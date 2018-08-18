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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5111511251135114

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 168
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
52
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 22:53

  Richi написав:Неделю назад выезжал из Киева в сторону Одессы. Не доезжая Одессы ~ 50 км. образовалась пробка более 10 км. и всех пускали в объезд через поля, деревня по танковым дорогам. Трассу Киев-Одесса перекрыли. Кто-то, когда-то подобное помнит?


Вся Украина эвакуируется в Адессу? ОРЖН ракетой вверх, КРЖН стремительным домкратом... :shock: Не пора ли Эйру задуматься, пока не поздно, об обмене прелести на Кандинский резиденс или как его там? :lol:
Востаннє редагувалось drevlyanin в Нед 23 сер, 2020 23:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 22:57

  Richi написав:
  drevlyanin написав:Подскажите, кто был последнее время в ОП, как там обстоят дела с покупателями?
По информации буквально всех знакомых, владельцев розничных продовольственных магазинов и точек на рынках, последние дней 10 наблюдается резкое уменьшение количества посетителей.
Именно не средний чек упал (хоть и это есть) а люди куда то подевались. В пригородных супермаркетах визуально та же картина. С чем связано хз. То ли все ломанулись на моря, то ли испугались последней статы по ковиду, то ли финансы поют романсы.

Неделю назад выезжал из Киева в сторону Одессы. Не доезжая Одессы ~ 50 км. образовалась пробка более 10 км. и всех пускали в объезд через поля, деревня по танковым дорогам. Трассу Киев-Одесса перекрыли. Кто-то, когда-то подобное помнит?

Ага, в ресторанах нет мест и в салонах размели все иномарки. :D
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:01

  Richi написав:Неделю назад выезжал из Киева в сторону Одессы. Не доезжая Одессы ~ 50 км. образовалась пробка более 10 км. и всех пускали в объезд через поля, деревня по танковым дорогам. Трассу Киев-Одесса перекрыли. Кто-то, когда-то подобное помнит?


А кто-то помнит, чтобы были отменены 95% авиарейсов? А социо- и агарофобию, вследствие которой в сезон количество свободных мест в поезде Киев-Одесса с сегодня на завтра превышало 500?
https://booking.uz.gov.ua/ru/?from=2200 ... train-list

Снова вы пытаетесь продать нам частные наблюдения как тренды и системы координат...
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:05

  artlife написав:
  Richi написав:
  drevlyanin написав:Подскажите, кто был последнее время в ОП, как там обстоят дела с покупателями?
По информации буквально всех знакомых, владельцев розничных продовольственных магазинов и точек на рынках, последние дней 10 наблюдается резкое уменьшение количества посетителей.
Именно не средний чек упал (хоть и это есть) а люди куда то подевались. В пригородных супермаркетах визуально та же картина. С чем связано хз. То ли все ломанулись на моря, то ли испугались последней статы по ковиду, то ли финансы поют романсы.

Неделю назад выезжал из Киева в сторону Одессы. Не доезжая Одессы ~ 50 км. образовалась пробка более 10 км. и всех пускали в объезд через поля, деревня по танковым дорогам. Трассу Киев-Одесса перекрыли. Кто-то, когда-то подобное помнит?

Ага, в ресторанах нет мест и в салонах размели все иномарки. :D

Зображення
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:06

  artlife написав:Ага, в ресторанах нет мест и в салонах размели все иномарки. :D


Не забывайте про очереди в отделах продаж и приемы по записи за месяц в банках по вопросам ипотеки :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:11

  flyman написав:ріст дериватива КРЖН +40..50%


Желаю, чтобы у вас было именно так. Потому что тут возможны варианты - у кого-то +40-50%, а у кого-то и -70-80%, причем такое возможно не только у одного застройщика, а даже в одном комплексе - деривативы на эвриковские однухи в домах, где даже коробка не доделана, сбрасывают уже дешевле 12к...
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 08:45

Дикий оскал капитализма

На данный момент единственными факторами, защищающими экономику от неизбежного перелома со стороны потребителей, являются государственные стимулирующие выплаты и временная щедрость домовладельцев, банков и других кредиторов. Федеральный мораторий на уведомления о выселении может быть продлён, но The Washington Post сообщает, что к 30 сентября выселение грозит не менее 20 миллионам арендаторов. «Обрыв уже близко», — сообщает The Post.

Киевские девелоперы-электрики-сантехники-таксисты не читают The Washington Post и лупят прайсы по максимуму.
Киев останется единственным островком стабильности в мировом океане кризиса.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 09:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:На данный момент единственными факторами, защищающими экономику от неизбежного перелома со стороны потребителей, являются государственные стимулирующие выплаты и временная щедрость домовладельцев, банков и других кредиторов. Федеральный мораторий на уведомления о выселении может быть продлён, но The Washington Post сообщает, что к 30 сентября выселение грозит не менее 20 миллионам арендаторов. «Обрыв уже близко», — сообщает The Post.

Киевские девелоперы-электрики-сантехники-таксисты не читают The Washington Post и лупят прайсы по максимуму.
Киев останется единственным островком стабильности в мировом океане кризиса.

C рейтом в 18 баксов/час в Киеве (что в несколько раз больше минималки в США) девелоперам-электрикам-сантехникам-таксистам некогда читать The Washington Post с подпиской в 1 доллар/месяц.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 11:31

  BIGor написав:
  UA написав:На данный момент единственными факторами, защищающими экономику от неизбежного перелома со стороны потребителей, являются государственные стимулирующие выплаты и временная щедрость домовладельцев, банков и других кредиторов. Федеральный мораторий на уведомления о выселении может быть продлён, но The Washington Post сообщает, что к 30 сентября выселение грозит не менее 20 миллионам арендаторов. «Обрыв уже близко», — сообщает The Post.

