Додано: Пон 24 сер, 2020 18:16

pesikot написав: ]

Если страна аграрная, значит выращивают не только крупные агрохолдинги, а и у каждого под домом - несколько соток огорода. Если не под домом, то огород будет в доступности. Это если брать страну в целом



Так что, не гунди про голод. В начале 1990-х на огородах и выживали Если страна аграрная, значит выращивают не только крупные агрохолдинги, а и у каждого под домом - несколько соток огорода. Если не под домом, то огород будет в доступности. Это если брать страну в целомТак что, не гунди про голод. В начале 1990-х на огородах и выживали

Да, когда то было такое и с голодом малёхо перегиб, но есть два вопроса:1) считаете ли вы нормальным срываться куда то после работы для занятия таким себе "весёлым" хобби, посадить(прополоть, потравить колорада и т.д.) картоху, морковку, лучок и далее по списку.2)Готовы ли вы лично и ваша семья, в не зависимости от возраста, это делать на регулярной основе?Вполне допускаю, что вы человек не ленивый и лёгкий на подьем, но таких сейчас не так уж и много. Страна в целом складывается из индивидумов и боюсь многие, в случае прихода тяжелых времен, предпочтут орать на площади " спаситель приди", чем ковырятся в земле в любую погоду.