RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5114511551165117

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 168
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
52
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:09

  flyman написав:
  xio13 написав:Олігархам не вигідна приватизація землі.
Тому шо зараз вони платять в середньому 50-100$ за гектар в рік. А доведеться акумулювати зразу 1500-2000$ за гектар на купівлю, інакше пайовики продадуть іншим.

Якраз агрохолдинги знайдуть дешеве фінансування (напр. кредитні лінії за кордоном),
А дрібні фермери лососнуть тунця.


Тут все верно. Хотя насчет идеи бородача о пользе олигархов есть большие сомнения. Первичное накопление капитала без их появления невозможно, но дальше необходимо обретать цивилизованные формы - слазить с бюджета как дойной коровы, не лезть в политику, гнаться не за ситуативной прибылью, а долгосрочным ростом капитализации и репутации... У нас же по-прежнему монопольное лобби, распил на госзакупках, продвижение интересов через собственные медиа и купленных депутатов, рейдерство и прочие прелести дикого капитализма... А ведь в следующем году "тридцатник" отмечаем...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7227
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1271 раз.
Подякували: 2906 раз.
 
Профіль
6
5
3
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:16

  pesikot написав:]
Если страна аграрная, значит выращивают не только крупные агрохолдинги, а и у каждого под домом - несколько соток огорода. Если не под домом, то огород будет в доступности. Это если брать страну в целом

Так что, не гунди про голод. В начале 1990-х на огородах и выживали


Да, когда то было такое и с голодом малёхо перегиб, но есть два вопроса:
1) считаете ли вы нормальным срываться куда то после работы для занятия таким себе "весёлым" хобби, посадить(прополоть, потравить колорада и т.д.) картоху, морковку, лучок и далее по списку.
2)Готовы ли вы лично и ваша семья, в не зависимости от возраста, это делать на регулярной основе?
Вполне допускаю, что вы человек не ленивый и лёгкий на подьем, но таких сейчас не так уж и много. Страна в целом складывается из индивидумов и боюсь многие, в случае прихода тяжелых времен, предпочтут орать на площади " спаситель приди" :evil: , чем ковырятся в земле в любую погоду.
drevlyanin
 
Повідомлень: 97
З нами з: 01.04.20
Подякував: 66 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:23

  pesikot написав:Если страна аграрная, значит выращивают не только крупные агрохолдинги, а и у каждого под домом - несколько соток огорода. Если не под домом, то огород будет в доступности. Это если брать страну в целом

Так что, не гунди про голод. В начале 1990-х на огородах и выживали


Гений, а ты хоть знаешь определение аграрного государства? То-то же ))) Не умничай!

Более 90% продукции домашнего хозяйства, включая огороды, не является предметом денежных отрошений, поэтому ни в расчете доли c/х в ВВП, ни в расчете доли заняности в с/х, участия не принимает!

В 90-х Украина была (еще) индустриальным государством, а аграрным стала в 2015-м...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7227
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1271 раз.
Подякували: 2906 раз.
 
Профіль
6
5
3
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:48

  zРадио написав:
  flyman написав:
  xio13 написав:Олігархам не вигідна приватизація землі.
Тому шо зараз вони платять в середньому 50-100$ за гектар в рік. А доведеться акумулювати зразу 1500-2000$ за гектар на купівлю, інакше пайовики продадуть іншим.

Якраз агрохолдинги знайдуть дешеве фінансування (напр. кредитні лінії за кордоном),
А дрібні фермери лососнуть тунця.


Тут все верно. Хотя насчет идеи бородача о пользе олигархов есть большие сомнения. Первичное накопление капитала без их появления невозможно, но дальше необходимо обретать цивилизованные формы - слазить с бюджета как дойной коровы, не лезть в политику, гнаться не за ситуативной прибылью, а долгосрочным ростом капитализации и репутации... У нас же по-прежнему монопольное лобби, распил на госзакупках, продвижение интересов через собственные медиа и купленных депутатов, рейдерство и прочие прелести дикого капитализма... А ведь в следующем году "тридцатник" отмечаем...

Думаю, проблема в тому, що ті капітали виводилися з України, а не залишалися тут.
Тобто, якби були перекриті канали виводу в офшори з одного боку, а з інгшого, гарантії, що не буде ніяких реприватизацій, рейдерських захватів і т.д., і прибуток залишався тут і вкладався в засоби виробництва (тобто ішло збільшення капіталу), то був би інший результат 30 років незалежності.

А так навіть Білорусь із замороженим совком обігнала. І аграрна Молдова. По ВВП на особу.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21187
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 1531 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:50

  zРадио написав:
  pesikot написав:Если страна аграрная, значит выращивают не только крупные агрохолдинги, а и у каждого под домом - несколько соток огорода. Если не под домом, то огород будет в доступности. Это если брать страну в целом

Так что, не гунди про голод. В начале 1990-х на огородах и выживали


Гений, а ты хоть знаешь определение аграрного государства? То-то же ))) Не умничай!

Более 90% продукции домашнего хозяйства, включая огороды, не является предметом денежных отрошений, поэтому ни в расчете доли c/х в ВВП, ни в расчете доли заняности в с/х, участия не принимает!

В 90-х Украина была (еще) индустриальным государством, а аграрным стала в 2015-м...

зато тепер без "дотаційного" Донбасу та Криму.
По логіці патрійотів-порохоботів без цього "совкового-ватного баласту" ми вже маєм жити не гірше Польщі.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21187
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 1531 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 5114511551165117
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1903, 1904, 1905
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19043 3145258
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 сер, 2020 20:50
Прохожий
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 202612
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15253
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.