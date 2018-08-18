Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Киевские девелоперы начинают агрессивно эмитировать акции, которые разметаются на всех фондовых площадках мира.
Свободно обращающимися активами становятся не только акции застройщиков, но и инвестиционные сертификаты, выданные ими. Новый вид деривативов быстро каннибализирует рынок фьючерсов на золото, поскольку лучше него защищает от долларовой инфляции. Особенный интерес проявляют хедж-фонды, а спекулянты даже собирают сертификаты в пакеты и запускают ETF. По итогам первичного размещения ETF UkrBud Charivne Misto агентства Fitch и Moody's присвоили бумагам наивысший кредитный рейтинг ААА, несмотря на банкротство застройщика. Комиссия по ценным бумагам (SEC) выразила глубокою озабоченность, однако так и не смогла помешать дальнейшему росту котировок...
Как проблемы в США касаются нас? США наш рынок сбыта? США наш инвестор? У нас примитивная экономика которая ничерта кроме железа и кукурузы не продаёт. Еда нужна всегда, так что не пропадем.
В отличии от США в Украине жилье есть у всех. Вот вообще у всех. Я не знаю человека у которого нет своего жилья. Даже если его у тебя нет каким-то чудом, то в отличии от США в Украине очень много жилья отдают почти даром, лишь бы оно не развалилось. Да, это жилье в селах/райцентрах/облцентрах которые умирают. Но это жилье есть и в нем можно жить. Поэтому опять же, те проблемы что есть в США нам чужды. У нас не сидят люди в кредитах (кроме швидкогроши) и не трясутся от того что их выставят на улицу и они потеряют работу. Реально самый плохой сценарий который может произойти с пересічним это возврат в село пока ситуация не уляжется. Во время карантина у меня знакомых фицыков сократили, один через 2 дня уже в своей селухе на рыбалке отдыхал, другой в глово устроился тут же.
В селах голодовки нет. Опять же я пару лет назад гостевал в селе которое находится в такой заднице, что туда даже автобус не ходит. Но я там за три дня так откормился, что потом месяц отходил. У них там столько еды что они не знают куда её девать. Старикам просто реально нечего делать и они копают огороды, которые потом просто лежат в погребе и ждут пока городские родственники заберут. Поэтому опять же с голоду у нас никто не умрет. Кушать есть что, кредитов на людях нет. Что ещё надо? Какие проблемы нам страшны?
Так что весь апокалипсис происходящий там очень далёк от наших реалий и проецировать его на нас бесполезно.
Santehnik написав:Как проблемы в США касаются нас? США наш рынок сбыта? США наш инвестор? У нас примитивная экономика которая ничерта кроме железа и кукурузы не продаёт. Еда нужна всегда, так что не пропадем.
В отличии от США в Украине жилье есть у всех. Вот вообще у всех. Я не знаю человека у которого нет своего жилья. Даже если его у тебя нет каким-то чудом, то в отличии от США в Украине очень много жилья отдают почти даром, лишь бы оно не развалилось. Да, это жилье в селах/райцентрах/облцентрах которые умирают. Но это жилье есть и в нем можно жить. Поэтому опять же, те проблемы что есть в США нам чужды. У нас не сидят люди в кредитах (кроме швидкогроши) и не трясутся от того что их выставят на улицу и они потеряют работу. Реально самый плохой сценарий который может произойти с пересічним это возврат в село пока ситуация не уляжется. Во время карантина у меня знакомых фицыков сократили, один через 2 дня уже в своей селухе на рыбалке отдыхал, другой в глово устроился тут же.
В селах голодовки нет. Опять же я пару лет назад гостевал в селе которое находится в такой заднице, что туда даже автобус не ходит. Но я там за три дня так откормился, что потом месяц отходил. У них там столько еды что они не знают куда её девать. Старикам просто реально нечего делать и они копают огороды, которые потом просто лежат в погребе и ждут пока городские родственники заберут. Поэтому опять же с голоду у нас никто не умрет. Кушать есть что, кредитов на людях нет. Что ещё надо? Какие проблемы нам страшны?
Так что весь апокалипсис происходящий там очень далёк от наших реалий и проецировать его на нас бесполезно.
