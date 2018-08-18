Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:дно буде 2022 році, потім хвилеподібний ріст
О, ехсперт відписався. Чому ж ти тоді вклався в кавалірку наразі, а не на дні?
Це ж прямі збитки. Чи в КСЕ якось по іншому вчать прибутки/збитки рахувати?
Тому що це деривативи, які ростуть від моменту "повітря ями" до моменту "отримання документів власності". Інакше кажучи, взяв на себе ризик для отримання "премії за ризик". Ти не уважно читаєш цю тему фінансового форуму.
У 2022 можна буде починати заходити на вторинний ринок нерухомості.
drevlyanin написав:Подскажите, кто был последнее время в ОП, как там обстоят дела с покупателями? По информации буквально всех знакомых, владельцев розничных продовольственных магазинов и точек на рынках, последние дней 10 наблюдается резкое уменьшение количества посетителей. Именно не средний чек упал (хоть и это есть) а люди куда то подевались. В пригородных супермаркетах визуально та же картина. С чем связано хз. То ли все ломанулись на моря, то ли испугались последней статы по ковиду, то ли финансы поют романсы.
може поїхали у відпустку, напр. в знайомої в Бучі ремонт на паузі, бо майстер відпочиває на морі.
flyman написав:дно буде 2022 році, потім хвилеподібний ріст
О, ехсперт відписався. Чому ж ти тоді вклався в кавалірку наразі, а не на дні?
Це ж прямі збитки. Чи в КСЕ якось по іншому вчать прибутки/збитки рахувати?
Тому що це деривативи, які ростуть від моменту "повітря ями" до моменту "отримання документів власності". Інакше кажучи, взяв на себе ризик для отримання "премії за ризик". Ти не уважно читаєш цю тему фінансового форуму.
У 2022 можна буде починати заходити на вторинний ринок нерухомості.
Я правильно розумію думку? Ну, як то кажуть...най буде!
change_pm написав:О, ехсперт відписався. Чому ж ти тоді вклався в кавалірку наразі, а не на дні?
Це ж прямі збитки. Чи в КСЕ якось по іншому вчать прибутки/збитки рахувати?
Тому що це деривативи, які ростуть від моменту "повітря ями" до моменту "отримання документів власності". Інакше кажучи, взяв на себе ризик для отримання "премії за ризик". Ти не уважно читаєш цю тему фінансового форуму.
У 2022 можна буде починати заходити на вторинний ринок нерухомості.
Я правильно розумію думку? Ну, як то кажуть...най буде!
приблизно так, але шкала інша. ріст дериватива КРЖН +40..50% падіння реального актива КРЖН 20..30% крім того, додамо дохід від оренди за 1..2 роки, +10%..20%
умовна інвестиція 10куе у 2020 році дасть +20..40% і у 2022 р. перетвориться в 12..14куе
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!