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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 22 сер, 2020 22:42
flyman написав:
лендлорду на замітку:
валютна гілка про міграцію до Польщіhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5041961#p5041961
jump написав:
Настрої українських трудових мігрантів в Польщі все більше демонструють тенденцію до асиміляції і залучення до переїзду як мінімум одного члена сім'ї.
Про це заявляє Аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal з посиланням на свіже дослідження Національного банку Польщі.
"За останні п'ять років відсоток іммігрантів з України, які заявили про своє бажання залишитися в Польщі на більш тривалий або навіть постійний термін, значно збільшився. Більше половини іммігрантів в Польщі прагнуть перевести як мінімум одного члена сім'ї"
, - йдеться у дослідженні.
Згідно з даними Нацбанку Польщі в 2015 році, переважна більшість українців (80%) планували своє перебування в Польщі терміном до одного року. Однак в 2020 році більшість (52%) планують залишитися на термін більше 3 років.
Аналітичний центр Gremi Personal так само відзначає в своїх соціологічних дослідженнях стрімке зростання попиту на вакансії для сімейних пар. Згідно соцдослідження Gremi Personal, близько 15% респондентів планують переїжджати до Польщі з сім'ями.
При цьому кожен третій (31%), що працює в Польщі українець має плани, які стосуються безпосередньо асиміляції в Польщі: отримання дозволу на постійне проживання/громадянство, перевезення сім'ї, придбання нерухомості або відкриття бізнесу.
"Нинішня ситуація нагадує тенденцію з польськими мігрантами в Західну Європу після вступу Польщі до Європейського Союзу. Поки човникова міграція все ще була активною, але з роками частка поляків, які бажають залишитися за кордоном (особливо в Британії) на більш тривалий термін, стрімко збільшувалася", - зазначив гендиректор Gremi Personal Томаш Богдевич.
За його словами, через жорсткіші імміграційні правила для українців, якщо вони зважаться на постійний переїзд з сім'єю і пройдуть всі офіційні процедури, дуже малоймовірно, що вони повернуться на Батьківщину.
всё верно, Одесса, Киев, Львов. Остальное всё пустеет.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 22:47
flyman написав:
і куча ще натягнутих моментів, коли СофБорщ проектується на весь пригород.
СофБорщ знаходиться в 1 км від окружної, там багато хто взагалі пішки ходить на неї, щоб не переплачувати за маршрутку, але всеодно для них "їхати в місто". Тому що це так і є по факту. Тобто як не крути, але це не місто. Що вже казати про більш віддалені локації?
flyman написав:
і чим гірше з Броварів на Солому? я би сказав, краще.
Гірше тим що з Троєщини або прямий тролейбус/маршрутка їде на Солому, частково по виділенним полосам і десь за годину за 6.50/грн завезе, або машиною по фактично одній вулиці собі їдь та й все. 21 км. З Броварів до Соломи буде на 11 км більше + вузькі місця у вигляді розв'язки на Чернігівській, де та ще радість штовхатись.
Якщо їхати громадським транспортом, то спочатку пів години за купу грошей до Лісової, потім на метро їхати до Вокзальної чи Шулявської, потім ще на Солому підійматись. Мало того що дві пересадки окрім прямого транспорту, та ще й платити набагато дорожче.
Ок, в теорії є електрички з Броварів до Київ-Волинського, але це 20-25 хвилин щоб дістатись до вокзалу в Броварах, а потім ще 70 хвилин нею їхати. І ця електричка є або в 7:40 ранку, або в 10:40 ранку. Дуже "зручно". Маршрутки/тролейбуси собі ходять постійно і не треба вчити їх розклад і під них підлаштовуватись.
Тому які б чигиря в місті б не були, але будь яке приміське місто (окрім Обухова) це якісь міські чигирі +5-15 км і відповідний час/гроші.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 23:03
Santehnik написав: flyman написав:
і куча ще натягнутих моментів, коли СофБорщ проектується на весь пригород.
