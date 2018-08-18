Додано: Суб 22 сер, 2020 22:01

Долярчик написав: От слухав виступ директора правексбанку, то він казав, що дають іпотеку до 50-60% загального доходу! Тобто, що це ще не дуже ризикова іпотека!

От слухав виступ директора правексбанку, то він казав, що дають іпотеку до 50-60% загального доходу! Тобто, що це ще не дуже ризикова іпотека!

Скорее всего, это замануха, чтобы загнать человека в банк, а дальше путем убеждения "отрегулировать" первоначальным взносом коэффициент "платеж/доходы" до приемлемого с т.з. рисков уровня.Сам посуди - есть условный заемщик с доходом 20 тыс грн. 60% от 20 тыс грн - это 12 тыс. Сухой остаток - 8 тыс грн на себя, а то еще и какого-нибудь иждивенца.Если ему срежут зп всего то на 20% (а 2020-й наглядно и с очередной раз, чтоб не забывали, показал, что это более, чем возможно), то сухой остаток уже не 8, а 4 тыс грн. А если на 30%, то вообще 2 тыс грн...У банка тут же выстреливает проблемная задолженность, потому что накоплений у человека с такими доходами, да еще и после оплаты первого взноса, быть не может, ну или это просто экзотический случай.Поэтому и имеем - чтобы без повышенного риска кредитовать на 60% доходов, доходы должны быть высокими, например, 50 тыс грн. Но во-первых, таких заемщиков крайне мало (1% - максимум), а во-вторых, по кредиту, по которому нужно платить 30 тыс грн в месяц, вероятнее всего, будет отлуп из-за большой величины тела - банки еще и строго ограничивают суммы, выдаваемые в одни руки, чтобы уменьшить свой ущерб на случай фрода...Итог, 30% от доходов - оптимум, 40% - предел. 10-20% не рассматриваем, поскольку на такие суммы, как правило, самому заемщику неинтересен кредит - их достаточно быстро можно и накопить