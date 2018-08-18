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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5113511451155116>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 168
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
52
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 12:47

  rjkz написав:Киевские девелоперы начинают агрессивно эмитировать акции, которые разметаются на всех фондовых площадках мира.


Свободно обращающимися активами становятся не только акции застройщиков, но и инвестиционные сертификаты, выданные ими. Новый вид деривативов быстро каннибализирует рынок фьючерсов на золото, поскольку лучше него защищает от долларовой инфляции. Особенный интерес проявляют хедж-фонды, а спекулянты даже собирают сертификаты в пакеты и запускают ETF. По итогам первичного размещения ETF UkrBud Charivne Misto агентства Fitch и Moody's присвоили бумагам наивысший кредитный рейтинг ААА, несмотря на банкротство застройщика. Комиссия по ценным бумагам (SEC) выразила глубокою озабоченность, однако так и не смогла помешать дальнейшему росту котировок...

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

С Днем независимости!
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 13:29

Как проблемы в США касаются нас?
США наш рынок сбыта? США наш инвестор?
У нас примитивная экономика которая ничерта кроме железа и кукурузы не продаёт.
Еда нужна всегда, так что не пропадем.

В отличии от США в Украине жилье есть у всех.
Вот вообще у всех. Я не знаю человека у которого нет своего жилья.
Даже если его у тебя нет каким-то чудом, то в отличии от США в Украине очень много жилья отдают почти даром, лишь бы оно не развалилось.
Да, это жилье в селах/райцентрах/облцентрах которые умирают. Но это жилье есть и в нем можно жить.
Поэтому опять же, те проблемы что есть в США нам чужды.
У нас не сидят люди в кредитах (кроме швидкогроши) и не трясутся от того что их выставят на улицу и они потеряют работу.
Реально самый плохой сценарий который может произойти с пересічним это возврат в село пока ситуация не уляжется. Во время карантина у меня знакомых фицыков сократили, один через 2 дня уже в своей селухе на рыбалке отдыхал, другой в глово устроился тут же.

В селах голодовки нет. Опять же я пару лет назад гостевал в селе которое находится в такой заднице, что туда даже автобус не ходит. Но я там за три дня так откормился, что потом месяц отходил. У них там столько еды что они не знают куда её девать. Старикам просто реально нечего делать и они копают огороды, которые потом просто лежат в погребе и ждут пока городские родственники заберут.
Поэтому опять же с голоду у нас никто не умрет.
Кушать есть что, кредитов на людях нет. Что ещё надо? Какие проблемы нам страшны?

Так что весь апокалипсис происходящий там очень далёк от наших реалий и проецировать его на нас бесполезно.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 13:44

  Santehnik написав:Как проблемы в США касаются нас?
США наш рынок сбыта? США наш инвестор?
У нас примитивная экономика которая ничерта кроме железа и кукурузы не продаёт.
Еда нужна всегда, так что не пропадем.

В отличии от США в Украине жилье есть у всех.
Вот вообще у всех. Я не знаю человека у которого нет своего жилья.
Даже если его у тебя нет каким-то чудом, то в отличии от США в Украине очень много жилья отдают почти даром, лишь бы оно не развалилось.
Да, это жилье в селах/райцентрах/облцентрах которые умирают. Но это жилье есть и в нем можно жить.
Поэтому опять же, те проблемы что есть в США нам чужды.
У нас не сидят люди в кредитах (кроме швидкогроши) и не трясутся от того что их выставят на улицу и они потеряют работу.
Реально самый плохой сценарий который может произойти с пересічним это возврат в село пока ситуация не уляжется. Во время карантина у меня знакомых фицыков сократили, один через 2 дня уже в своей селухе на рыбалке отдыхал, другой в глово устроился тут же.

В селах голодовки нет. Опять же я пару лет назад гостевал в селе которое находится в такой заднице, что туда даже автобус не ходит. Но я там за три дня так откормился, что потом месяц отходил. У них там столько еды что они не знают куда её девать. Старикам просто реально нечего делать и они копают огороды, которые потом просто лежат в погребе и ждут пока городские родственники заберут.
Поэтому опять же с голоду у нас никто не умрет.
Кушать есть что, кредитов на людях нет. Что ещё надо? Какие проблемы нам страшны?

Так что весь апокалипсис происходящий там очень далёк от наших реалий и проецировать его на нас бесполезно.

та ясно, що пересічені з голоду не помруть, але і КРЖН жиру не добавиться від проблем в США
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 14:55

  Santehnik написав:Как проблемы в США касаются нас?
США наш рынок сбыта? США наш инвестор?
У нас примитивная экономика которая ничерта кроме железа и кукурузы не продаёт.
Еда нужна всегда, так что не пропадем.

