Додано: Пон 24 сер, 2020 11:31

BIGor написав: UA написав: На данный момент единственными факторами, защищающими экономику от неизбежного перелома со стороны потребителей, являются государственные стимулирующие выплаты и временная щедрость домовладельцев, банков и других кредиторов. Федеральный мораторий на уведомления о выселении может быть продлён, но The Washington Post сообщает, что к 30 сентября выселение грозит не менее 20 миллионам арендаторов. «Обрыв уже близко», — сообщает The Post.



Киевские девелоперы-электрики-сантехники-таксисты не читают The Washington Post и лупят прайсы по максимуму.

Киев останется единственным островком стабильности в мировом океане кризиса. На данный момент единственными факторами, защищающими экономику от неизбежного перелома со стороны потребителей, являются государственные стимулирующие выплаты и временная щедрость домовладельцев, банков и других кредиторов. Федеральный мораторий на уведомления о выселении может быть продлён, но The Washington Post сообщает, что к 30 сентября выселение грозит не менее 20 миллионам арендаторов. «Обрыв уже близко», — сообщает The Post.Киевские девелоперы-электрики-сантехники-таксисты не читают The Washington Post и лупят прайсы по максимуму.Киев останется единственным островком стабильности в мировом океане кризиса.

C рейтом в 18 баксов/час в Киеве (что в несколько раз больше минималки в США) девелоперам-электрикам-сантехникам-таксистам некогда читать The Washington Post с подпиской в 1 доллар/месяц. C рейтом в 18 баксов/час в Киеве (что в несколько раз больше минималки в США) девелоперам-электрикам-сантехникам-таксистам некогда читать The Washington Post с подпиской в 1 доллар/месяц.

Минимальные зп в США "в несколько раз ниже" существуют в паре штатов, до недавнего времени это был такой себе "сферический конь в вакууме" - никто особо за эту минималку не работал.Но.Но пришел кризис. И пришла безработица. Многие сектора экономики просто умножились на ноль. И если с анэмлойментом в 600-900 долларов на человека в неделю многие радостно хрюкая почесывали брюхо, то с начала августа эти выплаты радикально урезали ибо народ не видел смысла идти работать, получая не работая намного больше, чем работая.И если выплачивали шаровые бабки тем кому это было необходимо так и тем кому нет, то и наоборот, урезали тоже всем. И если часть после этого вернулась к работе (удаленно или начала посещать рабочее место), то очень многим людям возвращаться оказалось некуда. Перестали существовать сотни тысяч бизнесов. Это привело к сокращению десятков миллионов рабочих мест. И с 1 августа люди стали действительно безработными, а не тунеядцами.И начали выгребать ЛЮБЫЕ вакансии. На рынке труда пришло время РАБОТОДАТЕЛЯ. У многих наемных работнков не произошло очередного повышения зп. У многих произошло сокращение рабочих часов и дней в неделю. К примеру, знакомая знакомых работает медсестрой в медикал офисе ( там можно работать медсестрой и после курсов), у нее рабочий остался 1 день в неделю. Люди, работавшие в сфере туризма и развлечений, остались без работы вообще. Уборщики, мувера, официанты (наверное единственная категория, которым разрешено платить ниже минималки, но у них типами в удачных местах получается столько, что остальные обзавидуются), рабочие на стройках, продавцы - сейчас любые вакансии заполняются почти мгновенно. Людьми которые раньше работали в совершенно других сферах.И это еще не пришла вторая волна пандемии и некоторый бизнес ВРЕМЕННО возобновил работу.В НЙ, где самая высокая минималка, на которую мало кто работал, теперь это самая часто встречаемая цифра в актуальных вакансиях. А это примерно 450 долларов в неделю нетто. Сравните с анэмлойментом в 900 долларов в неделю. Еще год назад цифра до 20 долларов в час подавляющей частью ищущих работу не рассматривалась вообще. На эту зп брали учеников или разнорабочих на стройку. Сейчас многие были-бы не прочь заполучить такую зп.В лакшери отели Манхеттена поселили бездомных. Сити платит по 100+ доллара (то-ли 140 с чем-то то-ли 170 с чем-то) за проживание каждого в ДЕНЬ. Это выливается в 2+миллиона долларов вДЕНЬ! из бюджета NYC. Манхеттен превратился в не понятно что. Народ оттуда валит. Десятки тысяч арендных квартир стоят пустые. Нет работы - нет необходимости жить на Манхеттене. Уже цены на рент сравнялись с остальными районами НЙ. Фактически, придя на просмотр квартиры в рент в Манхеттене и назвав цену в 2 раза ниже прайсовой, вполне нормально ожидать согласия.Такое творится в финансовом центре мира.Конечно, на КРЖН эти все процессы никак никогда не скажутся.Концептуальные шедевры из газоблоков и с панорамными окнами обречены на выгребание в первые 2,5 минуты от момента открытия продаж!Через 3,5 минуты это будет перепродано в 3 раза дороже по переуступке.ЧЕрез 4,5 минуты первый из цепочки выкупит это обратно накинув еще 100% и будет счстлив и никогда больше не захочет расставаться со своей виртуальной еще (?)"прэлестью".Киевские девелоперы начинают агрессивно эмитировать акции, которые разметаются на всех фондовых площадках мира. Интернет траффик между Киевом и стоковыми биржами пожирает всю э/э производимую ахметовской дтэк. Поэтому никонов в свойственной ему манере и размахе, строит апупенный концептуальный небоскреб низкой этажности и разноцветной крышей голубого цвета прямо на могильнике отработанного ядерного топлива в Чернобыле и все фондовые биржи мира, начиная от шанхайской и заканчивая нью-йоркской размещаются под одной крышей.Илон Маск начинает осознавать, что Марс - это не то, куда надо стремиться Человечеству. Берет в швыдкогроши кредит и на эти деньги строит Гиперлуп сквозь ядро Земли прямо в Березань. К моменту окончания работ, Нью-Вас..., тюху, Березань становится столицей.Украина - оплот стабильности в мире потрясений мировой экономики!Зі святом Незалежності всіх!