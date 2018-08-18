Додано: Пон 24 сер, 2020 13:29

Как проблемы в США касаются нас?

США наш рынок сбыта? США наш инвестор?

У нас примитивная экономика которая ничерта кроме железа и кукурузы не продаёт.

Еда нужна всегда, так что не пропадем.



В отличии от США в Украине жилье есть у всех.

Вот вообще у всех. Я не знаю человека у которого нет своего жилья.

Даже если его у тебя нет каким-то чудом, то в отличии от США в Украине очень много жилья отдают почти даром, лишь бы оно не развалилось.

Да, это жилье в селах/райцентрах/облцентрах которые умирают. Но это жилье есть и в нем можно жить.

Поэтому опять же, те проблемы что есть в США нам чужды.

У нас не сидят люди в кредитах (кроме швидкогроши) и не трясутся от того что их выставят на улицу и они потеряют работу.

Реально самый плохой сценарий который может произойти с пересічним это возврат в село пока ситуация не уляжется. Во время карантина у меня знакомых фицыков сократили, один через 2 дня уже в своей селухе на рыбалке отдыхал, другой в глово устроился тут же.



В селах голодовки нет. Опять же я пару лет назад гостевал в селе которое находится в такой заднице, что туда даже автобус не ходит. Но я там за три дня так откормился, что потом месяц отходил. У них там столько еды что они не знают куда её девать. Старикам просто реально нечего делать и они копают огороды, которые потом просто лежат в погребе и ждут пока городские родственники заберут.

Поэтому опять же с голоду у нас никто не умрет.

Кушать есть что, кредитов на людях нет. Что ещё надо? Какие проблемы нам страшны?



Так что весь апокалипсис происходящий там очень далёк от наших реалий и проецировать его на нас бесполезно.