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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5110511151125113>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 168
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
52
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 13:21

  change_pm написав:Ясно-прекрасно! Звичайно, кавалірко-інвестор злився! Слабак! :twisted:

А чего он должен что-то выкладывать? Что бы прокурор на него досье завел? Деньги любят тишину.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 13:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Давайте краще про іпотеку :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 14:22

  BIGor написав:
  change_pm написав:Ясно-прекрасно! Звичайно, кавалірко-інвестор злився! Слабак! :twisted:

А чего он должен что-то выкладывать? Что бы прокурор на него досье завел? Деньги любят тишину.

А його хтось просив щось викладати?

Питання було, чи в нього були такі контракти, які він сам тут напарює?

зі. До того ж, якщо все чікі-пікі, то ніякому прокурору справи немає. А якщо прокурор може зацікавитись, то краще і на форумі особо не вийжуватись... Хмммм...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 14:26

  change_pm написав:
  BIGor написав:
  change_pm написав:Ясно-прекрасно! Звичайно, кавалірко-інвестор злився! Слабак! :twisted:

А чего он должен что-то выкладывать? Что бы прокурор на него досье завел? Деньги любят тишину.

А його хтось просив щось викладати?

Питання було, чи в нього були такі контракти, які він сам тут напарює?

зі. До того ж, якщо все чікі-пікі, то ніякому прокурору справи немає. А якщо прокурор може зацікавитись, то краще і на форумі особо не вийжуватись... Хмммм...

Тобі ніхто нічого не напарює, видихай.
Мова ішла про валютну іпотеку, кому б її було непогано давати.
Капає валютний дохід на валютий рахунок, молодець, може взяти в тій валюті іпотеку.
п.с.
на слабо будеш брати долярчика, або акурта, або інших любителів повикуйовджуватися скріншотами з пруфами
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 сер, 2020 14:39, всього редагувалось 2 разів.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 14:35

  artsofpics написав:Привет всем.
Несколько дней читаю ветку, но так и не понял ответ на вопрос
"Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"
Так когда? И будет ли? И на сколько?

Ветке скоро уже 11 лет как, и всё ищут ответ на этот вопрос
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 14:38

  Faceless написав:
  artsofpics написав:Привет всем.
Несколько дней читаю ветку, но так и не понял ответ на вопрос
"Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"
Так когда? И будет ли? И на сколько?

Ветке скоро уже 11 лет как, и всё ищут ответ на этот вопрос

дно буде 2022 році, потім хвилеподібний ріст
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 14:40

  Faceless написав:
  artsofpics написав:Привет всем.
Несколько дней читаю ветку, но так и не понял ответ на вопрос
"Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"
Так когда? И будет ли? И на сколько?

Ветке скоро уже 11 лет как, и всё ищут ответ на этот вопрос

Ну, подейкують :) що почнеться обвал вже наступного року!
Але це не точно! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 14:46

  flyman написав:
  Faceless написав:
  artsofpics написав:Привет всем.
Несколько дней читаю ветку, но так и не понял ответ на вопрос
"Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"
Так когда? И будет ли? И на сколько?

Ветке скоро уже 11 лет как, и всё ищут ответ на этот вопрос

дно буде 2022 році, потім хвилеподібний ріст

О, ехсперт відписався. Чому ж ти тоді вклався в кавалірку наразі, а не на дні?

Це ж прямі збитки. Чи в КСЕ якось по іншому вчать прибутки/збитки рахувати?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 14:50

  flyman написав:п.с.
на слабо будеш брати долярчика, або акурта, або інших любителів повикуйовджуватися скріншотами з пруфами

Ти настільки правий...., шо піду ще подивлюсь фотку твоєї кухні...:)

Настільки ти всіх цим фото зробив, що тут тебе ніхто не переплюне :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Подскажите, кто был последнее время в ОП, как там обстоят дела с покупателями?
По информации буквально всех знакомых, владельцев розничных продовольственных магазинов и точек на рынках, последние дней 10 наблюдается резкое уменьшение количества посетителей.
Именно не средний чек упал (хоть и это есть) а люди куда то подевались. В пригородных супермаркетах визуально та же картина. С чем связано хз. То ли все ломанулись на моря, то ли испугались последней статы по ковиду, то ли финансы поют романсы.
drevlyanin
 
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