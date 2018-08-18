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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 сер, 2020 13:21
change_pm написав:
Ясно-прекрасно! Звичайно, кавалірко-інвестор злився! Слабак!
А чего он должен что-то выкладывать? Что бы прокурор на него досье завел? Деньги любят тишину.
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BIGor
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Додано: Нед 23 сер, 2020 13:35
Давайте краще про іпотеку
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 23 сер, 2020 14:22
BIGor написав: change_pm написав:
Ясно-прекрасно! Звичайно, кавалірко-інвестор злився! Слабак!
А чего он должен что-то выкладывать? Что бы прокурор на него досье завел
? Деньги любят тишину.
А його хтось просив щось викладати?
Питання було, чи в нього були такі контракти, які він сам тут напарює?
зі. До того ж, якщо все чікі-пікі, то ніякому прокурору справи немає. А якщо прокурор може зацікавитись, то краще і на форумі особо не вийжуватись... Хмммм...
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Додано: Нед 23 сер, 2020 14:26
change_pm написав: BIGor написав: change_pm написав:
Ясно-прекрасно! Звичайно, кавалірко-інвестор злився! Слабак!
А чего он должен что-то выкладывать? Что бы прокурор на него досье завел
? Деньги любят тишину.
А його хтось просив щось викладати?
Питання було, чи в нього були такі контракти, які він сам тут напарює?
зі. До того ж, якщо все чікі-пікі, то ніякому прокурору справи немає. А якщо прокурор може зацікавитись, то краще і на форумі особо не вийжуватись... Хмммм...
Тобі ніхто нічого не напарює, видихай.
Мова ішла про валютну іпотеку, кому б її було непогано давати.
Капає валютний дохід на валютий рахунок, молодець, може взяти в тій валюті іпотеку.
п.с.
на слабо будеш брати долярчика, або акурта, або інших любителів повикуйовджуватися скріншотами з пруфами
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 23 сер, 2020 14:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 14:35
artsofpics написав:
Привет всем.
Несколько дней читаю ветку, но так и не понял ответ на вопрос
"Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"
Так когда? И будет ли? И на сколько?
Ветке скоро уже 11 лет как, и всё ищут ответ на этот вопрос
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Додано: Нед 23 сер, 2020 14:38
Faceless написав: artsofpics написав:
Привет всем.
Несколько дней читаю ветку, но так и не понял ответ на вопрос
"Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"
Так когда? И будет ли? И на сколько?
Ветке скоро уже 11 лет как, и всё ищут ответ на этот вопрос
дно буде 2022 році, потім хвилеподібний ріст
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Додано: Нед 23 сер, 2020 14:40
Faceless написав: artsofpics написав:
Привет всем.
Несколько дней читаю ветку, но так и не понял ответ на вопрос
"Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"
Так когда? И будет ли? И на сколько?
Ветке скоро уже 11 лет как, и всё ищут ответ на этот вопрос
Ну, подейкують
що почнеться обвал вже наступного року!
Але це не точно!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 23 сер, 2020 14:46
flyman написав:
дно буде 2022 році
Faceless написав: artsofpics написав:
Привет всем.
Несколько дней читаю ветку, но так и не понял ответ на вопрос
"Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"
Так когда? И будет ли? И на сколько?
Ветке скоро уже 11 лет как, и всё ищут ответ на этот вопрос
, потім хвилеподібний ріст
О, ехсперт відписався. Чому ж ти тоді вклався в кавалірку наразі, а не на дні?
Це ж прямі збитки. Чи в КСЕ якось по іншому вчать прибутки/збитки рахувати?
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Додано: Нед 23 сер, 2020 14:50
flyman написав:
п.с.
на слабо будеш брати долярчика, або акурта, або інших любителів повикуйовджуватися скріншотами з пруфами
Ти настільки правий...., шо піду ще подивлюсь фотку твоєї кухні...
Настільки ти всіх цим фото зробив, що тут тебе ніхто не переплюне
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Додано: Нед 23 сер, 2020 14:50
Подскажите, кто был последнее время в ОП, как там обстоят дела с покупателями?
По информации буквально всех знакомых, владельцев розничных продовольственных магазинов и точек на рынках, последние дней 10 наблюдается резкое уменьшение количества посетителей.
Именно не средний чек упал (хоть и это есть) а люди куда то подевались. В пригородных супермаркетах визуально та же картина. С чем связано хз. То ли все ломанулись на моря, то ли испугались последней статы по ковиду, то ли финансы поют романсы.
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drevlyanin
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