60% загального доходу! Тобто, що це ще не дуже ризикова іпотека!
А в нас тут виходить ~ 40% з доходу сім'ї!(в ідеалі, "фахівці" кажуть, що б було 30%, хоч допускають і більше, але щоб не перевищувало 50%)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Він - охоронець чи вантажник в атб із зарплатнею 11К Вона - касирка атб із зарплатнею 7К Мають на перший внесок і можуть тягнути іпотеку 7К/міс(скажімо вторинку з ремонтом) Або можуть орендувати за 7К
З такими вхідними в жодному разі ніякої іпотеки, це безумство.
Долярчик написав:Він - охоронець чи вантажник в атб із зарплатнею 11К Вона - касирка атб із зарплатнею 7К Мають на перший внесок і можуть тягнути іпотеку 7К/міс(скажімо вторинку з ремонтом) Або можуть орендувати за 7К
З такими вхідними в жодному разі ніякої іпотеки, це безумство.
Чому? Менше ж 50% сімейного доходу!
От слухав виступ директора правексбанку, то він казав, що дають іпотеку до 50-60% загального доходу! Тобто, що це ще не дуже ризикова іпотека!
А в нас тут виходить ~ 40% з доходу сім'ї!(в ідеалі, "фахівці" кажуть, що б було 30%, хоч допускають і більше, але щоб не перевищувало 50%)
До 50-60% загального доходу теоретично може бути у випадку, якщо ті 40-50% що залишаються приблизно покривають всі витрати сім'ї - іжу, одяг, транспорт, комунальні і ін. Якщо дивимося навіть не з точки зору оцінки банку, а з точки зору здорового ґлузду: молода сім'я, що працюють на найменш оплачуваній некваліфікованій роботі, з рівнем доходу, що ледь дозволяє прохарчуватися, а навіть короткочасна втрата роботи будь-яким членом сім'ї - це гарантований дефолт. Це просто безумство. І про яку ще дитину може йти мова, якщо навіть тимчасовий вихід дружини у декрет, навіть на пару місяців - все, кранти. Тут спочатку треба вийти на більш пристойний рівень доходів, а ви хочете вчорашіх школярів на підробітках впрягти у іпотеку. Можна в принципі взяти, якщо платіж не перевищуватиме 30-40% доходу того, хто братиме кедит (одного!), (більше - хіба у випадку, якщо реальні витрати на життя не перевищують половини доходів), і звісно мати і на перший внесок, і невеличкий запас - фінансову подушку безпеки, а якщо треба робити ремонт - то також коштів хоча б на мінімальний.
jump написав:Настрої українських трудових мігрантів в Польщі все більше демонструють тенденцію до асиміляції і залучення до переїзду як мінімум одного члена сім'ї.
Про це заявляє Аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal з посиланням на свіже дослідження Національного банку Польщі.
"За останні п'ять років відсоток іммігрантів з України, які заявили про своє бажання залишитися в Польщі на більш тривалий або навіть постійний термін, значно збільшився. Більше половини іммігрантів в Польщі прагнуть перевести як мінімум одного члена сім'ї", - йдеться у дослідженні.
Згідно з даними Нацбанку Польщі в 2015 році, переважна більшість українців (80%) планували своє перебування в Польщі терміном до одного року. Однак в 2020 році більшість (52%) планують залишитися на термін більше 3 років.
Аналітичний центр Gremi Personal так само відзначає в своїх соціологічних дослідженнях стрімке зростання попиту на вакансії для сімейних пар. Згідно соцдослідження Gremi Personal, близько 15% респондентів планують переїжджати до Польщі з сім'ями.
При цьому кожен третій (31%), що працює в Польщі українець має плани, які стосуються безпосередньо асиміляції в Польщі: отримання дозволу на постійне проживання/громадянство, перевезення сім'ї, придбання нерухомості або відкриття бізнесу.
"Нинішня ситуація нагадує тенденцію з польськими мігрантами в Західну Європу після вступу Польщі до Європейського Союзу. Поки човникова міграція все ще була активною, але з роками частка поляків, які бажають залишитися за кордоном (особливо в Британії) на більш тривалий термін, стрімко збільшувалася", - зазначив гендиректор Gremi Personal Томаш Богдевич.
За його словами, через жорсткіші імміграційні правила для українців, якщо вони зважаться на постійний переїзд з сім'єю і пройдуть всі офіційні процедури, дуже малоймовірно, що вони повернуться на Батьківщину.