Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Richi написав:Неделю назад выезжал из Киева в сторону Одессы. Не доезжая Одессы ~ 50 км. образовалась пробка более 10 км. и всех пускали в объезд через поля, деревня по танковым дорогам. Трассу Киев-Одесса перекрыли. Кто-то, когда-то подобное помнит?
Вся Украина эвакуируется в Адессу? ОРЖН ракетой вверх, КРЖН стремительным домкратом... Не пора ли Эйру задуматься, пока не поздно, об обмене прелести на Кандинский резиденс или как его там?
Востаннє редагувалось drevlyanin в Нед 23 сер, 2020 23:15, всього редагувалось 1 раз.
drevlyanin написав:Подскажите, кто был последнее время в ОП, как там обстоят дела с покупателями? По информации буквально всех знакомых, владельцев розничных продовольственных магазинов и точек на рынках, последние дней 10 наблюдается резкое уменьшение количества посетителей. Именно не средний чек упал (хоть и это есть) а люди куда то подевались. В пригородных супермаркетах визуально та же картина. С чем связано хз. То ли все ломанулись на моря, то ли испугались последней статы по ковиду, то ли финансы поют романсы.
Неделю назад выезжал из Киева в сторону Одессы. Не доезжая Одессы ~ 50 км. образовалась пробка более 10 км. и всех пускали в объезд через поля, деревня по танковым дорогам. Трассу Киев-Одесса перекрыли. Кто-то, когда-то подобное помнит?
Ага, в ресторанах нет мест и в салонах размели все иномарки.
Richi написав:Неделю назад выезжал из Киева в сторону Одессы. Не доезжая Одессы ~ 50 км. образовалась пробка более 10 км. и всех пускали в объезд через поля, деревня по танковым дорогам. Трассу Киев-Одесса перекрыли. Кто-то, когда-то подобное помнит?
drevlyanin написав:Подскажите, кто был последнее время в ОП, как там обстоят дела с покупателями? По информации буквально всех знакомых, владельцев розничных продовольственных магазинов и точек на рынках, последние дней 10 наблюдается резкое уменьшение количества посетителей. Именно не средний чек упал (хоть и это есть) а люди куда то подевались. В пригородных супермаркетах визуально та же картина. С чем связано хз. То ли все ломанулись на моря, то ли испугались последней статы по ковиду, то ли финансы поют романсы.
Неделю назад выезжал из Киева в сторону Одессы. Не доезжая Одессы ~ 50 км. образовалась пробка более 10 км. и всех пускали в объезд через поля, деревня по танковым дорогам. Трассу Киев-Одесса перекрыли. Кто-то, когда-то подобное помнит?
Ага, в ресторанах нет мест и в салонах размели все иномарки.
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Желаю, чтобы у вас было именно так. Потому что тут возможны варианты - у кого-то +40-50%, а у кого-то и -70-80%, причем такое возможно не только у одного застройщика, а даже в одном комплексе - деривативы на эвриковские однухи в домах, где даже коробка не доделана, сбрасывают уже дешевле 12к...