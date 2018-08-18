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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5109511051115112

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 168
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
52
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 09:42

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Прямі контракти із зарубіжними партнерами в доларах США або євро, а не з місцевими компашками.

Ти особисто можеш таким похвалитись? Скільки ти місяців навіть без гривневої роботи, А?

за пруфами-скріншотами звертайся до Долярчика

Ясно-прекрасно! Звичайно, кавалірко-інвестор злився! Слабак! :twisted:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 13:21

  change_pm написав:Ясно-прекрасно! Звичайно, кавалірко-інвестор злився! Слабак! :twisted:

А чего он должен что-то выкладывать? Что бы прокурор на него досье завел? Деньги любят тишину.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 13:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Давайте краще про іпотеку :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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