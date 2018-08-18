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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5112511351145115

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 168
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
52
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 12:47

  rjkz написав:Киевские девелоперы начинают агрессивно эмитировать акции, которые разметаются на всех фондовых площадках мира.


Свободно обращающимися активами становятся не только акции застройщиков, но и инвестиционные сертификаты, выданные ими. Новый вид деривативов быстро каннибализирует рынок фьючерсов на золото, поскольку лучше него защищает от долларовой инфляции. Особенный интерес проявляют хедж-фонды, а спекулянты даже собирают сертификаты в пакеты и запускают ETF. По итогам первичного размещения ETF UkrBud Charivne Misto агентства Fitch и Moody's присвоили бумагам наивысший кредитный рейтинг ААА, несмотря на банкротство застройщика. Комиссия по ценным бумагам (SEC) выразила глубокою озабоченность, однако так и не смогла помешать дальнейшему росту котировок...

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 13:29

Как проблемы в США касаются нас?
США наш рынок сбыта? США наш инвестор?
У нас примитивная экономика которая ничерта кроме железа и кукурузы не продаёт.
Еда нужна всегда, так что не пропадем.

В отличии от США в Украине жилье есть у всех.
Вот вообще у всех. Я не знаю человека у которого нет своего жилья.
Даже если его у тебя нет каким-то чудом, то в отличии от США в Украине очень много жилья отдают почти даром, лишь бы оно не развалилось.
Да, это жилье в селах/райцентрах/облцентрах которые умирают. Но это жилье есть и в нем можно жить.
Поэтому опять же, те проблемы что есть в США нам чужды.
У нас не сидят люди в кредитах (кроме швидкогроши) и не трясутся от того что их выставят на улицу и они потеряют работу.
Реально самый плохой сценарий который может произойти с пересічним это возврат в село пока ситуация не уляжется. Во время карантина у меня знакомых фицыков сократили, один через 2 дня уже в своей селухе на рыбалке отдыхал, другой в глово устроился тут же.

В селах голодовки нет. Опять же я пару лет назад гостевал в селе которое находится в такой заднице, что туда даже автобус не ходит. Но я там за три дня так откормился, что потом месяц отходил. У них там столько еды что они не знают куда её девать. Старикам просто реально нечего делать и они копают огороды, которые потом просто лежат в погребе и ждут пока городские родственники заберут.
Поэтому опять же с голоду у нас никто не умрет.
Кушать есть что, кредитов на людях нет. Что ещё надо? Какие проблемы нам страшны?

Так что весь апокалипсис происходящий там очень далёк от наших реалий и проецировать его на нас бесполезно.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 13:44

  Santehnik написав:Как проблемы в США касаются нас?
США наш рынок сбыта? США наш инвестор?
У нас примитивная экономика которая ничерта кроме железа и кукурузы не продаёт.
Еда нужна всегда, так что не пропадем.

В отличии от США в Украине жилье есть у всех.
Вот вообще у всех. Я не знаю человека у которого нет своего жилья.
Даже если его у тебя нет каким-то чудом, то в отличии от США в Украине очень много жилья отдают почти даром, лишь бы оно не развалилось.
Да, это жилье в селах/райцентрах/облцентрах которые умирают. Но это жилье есть и в нем можно жить.
Поэтому опять же, те проблемы что есть в США нам чужды.
У нас не сидят люди в кредитах (кроме швидкогроши) и не трясутся от того что их выставят на улицу и они потеряют работу.
Реально самый плохой сценарий который может произойти с пересічним это возврат в село пока ситуация не уляжется. Во время карантина у меня знакомых фицыков сократили, один через 2 дня уже в своей селухе на рыбалке отдыхал, другой в глово устроился тут же.

В селах голодовки нет. Опять же я пару лет назад гостевал в селе которое находится в такой заднице, что туда даже автобус не ходит. Но я там за три дня так откормился, что потом месяц отходил. У них там столько еды что они не знают куда её девать. Старикам просто реально нечего делать и они копают огороды, которые потом просто лежат в погребе и ждут пока городские родственники заберут.
Поэтому опять же с голоду у нас никто не умрет.
Кушать есть что, кредитов на людях нет. Что ещё надо? Какие проблемы нам страшны?

Так что весь апокалипсис происходящий там очень далёк от наших реалий и проецировать его на нас бесполезно.

та ясно, що пересічені з голоду не помруть, але і КРЖН жиру не добавиться від проблем в США
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flyman
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