та ясно, що пересічені з голоду не помруть, але і КРЖН жиру не добавиться від проблем в США
Santehnik написав:Как проблемы в США касаются нас? США наш рынок сбыта? США наш инвестор? У нас примитивная экономика которая ничерта кроме железа и кукурузы не продаёт. Еда нужна всегда, так что не пропадем.
В отличии от США в Украине жилье есть у всех. Вот вообще у всех. Я не знаю человека у которого нет своего жилья. Даже если его у тебя нет каким-то чудом, то в отличии от США в Украине очень много жилья отдают почти даром, лишь бы оно не развалилось. Да, это жилье в селах/райцентрах/облцентрах которые умирают. Но это жилье есть и в нем можно жить. Поэтому опять же, те проблемы что есть в США нам чужды. У нас не сидят люди в кредитах (кроме швидкогроши) и не трясутся от того что их выставят на улицу и они потеряют работу. Реально самый плохой сценарий который может произойти с пересічним это возврат в село пока ситуация не уляжется. Во время карантина у меня знакомых фицыков сократили, один через 2 дня уже в своей селухе на рыбалке отдыхал, другой в глово устроился тут же.
В селах голодовки нет. Опять же я пару лет назад гостевал в селе которое находится в такой заднице, что туда даже автобус не ходит. Но я там за три дня так откормился, что потом месяц отходил. У них там столько еды что они не знают куда её девать. Старикам просто реально нечего делать и они копают огороды, которые потом просто лежат в погребе и ждут пока городские родственники заберут. Поэтому опять же с голоду у нас никто не умрет. Кушать есть что, кредитов на людях нет. Что ещё надо? Какие проблемы нам страшны?
Так что весь апокалипсис происходящий там очень далёк от наших реалий и проецировать его на нас бесполезно.
Дам комментарий относительно вашего поста. Если смотреть на страны со стороны эволюции, то они проходят вот такие стадии: 3) страна сельского хозяйства 4) индустриальная страна (развитая промышленность) 5) сервисная страна (переход от промышленности к ценности услуг). То есть промышленность на аутсорс в Китай, стоимость продукта определяется маркетингом. 6) развитие био-, генной инженерии, колонизация Марса и вот это вот всё
пункты 1-2 не проставил, но предполагаю что это "каменный век - инструменты" и "собирательство и охота"
Так вот, в то время как передовые страны внедрили 5й уклад и начинают заниматься 6-м, вы предлагаете нам забить на прогресс и вернуться к бетону 3-го уклада (насколько я понимаю - мы даже не в середине 4-го уклада). Хорошо хоть с голодухи не умрём, хотя то же касается и стран более высшего уклада, да?
От чути - "ой, безробіття зросло..." Ну от поясніть як це? Якщо людину звільнили, то вона найближчим часом(тиждень/два) просто змушена знову десь піти влаштуватисьна роботу, бо просто ТУПО ТРЕБА ЇСТИ! Це ж не звільнились і тупо сидять дома/на селі поля чужі оброляють! Люди десь ЗМУШЕНІ ПРАЦЮВАТИ! Не у всіх же є подушка безпеки на пів-року/рік!(багато хто живе від зарплати, до зарплати - або ще й позичає "до зарплати)
Ну то як це розуміти? Фізику ж ніхто не відміняв Якщо десь "витекло", то десь "притекло"! - а не безслідно зникло! Не звільнились же і зразу на Марс полетіли???!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
baraka написав: Хорошо хоть с голодухи не умрём, хотя то же касается и стран более высшего уклада, да?
Маленькая ремарка,
наиболее уязвимые с т.з. голода страны - аграрные. И это не парадокс.
Во-первых, продовольствие - биржевой товар свободного доступа, следовательно, принадлежит он тому, у кого капитал, а не тому, кто его вырастил. Наши агрохолдинги, кредитуемые в западных банках, или публично размещенные на международных площадках - не исключение. Про фермеров и говорить нечего.
А во-вторых, урожайность сельского хозяйства давно предопределяется развитием промышленности и науки, а не природно-климатическими условиями (ярчайший тому пример - Нидерланды).
Ниже статья с кричашим названием, подготовленная для Всемирного экономического форума: