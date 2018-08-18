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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5107510851095110

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 168
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
52
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Ха-ха.

Агахагаха,
а почему тогда йиботека не приобрела масштабов ломбардов в неньке?
Толи банки не такие, толи хтото не всегда может рассчитаться...
п.с.
ТЫ йиботеку взял? :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:43

  Прохожий написав:
  Santehnik написав:1) Пригород это отдельный город. Как не крути...
Там нет никакой активной жизни...

эх вспомнил как в начале 00х регулярно ездили повисеть в Ирпень в Заир, а ведь там тогда и новостроев то не было...



Да, было дело.
Но накрылся Заир медным тазом-в том здании какой то фитнес, кафешка да стоматология.
Зато новостроев дофига, и есть в таких ипенях и такие страшные, что диву даешься, чем люди думают, если такое покупают.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:44

quote="5041986:Faceless"
========
  flyman написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:рахувати тре правильно:
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html

З таким підходом не те що сім'ю, просто подружку завести не можна: по-перше, це підірве бюджет, по-друге, психічно здорову дівчину чи жінку такий бобиль зацікавити не може

а якщо він почав у 18 років заробляти, і в 23 перша кавалірка, а у 28 друга, то многопенісний кавалєр.

З двома халупами, але повадками бомжа. Ну кому й "кавалєр"

=======

Киянин із двома квартирами:
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:50

Головне - правильного кавалєра вибрати касирці))

  Faceless написав:З двома халупами, але повадками бомжа. Ну кому й "кавалєр"

Ну, якусь доярку з Хацапетівки та й підчіпе :)
  Faceless написав:Тут спочатку треба вийти на більш пристойний рівень доходів, а ви хочете вчорашіх школярів на підробітках впрягти у іпотеку.

Так, змінюємо охоронця з атб, на плиточника, який працює 5днів/тиждень і отримує чистими 20К/міс на руки, ну і 7К її = 27К/міс.
Отут вже зовсім по-іншому життя заграло новими барвами! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vadim V написав:ТЫ йиботеку взял?

ДумаЮ :) (на зиму)
І я її називаю іМпАтєка - з натяком, що людина з іпотекою може стати "фінансовим імпотентом" :shock: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Так, змінюємо охоронця з атб, на плиточника, який працює 5днів/тиждень і отримує чистими 20К/міс на руки, ну і 7К її = 27К/міс.

Це сексизм, чи мізогінія - за що ви ту жінку так гнобите?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 22:01

  Долярчик написав:От слухав виступ директора правексбанку, то він казав, що дають іпотеку до 50-60% загального доходу! Тобто, що це ще не дуже ризикова іпотека!


Скорее всего, это замануха, чтобы загнать человека в банк, а дальше путем убеждения "отрегулировать" первоначальным взносом коэффициент "платеж/доходы" до приемлемого с т.з. рисков уровня.

Сам посуди - есть условный заемщик с доходом 20 тыс грн. 60% от 20 тыс грн - это 12 тыс. Сухой остаток - 8 тыс грн на себя, а то еще и какого-нибудь иждивенца.

Если ему срежут зп всего то на 20% (а 2020-й наглядно и с очередной раз, чтоб не забывали, показал, что это более, чем возможно), то сухой остаток уже не 8, а 4 тыс грн. А если на 30%, то вообще 2 тыс грн...

У банка тут же выстреливает проблемная задолженность, потому что накоплений у человека с такими доходами, да еще и после оплаты первого взноса, быть не может, ну или это просто экзотический случай.

Поэтому и имеем - чтобы без повышенного риска кредитовать на 60% доходов, доходы должны быть высокими, например, 50 тыс грн. Но во-первых, таких заемщиков крайне мало (1% - максимум), а во-вторых, по кредиту, по которому нужно платить 30 тыс грн в месяц, вероятнее всего, будет отлуп из-за большой величины тела - банки еще и строго ограничивают суммы, выдаваемые в одни руки, чтобы уменьшить свой ущерб на случай фрода...

Итог, 30% от доходов - оптимум, 40% - предел. 10-20% не рассматриваем, поскольку на такие суммы, как правило, самому заемщику неинтересен кредит - их достаточно быстро можно и накопить
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 22 сер, 2020 22:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 22:04

  zРадио написав:
  Долярчик написав:От слухав виступ директора правексбанку, то він казав, що дають іпотеку до 50-60% загального доходу! Тобто, що це ще не дуже ризикова іпотека!


Скорее всего, это замануха, чтобы загнать человека в банк, а дальше путем убеждения "отрегулировать" первоначальным взносом коэффициент "платеж/доходы" до приемлимого с т.з. рисков.

Сам посуди - есть условный заемщик с доходом 20 тыс грн. 60% от 20 тыс грн - это 12 тыс. Сухой остаток - 8 тыс грн на себя, а то еще и какого-нибудь иждивенца.

Если ему срежут зп всего то на 20% (а 2020-й наглядно и с очередной раз, чтоб не забывали, показал, что это более, чем возможно), то сухой остаток уже не 8, а 4 тыс грн. А если на 30%, то вообще 2 тыс грн...

У банка тут же выстреливает проблемная задолженность, потому что накоплений у человека с такими доходами, да еще и после оплаты первого взноса, быть не может, ну или это просто экзотический случай.

Поэтому и имеем - чтобы без повышенного риска кредитовать на 60% доходов, доходы должны быть высокими, например, 50 тыс грн. Но во-первых, таких заемщиков крайне мало (1% - максимум), а во-вторых, по кредиту, по которому нужно платить 30 тыс грн в месяц, вероятнее всего, будет отлуп из-за большой величины тела - банки еще и строго ограничивают суммы, выдаваемые в одни руки, чтобы уменьшить свой ущерб на случай фрода...

не просто 50 тис., а 50 тис по "білій бухалтерії згідно КЗпП".
цікаво, чому не зроблять валютну іпотеку, напр. як в Польщі, якщо дохід у іноземній валюті, то можна брати іпотеку у іноземній валюті, скажімо індекс депо у доларі чи євро + 2% зверху для банку, щоб заробити.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 22:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:цікаво, чому не зроблять валютну іпотеку, напр. як в Польщі, якщо дохід у іноземній валюті, то можна брати іпотеку у іноземній валюті, скажімо індекс депо у доларі чи євро + 2% зверху для банку, щоб заробити.

Я ще коли тільки на форумі зареєструвався писав те саме - валютну іпотеку можна видавати тим, в кого валютні чи прив'язані до курсу доходи (моряки, ІТ). Але її тупо забанили, і навіть таких питань не піднімають, мабуть, бо з усіх ящиків одразу заверещать, що хочуть повернути валютну кабалу
Faceless
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  #<1 ... 5107510851095110
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