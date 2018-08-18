Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У січні – червні 2020 року в Україну у режимі імпорту було ввезено 193,5 тисячі легкових автомобілів, що на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
В Україну за шість місяців 2020 року було імпортовано 37,6 тис. нових легкових авто (на 1,4% менше у порівнянні з аналогічним показником минулого року) і 155,9 тис. вживаних легкових авто (на 41% менше у порівнянні з аналогічним показником минулого року).
У першому півріччі 2020 року на закупівлю нових легкових автомобілів імпортери витратили 726 млн доларів, а на придбання за кордоном старих машин з країни вивезли валюти в сумі еквівалентній 737,8 млн доларів.
Середня вартість імпортованого в цьому році нового автомобіля зросла до 19,3 тис. доларів, тоді як роком раніше вона становила 18,9 тис доларів, а середня митна вартість вживаної іномарки збільшилася на 1,1 тис. доларів - до 4,7 тис. доларів.
У січні – червні 2020 року в Україну у режимі імпорту було ввезено 193,5 тисячі легкових автомобілів, що на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
В Україну за шість місяців 2020 року було імпортовано 37,6 тис. нових легкових авто (на 1,4% менше у порівнянні з аналогічним показником минулого року) і 155,9 тис. вживаних легкових авто (на 41% менше у порівнянні з аналогічним показником минулого року).
У першому півріччі 2020 року на закупівлю нових легкових автомобілів імпортери витратили 726 млн доларів, а на придбання за кордоном старих машин з країни вивезли валюти в сумі еквівалентній 737,8 млн доларів.
Середня вартість імпортованого в цьому році нового автомобіля зросла до 19,3 тис. доларів, тоді як роком раніше вона становила 18,9 тис доларів, а середня митна вартість вживаної іномарки збільшилася на 1,1 тис. доларів - до 4,7 тис. доларів.
Отложенный спрос на б***. Как только снимут ограничения на въезд в ЕС, сразу все наверстают.
baraka написав: Хорошо хоть с голодухи не умрём, хотя то же касается и стран более высшего уклада, да?
Маленькая ремарка,
наиболее уязвимые с т.з. голода страны - аграрные. И это не парадокс.
Во-первых, продовольствие - биржевой товар свободного доступа, следовательно, принадлежит он тому, у кого капитал, а не тому, кто его вырастил. Наши агрохолдинги, кредитуемые в западных банках, или публично размещенные на международных площадках - не исключение. Про фермеров и говорить нечего.
А во-вторых, урожайность сельского хозяйства давно предопределяется развитием промышленности и науки, а не природно-климатическими условиями (ярчайший тому пример - Нидерланды).
Ниже статья с кричащим названием, подготовленная для Всемирного экономического форума:
А тут цікава тема, яку давно пробиває Охріменко, що олігархи не є зло, так як займаються реальним сектором. І за продаж землі, так як це дозволить великим агрохолдингам скупити землю і ефективно працювати на ній ... на відміну від дрібних фермерів.
Тут можна пригадати колективізацію, як варіант ідеї укрупнення господарств для покращення ефективності с.г., на заміну дрібноосібникам, які жили впроголодь і залежали від примх природи.
Олігархам не вигідна приватизація землі. Тому шо зараз вони платять в середньому 50-100$ за гектар в рік. А доведеться акумулювати зразу 1500-2000$ за гектар на купівлю, інакше пайовики продадуть іншим.
flyman написав:Я не раз писав, що преважна частина населення України відноситься до "золотого мільярда", так як має всі блага цивілізації: питна вода, каналізація, електрика, в будинках, навіть інетернет, газ та інші блага.
Это есть у 4,5 из 7,5 млрд людей. Золотой миллиард - это про гуманизм, гражданское общество, науку, доступ к технологиям, долголетие и сбережения, позволяющие качественно жить, потеряв работу
flyman написав:Я не раз писав, що преважна частина населення України відноситься до "золотого мільярда", так як має всі блага цивілізації: питна вода, каналізація, електрика, в будинках, навіть інетернет, газ та інші блага.
Это есть у 4,5 из 7,5 млрд людей. Золотой миллиард - это про гуманизм, гражданское общество, науку, доступ к технологиям, долголетие и сбережения, позволяющие качественно жить, потеряв работу
Звідки інфа про 4,5 ярди, то раз, і гуманізм, ГО і блабла, то два?
xio13 написав:Олігархам не вигідна приватизація землі. Тому шо зараз вони платять в середньому 50-100$ за гектар в рік. А доведеться акумулювати зразу 1500-2000$ за гектар на купівлю, інакше пайовики продадуть іншим.
Якраз агрохолдинги знайдуть дешеве фінансування (напр. кредитні лінії за кордоном), А дрібні фермери лососнуть тунця.
baraka написав: Хорошо хоть с голодухи не умрём, хотя то же касается и стран более высшего уклада, да?
Маленькая ремарка,
наиболее уязвимые с т.з. голода страны - аграрные. И это не парадокс.
Если страна аграрная, значит выращивают не только крупные агрохолдинги, а и у каждого под домом - несколько соток огорода. Если не под домом, то огород будет в доступности. Это если брать страну в целом
Так что, не гунди про голод. В начале 1990-х на огородах и выживали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Долярчик написав:От чути - "ой, безробіття зросло..." Ну от поясніть як це? Якщо людину звільнили, то вона найближчим часом(тиждень/два) просто змушена знову десь піти влаштуватисьна роботу, бо просто ТУПО ТРЕБА ЇСТИ! Це ж не звільнились і тупо сидять дома/на селі поля чужі оброляють! Люди десь ЗМУШЕНІ ПРАЦЮВАТИ! Не у всіх же є подушка безпеки на пів-року/рік!(багато хто живе від зарплати, до зарплати - або ще й позичає "до зарплати)
Ну то як це розуміти? Фізику ж ніхто не відміняв Якщо десь "витекло", то десь "притекло"! - а не безслідно зникло! Не звільнились же і зразу на Марс полетіли???!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!