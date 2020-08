Додано: Суб 22 сер, 2020 23:13

Faceless написав: flyman написав: цікаво, чому не зроблять валютну іпотеку, напр. як в Польщі, якщо дохід у іноземній валюті, то можна брати іпотеку у іноземній валюті, скажімо індекс депо у доларі чи євро + 2% зверху для банку, щоб заробити. цікаво, чому не зроблять валютну іпотеку, напр. як в Польщі, якщо дохід у іноземній валюті, то можна брати іпотеку у іноземній валюті, скажімо індекс депо у доларі чи євро + 2% зверху для банку, щоб заробити.

Я ще коли тільки на форумі зареєструвався писав те саме - валютну іпотеку можна видавати тим, в кого валютні чи прив'язані до курсу доходи (моряки, ІТ). Але її тупо забанили, і навіть таких питань не піднімають, мабуть, бо з усіх ящиків одразу заверещать, що хочуть повернути валютну кабалу Я ще коли тільки на форумі зареєструвався писав те саме - валютну іпотеку можна видавати тим, в кого валютні чи прив'язані до курсу доходи (моряки, ІТ). Але її тупо забанили, і навіть таких питань не піднімають, мабуть, бо з усіх ящиків одразу заверещать, що хочуть повернути валютну кабалу



ага. у меня был валютный бессрочный трудовой договор с подписью двух первых лиц компании с 6000+ сотрудников. в середине 2014 года мне сказали - ну, ты же понимаешь, ты не иностранец, зачем тебе валюта, у тебя и так одна из самых больших зарплат для не экспатов. и мой доход валютный доход сразу упал на 30%, а к концу 2015 - в 2.5 раза



мой пример далеко не единичен. ага. у меня был валютный бессрочный трудовой договор с подписью двух первых лиц компании с 6000+ сотрудников. в середине 2014 года мне сказали - ну, ты же понимаешь, ты не иностранец, зачем тебе валюта, у тебя и так одна из самых больших зарплат для не экспатов. и мой доход валютный доход сразу упал на 30%, а к концу 2015 - в 2.5 разамой пример далеко не единичен.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California