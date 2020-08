Додано: Пон 24 сер, 2020 08:45

На данный момент единственными факторами, защищающими экономику от неизбежного перелома со стороны потребителей, являются государственные стимулирующие выплаты и временная щедрость домовладельцев, банков и других кредиторов. Федеральный мораторий на уведомления о выселении может быть продлён, но The Washington Post сообщает, что к 30 сентября выселение грозит не менее 20 миллионам арендаторов. «Обрыв уже близко», — сообщает The Post.



Киевские девелоперы-электрики-сантехники-таксисты не читают The Washington Post и лупят прайсы по максимуму.

Киев останется единственным островком стабильности в мировом океане кризиса.