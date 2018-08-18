drevlyanin написав:Подскажите, кто был последнее время в ОП, как там обстоят дела с покупателями?
По информации буквально всех знакомых, владельцев розничных продовольственных магазинов и точек на рынках, последние дней 10 наблюдается резкое уменьшение количества посетителей.
Именно не средний чек упал (хоть и это есть) а люди куда то подевались. В пригородных супермаркетах визуально та же картина. С чем связано хз. То ли все ломанулись на моря, то ли испугались последней статы по ковиду, то ли финансы поют романсы.
Неделю назад выезжал из Киева в сторону Одессы. Не доезжая Одессы ~ 50 км. образовалась пробка более 10 км. и всех пускали в объезд через поля, деревня по танковым дорогам. Трассу Киев-Одесса перекрыли. Кто-то, когда-то подобное помнит?