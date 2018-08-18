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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 сер, 2020 09:42
flyman написав:
за пруфами
change_pm написав: flyman написав:
Прямі контракти із зарубіжними партнерами в доларах США або євро, а не з місцевими компашками.
Ти особисто можеш таким похвалитись? Скільки ти місяців навіть без гривневої роботи, А?
-скріншотами звертайся до Долярчика
Ясно-прекрасно! Звичайно, кавалірко-інвестор злився! Слабак!
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change_pm
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