В отличии от США в Украине жилье есть у всех.
Вот вообще у всех. Я не знаю человека у которого нет своего жилья.
Даже если его у тебя нет каким-то чудом, то в отличии от США в Украине очень много жилья отдают почти даром, лишь бы оно не развалилось.
Да, это жилье в селах/райцентрах/облцентрах которые умирают. Но это жилье есть и в нем можно жить.
Поэтому опять же, те проблемы что есть в США нам чужды.
У нас не сидят люди в кредитах (кроме швидкогроши) и не трясутся от того что их выставят на улицу и они потеряют работу.
Реально самый плохой сценарий который может произойти с пересічним это возврат в село пока ситуация не уляжется. Во время карантина у меня знакомых фицыков сократили, один через 2 дня уже в своей селухе на рыбалке отдыхал, другой в глово устроился тут же.

В селах голодовки нет. Опять же я пару лет назад гостевал в селе которое находится в такой заднице, что туда даже автобус не ходит. Но я там за три дня так откормился, что потом месяц отходил. У них там столько еды что они не знают куда её девать. Старикам просто реально нечего делать и они копают огороды, которые потом просто лежат в погребе и ждут пока городские родственники заберут.
Поэтому опять же с голоду у нас никто не умрет.
Кушать есть что, кредитов на людях нет. Что ещё надо? Какие проблемы нам страшны?

Так что весь апокалипсис происходящий там очень далёк от наших реалий и проецировать его на нас бесполезно.


Дам комментарий относительно вашего поста.
Если смотреть на страны со стороны эволюции, то они проходят вот такие стадии:
3) страна сельского хозяйства
4) индустриальная страна (развитая промышленность)
5) сервисная страна (переход от промышленности к ценности услуг). То есть промышленность на аутсорс в Китай, стоимость продукта определяется маркетингом.
6) развитие био-, генной инженерии, колонизация Марса и вот это вот всё

пункты 1-2 не проставил, но предполагаю что это "каменный век - инструменты" и "собирательство и охота"

Так вот, в то время как передовые страны внедрили 5й уклад и начинают заниматься 6-м, вы предлагаете нам забить на прогресс и вернуться к бетону 3-го уклада (насколько я понимаю - мы даже не в середине 4-го уклада). Хорошо хоть с голодухи не умрём, хотя то же касается и стран более высшего уклада, да?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 15:25

Зрозуміти б незрозуміле! ©®™

От чути - "ой, безробіття зросло..."
Ну от поясніть як це?
Якщо людину звільнили, то вона найближчим часом(тиждень/два) просто змушена знову десь піти влаштуватисьна роботу, бо просто ТУПО ТРЕБА ЇСТИ!
Це ж не звільнились і тупо сидять дома/на селі поля чужі оброляють!
Люди десь ЗМУШЕНІ ПРАЦЮВАТИ! Не у всіх же є подушка безпеки на пів-року/рік!(багато хто живе від зарплати, до зарплати - або ще й позичає "до зарплати)

Ну то як це розуміти?
Фізику ж ніхто не відміняв :)
Якщо десь "витекло", то десь "притекло"! - а не безслідно зникло!
Не звільнились же і зразу на Марс полетіли???!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 15:38

  baraka написав: Хорошо хоть с голодухи не умрём, хотя то же касается и стран более высшего уклада, да?


Маленькая ремарка,

наиболее уязвимые с т.з. голода страны - аграрные. И это не парадокс.

Во-первых, продовольствие - биржевой товар свободного доступа, следовательно, принадлежит он тому, у кого капитал, а не тому, кто его вырастил. Наши агрохолдинги, кредитуемые в западных банках, или публично размещенные на международных площадках - не исключение. Про фермеров и говорить нечего.

А во-вторых, урожайность сельского хозяйства давно предопределяется развитием промышленности и науки, а не природно-климатическими условиями (ярчайший тому пример - Нидерланды).

Ниже статья с кричащим названием, подготовленная для Всемирного экономического форума:

Why are most of the world’s hungry people farmers?
https://www.weforum.org/agenda/2015/05/ ... e-farmers/
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 16:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хорошие новости для КРЖН и торгового баланса Украины:
Імпорт легкових авто в Україну скоротився на третину https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/24/664317/
У січні – червні 2020 року в Україну у режимі імпорту було ввезено 193,5 тисячі легкових автомобілів, що на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

В Україну за шість місяців 2020 року було імпортовано 37,6 тис. нових легкових авто (на 1,4% менше у порівнянні з аналогічним показником минулого року) і 155,9 тис. вживаних легкових авто (на 41% менше у порівнянні з аналогічним показником минулого року).

