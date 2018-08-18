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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5114511551165117>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 168
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
52
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:16

  BIGor написав:Хорошие новости для КРЖН и торгового баланса Украины:
Імпорт легкових авто в Україну скоротився на третину https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/24/664317/
У січні – червні 2020 року в Україну у режимі імпорту було ввезено 193,5 тисячі легкових автомобілів, що на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

В Україну за шість місяців 2020 року було імпортовано 37,6 тис. нових легкових авто (на 1,4% менше у порівнянні з аналогічним показником минулого року) і 155,9 тис. вживаних легкових авто (на 41% менше у порівнянні з аналогічним показником минулого року).

У першому півріччі 2020 року на закупівлю нових легкових автомобілів імпортери витратили 726 млн доларів, а на придбання за кордоном старих машин з країни вивезли валюти в сумі еквівалентній 737,8 млн доларів.

Середня вартість імпортованого в цьому році нового автомобіля зросла до 19,3 тис. доларів, тоді як роком раніше вона становила 18,9 тис доларів, а середня митна вартість вживаної іномарки збільшилася на 1,1 тис. доларів - до 4,7 тис. доларів.

євроблйахи!!!
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:19

  BIGor написав:Хорошие новости для КРЖН и торгового баланса Украины:
Імпорт легкових авто в Україну скоротився на третину https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/24/664317/
У січні – червні 2020 року в Україну у режимі імпорту було ввезено 193,5 тисячі легкових автомобілів, що на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

В Україну за шість місяців 2020 року було імпортовано 37,6 тис. нових легкових авто (на 1,4% менше у порівнянні з аналогічним показником минулого року) і 155,9 тис. вживаних легкових авто (на 41% менше у порівнянні з аналогічним показником минулого року).

У першому півріччі 2020 року на закупівлю нових легкових автомобілів імпортери витратили 726 млн доларів, а на придбання за кордоном старих машин з країни вивезли валюти в сумі еквівалентній 737,8 млн доларів.

Середня вартість імпортованого в цьому році нового автомобіля зросла до 19,3 тис. доларів, тоді як роком раніше вона становила 18,9 тис доларів, а середня митна вартість вживаної іномарки збільшилася на 1,1 тис. доларів - до 4,7 тис. доларів.

Отложенный спрос на б***. Как только снимут ограничения на въезд в ЕС, сразу все наверстают.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:25

  zРадио написав:
  baraka написав: Хорошо хоть с голодухи не умрём, хотя то же касается и стран более высшего уклада, да?


Маленькая ремарка,

наиболее уязвимые с т.з. голода страны - аграрные. И это не парадокс.

Во-первых, продовольствие - биржевой товар свободного доступа, следовательно, принадлежит он тому, у кого капитал, а не тому, кто его вырастил. Наши агрохолдинги, кредитуемые в западных банках, или публично размещенные на международных площадках - не исключение. Про фермеров и говорить нечего.

А во-вторых, урожайность сельского хозяйства давно предопределяется развитием промышленности и науки, а не природно-климатическими условиями (ярчайший тому пример - Нидерланды).

Ниже статья с кричащим названием, подготовленная для Всемирного экономического форума:

Why are most of the world’s hungry people farmers?
https://www.weforum.org/agenda/2015/05/ ... e-farmers/

А тут цікава тема, яку давно пробиває Охріменко, що олігархи не є зло, так як займаються реальним сектором. І за продаж землі, так як це дозволить великим агрохолдингам скупити землю і ефективно працювати на ній ... на відміну від дрібних фермерів.

Тут можна пригадати колективізацію, як варіант ідеї укрупнення господарств для покращення ефективності с.г., на заміну дрібноосібникам, які жили впроголодь і залежали від примх природи.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Олігархам не вигідна приватизація землі.
Тому шо зараз вони платять в середньому 50-100$ за гектар в рік. А доведеться акумулювати зразу 1500-2000$ за гектар на купівлю, інакше пайовики продадуть іншим.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:33

  flyman написав:Я не раз писав, що преважна частина населення України відноситься до "золотого мільярда", так як має всі блага цивілізації: питна вода, каналізація, електрика, в будинках, навіть інетернет, газ та інші блага.


Это есть у 4,5 из 7,5 млрд людей. Золотой миллиард - это про гуманизм, гражданское общество, науку, доступ к технологиям, долголетие и сбережения, позволяющие качественно жить, потеряв работу
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:36

  zРадио написав:
  flyman написав:Я не раз писав, що преважна частина населення України відноситься до "золотого мільярда", так як має всі блага цивілізації: питна вода, каналізація, електрика, в будинках, навіть інетернет, газ та інші блага.


Это есть у 4,5 из 7,5 млрд людей. Золотой миллиард - это про гуманизм, гражданское общество, науку, доступ к технологиям, долголетие и сбережения, позволяющие качественно жить, потеряв работу

Звідки інфа про 4,5 ярди, то раз,
і гуманізм, ГО і блабла, то два?
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:38

  xio13 написав:Олігархам не вигідна приватизація землі.
Тому шо зараз вони платять в середньому 50-100$ за гектар в рік. А доведеться акумулювати зразу 1500-2000$ за гектар на купівлю, інакше пайовики продадуть іншим.

Якраз агрохолдинги знайдуть дешеве фінансування (напр. кредитні лінії за кордоном),
А дрібні фермери лососнуть тунця.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:51

  zРадио написав:
  baraka написав: Хорошо хоть с голодухи не умрём, хотя то же касается и стран более высшего уклада, да?


Маленькая ремарка,

наиболее уязвимые с т.з. голода страны - аграрные. И это не парадокс.


Если страна аграрная, значит выращивают не только крупные агрохолдинги, а и у каждого под домом - несколько соток огорода. Если не под домом, то огород будет в доступности. Это если брать страну в целом

Так что, не гунди про голод. В начале 1990-х на огородах и выживали
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:53

То хтось пояснить, куди діваються безробітні? На Марс летять

  Долярчик написав:От чути - "ой, безробіття зросло..."
Ну от поясніть як це?
Якщо людину звільнили, то вона найближчим часом(тиждень/два) просто змушена знову десь піти влаштуватисьна роботу, бо просто ТУПО ТРЕБА ЇСТИ!
Це ж не звільнились і тупо сидять дома/на селі поля чужі оброляють!
Люди десь ЗМУШЕНІ ПРАЦЮВАТИ! Не у всіх же є подушка безпеки на пів-року/рік!(багато хто живе від зарплати, до зарплати - або ще й позичає "до зарплати)

Ну то як це розуміти?
Фізику ж ніхто не відміняв :)
Якщо десь "витекло", то десь "притекло"! - а не безслідно зникло!
Не звільнились же і зразу на Марс полетіли???!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:59

  flyman написав:Звідки інфа про 4,5 ярди, то раз,
і гуманізм, ГО і блабла, то два?


Ну вот - доступ к электричеству имеют 6,7 млрд человек:
https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS

К канализации - 5,5 млрд человек:
https://www.who.int/news-room/fact-shee ... sanitation

К интернету - 4,6 млрд человек:
https://www.statista.com/statistics/617 ... population

Что касается "золотого миллиарда" - сам понимаешь, что это метафора. То, что описал я - это именно тот набор, который доступен сегодня 1 миллиарду человек и который отличает их от остальных 6,5 млрд
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