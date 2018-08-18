Агахагаха,
а почему тогда йиботека не приобрела масштабов ломбардов в неньке?
Толи банки не такие, толи хтото не всегда может рассчитаться...
п.с.
ТЫ йиботеку взял?
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Додано: Суб 22 сер, 2020 21:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 22 сер, 2020 21:43
Да, было дело.
Но накрылся Заир медным тазом-в том здании какой то фитнес, кафешка да стоматология.
Зато новостроев дофига, и есть в таких ипенях и такие страшные, что диву даешься, чем люди думают, если такое покупают.
Додано: Суб 22 сер, 2020 21:44
quote="5041986:Faceless"
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З двома халупами, але повадками бомжа. Ну кому й "кавалєр"
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Киянин із двома квартирами:
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 22 сер, 2020 21:50
Головне - правильного кавалєра вибрати касирці))
Ну, якусь доярку з Хацапетівки та й підчіпе
Так, змінюємо охоронця з атб, на плиточника, який працює 5днів/тиждень і отримує чистими 20К/міс на руки, ну і 7К її = 27К/міс.
Отут вже зовсім по-іншому життя заграло новими барвами!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 22 сер, 2020 21:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ДумаЮ (на зиму)
І я її називаю іМпАтєка - з натяком, що людина з іпотекою може стати "фінансовим імпотентом"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 22 сер, 2020 21:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 22 сер, 2020 22:01
Скорее всего, это замануха, чтобы загнать человека в банк, а дальше путем убеждения "отрегулировать" первоначальным взносом коэффициент "платеж/доходы" до приемлемого с т.з. рисков уровня.
Сам посуди - есть условный заемщик с доходом 20 тыс грн. 60% от 20 тыс грн - это 12 тыс. Сухой остаток - 8 тыс грн на себя, а то еще и какого-нибудь иждивенца.
Если ему срежут зп всего то на 20% (а 2020-й наглядно и с очередной раз, чтоб не забывали, показал, что это более, чем возможно), то сухой остаток уже не 8, а 4 тыс грн. А если на 30%, то вообще 2 тыс грн...
У банка тут же выстреливает проблемная задолженность, потому что накоплений у человека с такими доходами, да еще и после оплаты первого взноса, быть не может, ну или это просто экзотический случай.
Поэтому и имеем - чтобы без повышенного риска кредитовать на 60% доходов, доходы должны быть высокими, например, 50 тыс грн. Но во-первых, таких заемщиков крайне мало (1% - максимум), а во-вторых, по кредиту, по которому нужно платить 30 тыс грн в месяц, вероятнее всего, будет отлуп из-за большой величины тела - банки еще и строго ограничивают суммы, выдаваемые в одни руки, чтобы уменьшить свой ущерб на случай фрода...
Итог, 30% от доходов - оптимум, 40% - предел. 10-20% не рассматриваем, поскольку на такие суммы, как правило, самому заемщику неинтересен кредит - их достаточно быстро можно и накопить
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 22 сер, 2020 22:05, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 22 сер, 2020 22:04
не просто 50 тис., а 50 тис по "білій бухалтерії згідно КЗпП".
цікаво, чому не зроблять валютну іпотеку, напр. як в Польщі, якщо дохід у іноземній валюті, то можна брати іпотеку у іноземній валюті, скажімо індекс депо у доларі чи євро + 2% зверху для банку, щоб заробити.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 22 сер, 2020 22:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я ще коли тільки на форумі зареєструвався писав те саме - валютну іпотеку можна видавати тим, в кого валютні чи прив'язані до курсу доходи (моряки, ІТ). Але її тупо забанили, і навіть таких питань не піднімають, мабуть, бо з усіх ящиків одразу заверещать, що хочуть повернути валютну кабалу
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