Киевские девелоперы-электрики-сантехники-таксисты не читают The Washington Post и лупят прайсы по максимуму.
Киев останется единственным островком стабильности в мировом океане кризиса.

C рейтом в 18 баксов/час в Киеве (что в несколько раз больше минималки в США) девелоперам-электрикам-сантехникам-таксистам некогда читать The Washington Post с подпиской в 1 доллар/месяц.


Минимальные зп в США "в несколько раз ниже" существуют в паре штатов, до недавнего времени это был такой себе "сферический конь в вакууме" - никто особо за эту минималку не работал.
Но.
Но пришел кризис. И пришла безработица. Многие сектора экономики просто умножились на ноль. И если с анэмлойментом в 600-900 долларов на человека в неделю многие радостно хрюкая почесывали брюхо, то с начала августа эти выплаты радикально урезали ибо народ не видел смысла идти работать, получая не работая намного больше, чем работая.
И если выплачивали шаровые бабки тем кому это было необходимо так и тем кому нет, то и наоборот, урезали тоже всем. И если часть после этого вернулась к работе (удаленно или начала посещать рабочее место), то очень многим людям возвращаться оказалось некуда. Перестали существовать сотни тысяч бизнесов. Это привело к сокращению десятков миллионов рабочих мест. И с 1 августа люди стали действительно безработными, а не тунеядцами.
И начали выгребать ЛЮБЫЕ вакансии. На рынке труда пришло время РАБОТОДАТЕЛЯ. У многих наемных работнков не произошло очередного повышения зп. У многих произошло сокращение рабочих часов и дней в неделю. К примеру, знакомая знакомых работает медсестрой в медикал офисе ( там можно работать медсестрой и после курсов), у нее рабочий остался 1 день в неделю. Люди, работавшие в сфере туризма и развлечений, остались без работы вообще. Уборщики, мувера, официанты (наверное единственная категория, которым разрешено платить ниже минималки, но у них типами в удачных местах получается столько, что остальные обзавидуются), рабочие на стройках, продавцы - сейчас любые вакансии заполняются почти мгновенно. Людьми которые раньше работали в совершенно других сферах.
И это еще не пришла вторая волна пандемии и некоторый бизнес ВРЕМЕННО возобновил работу.
В НЙ, где самая высокая минималка, на которую мало кто работал, теперь это самая часто встречаемая цифра в актуальных вакансиях. А это примерно 450 долларов в неделю нетто. Сравните с анэмлойментом в 900 долларов в неделю. Еще год назад цифра до 20 долларов в час подавляющей частью ищущих работу не рассматривалась вообще. На эту зп брали учеников или разнорабочих на стройку. Сейчас многие были-бы не прочь заполучить такую зп.
В лакшери отели Манхеттена поселили бездомных. Сити платит по 100+ доллара (то-ли 140 с чем-то то-ли 170 с чем-то) за проживание каждого в ДЕНЬ. Это выливается в 2+миллиона долларов вДЕНЬ! из бюджета NYC. Манхеттен превратился в не понятно что. Народ оттуда валит. Десятки тысяч арендных квартир стоят пустые. Нет работы - нет необходимости жить на Манхеттене. Уже цены на рент сравнялись с остальными районами НЙ. Фактически, придя на просмотр квартиры в рент в Манхеттене и назвав цену в 2 раза ниже прайсовой, вполне нормально ожидать согласия.

Такое творится в финансовом центре мира.

Конечно, на КРЖН эти все процессы никак никогда не скажутся.
Концептуальные шедевры из газоблоков и с панорамными окнами обречены на выгребание в первые 2,5 минуты от момента открытия продаж!
Через 3,5 минуты это будет перепродано в 3 раза дороже по переуступке.
ЧЕрез 4,5 минуты первый из цепочки выкупит это обратно накинув еще 100% и будет счстлив и никогда больше не захочет расставаться со своей виртуальной еще (?)"прэлестью".
Киевские девелоперы начинают агрессивно эмитировать акции, которые разметаются на всех фондовых площадках мира. Интернет траффик между Киевом и стоковыми биржами пожирает всю э/э производимую ахметовской дтэк. Поэтому никонов в свойственной ему манере и размахе, строит апупенный концептуальный небоскреб низкой этажности и разноцветной крышей голубого цвета прямо на могильнике отработанного ядерного топлива в Чернобыле и все фондовые биржи мира, начиная от шанхайской и заканчивая нью-йоркской размещаются под одной крышей.
Илон Маск начинает осознавать, что Марс - это не то, куда надо стремиться Человечеству. Берет в швыдкогроши кредит и на эти деньги строит Гиперлуп сквозь ядро Земли прямо в Березань. К моменту окончания работ, Нью-Вас..., тюху, Березань становится столицей.
Украина - оплот стабильности в мире потрясений мировой экономики!

Зі святом Незалежності всіх!
:)
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 12:05

  drevlyanin написав:Подскажите, кто был последнее время в ОП, как там обстоят дела с покупателями?
По информации буквально всех знакомых, владельцев розничных продовольственных магазинов и точек на рынках, последние дней 10 наблюдается резкое уменьшение количества посетителей.
Именно не средний чек упал (хоть и это есть) а люди куда то подевались. В пригородных супермаркетах визуально та же картина. С чем связано хз. То ли все ломанулись на моря, то ли испугались последней статы по ковиду, то ли финансы поют романсы.

Судя по моим знакомым, многие как раз на моря поехали.
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