У першому півріччі 2020 року на закупівлю нових легкових автомобілів імпортери витратили 726 млн доларів, а на придбання за кордоном старих машин з країни вивезли валюти в сумі еквівалентній 737,8 млн доларів.

Середня вартість імпортованого в цьому році нового автомобіля зросла до 19,3 тис. доларів, тоді як роком раніше вона становила 18,9 тис доларів, а середня митна вартість вживаної іномарки збільшилася на 1,1 тис. доларів - до 4,7 тис. доларів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 16:36

  zРадио написав:
  baraka написав: Хорошо хоть с голодухи не умрём, хотя то же касается и стран более высшего уклада, да?


Маленькая ремарка,

наиболее уязвимые с т.з. голода страны - аграрные. И это не парадокс.



о, даже так! Надо же...

Можно было ожидать, что хоть хавкой себя обеспечим. Но получается, что в худшем случае обеспечим только локально (т.е. что вырастил - то я сам и съем).
Востаннє редагувалось baraka в Пон 24 сер, 2020 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 16:37

  Santehnik написав:Кушать есть что, кредитов на людях нет. Что ещё надо? Какие проблемы нам страшны?

Путлер.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:13

  baraka написав:
  Santehnik написав:Как проблемы в США касаются нас?
США наш рынок сбыта? США наш инвестор?
У нас примитивная экономика которая ничерта кроме железа и кукурузы не продаёт.
Еда нужна всегда, так что не пропадем.

В отличии от США в Украине жилье есть у всех.
Вот вообще у всех. Я не знаю человека у которого нет своего жилья.
Даже если его у тебя нет каким-то чудом, то в отличии от США в Украине очень много жилья отдают почти даром, лишь бы оно не развалилось.
Да, это жилье в селах/райцентрах/облцентрах которые умирают. Но это жилье есть и в нем можно жить.
Поэтому опять же, те проблемы что есть в США нам чужды.
У нас не сидят люди в кредитах (кроме швидкогроши) и не трясутся от того что их выставят на улицу и они потеряют работу.
Реально самый плохой сценарий который может произойти с пересічним это возврат в село пока ситуация не уляжется. Во время карантина у меня знакомых фицыков сократили, один через 2 дня уже в своей селухе на рыбалке отдыхал, другой в глово устроился тут же.

В селах голодовки нет. Опять же я пару лет назад гостевал в селе которое находится в такой заднице, что туда даже автобус не ходит. Но я там за три дня так откормился, что потом месяц отходил. У них там столько еды что они не знают куда её девать. Старикам просто реально нечего делать и они копают огороды, которые потом просто лежат в погребе и ждут пока городские родственники заберут.
Поэтому опять же с голоду у нас никто не умрет.
Кушать есть что, кредитов на людях нет. Что ещё надо? Какие проблемы нам страшны?

Так что весь апокалипсис происходящий там очень далёк от наших реалий и проецировать его на нас бесполезно.


Дам комментарий относительно вашего поста.
Если смотреть на страны со стороны эволюции, то они проходят вот такие стадии:
3) страна сельского хозяйства
4) индустриальная страна (развитая промышленность)
5) сервисная страна (переход от промышленности к ценности услуг). То есть промышленность на аутсорс в Китай, стоимость продукта определяется маркетингом.
6) развитие био-, генной инженерии, колонизация Марса и вот это вот всё

пункты 1-2 не проставил, но предполагаю что это "каменный век - инструменты" и "собирательство и охота"

Так вот, в то время как передовые страны внедрили 5й уклад и начинают заниматься 6-м, вы предлагаете нам забить на прогресс и вернуться к бетону 3-го уклада (насколько я понимаю - мы даже не в середине 4-го уклада). Хорошо хоть с голодухи не умрём, хотя то же касается и стран более высшего уклада, да?

США має розвинуте с.г. як і ЄС... і що це доказуєю?
В Україні є і с.г. і індустрія (багато совкової орієнтованої на ВПК СРСР яка здохла), є і сфера послуг (ІТ і не тільки), а також біоінженерія, і ще багато чого...

Я не раз писав, що преважна частина населення України відноситься до "золотого мільярда", так як має всі блага цивілізації: питна вода, каналізація, електрика, в будинках, навіть інетернет, газ та інші блага.
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