СофБорщ знаходиться в 1 км від окружної, там багато хто взагалі пішки ходить на неї, щоб не переплачувати за маршрутку, але всеодно для них "їхати в місто". Тому що це так і є по факту. Тобто як не крути, але це не місто. Що вже казати про більш віддалені локації?
flyman написав:
і чим гірше з Броварів на Солому? я би сказав, краще.
Гірше тим що з Троєщини або прямий тролейбус/маршрутка їде на Солому, частково по виділенним полосам і десь за годину за 6.50/грн завезе, або машиною по фактично одній вулиці собі їдь та й все. 21 км. З Броварів до Соломи буде на 11 км більше + вузькі місця у вигляді розв'язки на Чернігівській, де та ще радість штовхатись.
Якщо їхати громадським транспортом, то спочатку пів години за купу грошей до Лісової, потім на метро їхати до Вокзальної чи Шулявської, потім ще на Солому підійматись. Мало того що дві пересадки окрім прямого транспорту, та ще й платити набагато дорожче.
Ок, в теорії є електрички з Броварів до Київ-Волинського, але це 20-25 хвилин щоб дістатись до вокзалу в Броварах, а потім ще 70 хвилин нею їхати. І ця електричка є або в 7:40 ранку, або в 10:40 ранку. Дуже "зручно". Маршрутки/тролейбуси собі ходять постійно і не треба вчити їх розклад і під них підлаштовуватись.
Тому які б чигиря в місті б не були, але будь яке приміське місто (окрім Обухова) це якісь міські чигирі +5-15 км і відповідний час/гроші.
ага, дуже добре було їздити при розібраному і недозібраному Шулявському шляхопроводі,
цікаво, вже троліки запустили, чи ще трохи тре почекати, поки Вєталь і Микитась освоять бабулєц.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 22 сер, 2020 23:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 23:04
Faceless написав: Долярчик написав:
Так, змінюємо охоронця з атб, на плиточника, який працює 5днів/тиждень і отримує чистими 20К/міс на руки, ну і 7К її = 27К/міс.
Це сексизм, чи мізогінія - за що ви ту жінку так гнобите?
Ну чекайте!
Хтось же має любити і охоронців з атб, і плиточників, і таксистів, і двірників і т. п. - всі достойні жіночої любові!
Відповідно і касирок, і прибиральниць і т. п. хтось має любити, а не тільки сісястих, з губами качечок
п. с.
Доречі нагадаю(далеко не треба йти
) - знаю одного Долярчика, в якого жінка - вчителька, і отримує на руки менше ШЕСТИ тис. грн/міс
ДумайТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 22 сер, 2020 23:11
flyman написав:
ага, дуже добре було їздити при розібраному і недозібраному Шулявському шляхопроводі,
Тю, так коли міст над Русанівською протокою ремонтували, то корка була десь від Броварів мабуть і якось то пережили))
Все ж ремонти то явище тимчасове, а от вузькі дороги - постійне.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 23:13
Faceless написав: flyman написав:
цікаво, чому не зроблять валютну іпотеку, напр. як в Польщі, якщо дохід у іноземній валюті, то можна брати іпотеку у іноземній валюті, скажімо індекс депо у доларі чи євро + 2% зверху для банку, щоб заробити.
Я ще коли тільки на форумі зареєструвався писав те саме - валютну іпотеку можна видавати тим, в кого валютні чи прив'язані до курсу доходи (моряки, ІТ). Але її тупо забанили, і навіть таких питань не піднімають, мабуть, бо з усіх ящиків одразу заверещать, що хочуть повернути валютну кабалу
ага. у меня был валютный бессрочный трудовой договор с подписью двух первых лиц компании с 6000+ сотрудников. в середине 2014 года мне сказали - ну, ты же понимаешь, ты не иностранец, зачем тебе валюта, у тебя и так одна из самых больших зарплат для не экспатов. и мой доход валютный доход сразу упал на 30%, а к концу 2015 - в 2.5 раза
мой пример далеко не единичен.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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