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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5111511251135114

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 168
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
52
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 22:57

  Richi написав:
  drevlyanin написав:Подскажите, кто был последнее время в ОП, как там обстоят дела с покупателями?
По информации буквально всех знакомых, владельцев розничных продовольственных магазинов и точек на рынках, последние дней 10 наблюдается резкое уменьшение количества посетителей.
Именно не средний чек упал (хоть и это есть) а люди куда то подевались. В пригородных супермаркетах визуально та же картина. С чем связано хз. То ли все ломанулись на моря, то ли испугались последней статы по ковиду, то ли финансы поют романсы.

Неделю назад выезжал из Киева в сторону Одессы. Не доезжая Одессы ~ 50 км. образовалась пробка более 10 км. и всех пускали в объезд через поля, деревня по танковым дорогам. Трассу Киев-Одесса перекрыли. Кто-то, когда-то подобное помнит?

Ага, в ресторанах нет мест и в салонах размели все иномарки. :D
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:01

  Richi написав:Неделю назад выезжал из Киева в сторону Одессы. Не доезжая Одессы ~ 50 км. образовалась пробка более 10 км. и всех пускали в объезд через поля, деревня по танковым дорогам. Трассу Киев-Одесса перекрыли. Кто-то, когда-то подобное помнит?


А кто-то помнит, чтобы были отменены 95% авиарейсов? А социо- и агарофобию, вследствие которой в сезон количество свободных мест в поезде Киев-Одесса с сегодня на завтра превышало 500?
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2200 ... train-list

Снова вы пытаетесь продать нам частные наблюдения как тренды и системы координат...
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:05

  artlife написав:
  Richi написав:
  drevlyanin написав:Подскажите, кто был последнее время в ОП, как там обстоят дела с покупателями?
По информации буквально всех знакомых, владельцев розничных продовольственных магазинов и точек на рынках, последние дней 10 наблюдается резкое уменьшение количества посетителей.
Именно не средний чек упал (хоть и это есть) а люди куда то подевались. В пригородных супермаркетах визуально та же картина. С чем связано хз. То ли все ломанулись на моря, то ли испугались последней статы по ковиду, то ли финансы поют романсы.

Неделю назад выезжал из Киева в сторону Одессы. Не доезжая Одессы ~ 50 км. образовалась пробка более 10 км. и всех пускали в объезд через поля, деревня по танковым дорогам. Трассу Киев-Одесса перекрыли. Кто-то, когда-то подобное помнит?

Ага, в ресторанах нет мест и в салонах размели все иномарки. :D

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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:06

  artlife написав:Ага, в ресторанах нет мест и в салонах размели все иномарки. :D


Не забывайте про очереди в отделах продаж и приемы по записи за месяц в банках по вопросам ипотеки :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:11

  flyman написав:ріст дериватива КРЖН +40..50%


Желаю, чтобы у вас было именно так. Потому что тут возможны варианты - у кого-то +40-50%, а у кого-то и -70-80%, причем такое возможно не только у одного застройщика, а даже в одном комплексе - деривативы на эвриковские однухи в домах, где даже коробка не доделана, сбрасывают уже дешевле 12к...
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  #<1 ... 5111511251135114
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