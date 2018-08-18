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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5114511551165117

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 168
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
52
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:09

  flyman написав:
  xio13 написав:Олігархам не вигідна приватизація землі.
Тому шо зараз вони платять в середньому 50-100$ за гектар в рік. А доведеться акумулювати зразу 1500-2000$ за гектар на купівлю, інакше пайовики продадуть іншим.

Якраз агрохолдинги знайдуть дешеве фінансування (напр. кредитні лінії за кордоном),
А дрібні фермери лососнуть тунця.


Тут все верно. Хотя насчет идеи бородача о пользе олигархов есть большие сомнения. Первичное накопление капитала без их появления невозможно, но дальше необходимо обретать цивилизованные формы - слазить с бюджета как дойной коровы, не лезть в политику, гнаться не за ситуативной прибылью, а долгосрочным ростом капитализации и репутации... У нас же по-прежнему монопольное лобби, распил на госзакупках, продвижение интересов через собственные медиа и купленных депутатов, рейдерство и прочие прелести дикого капитализма... А ведь в следующем году "тридцатник" отмечаем...
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:16

  pesikot написав:]
Если страна аграрная, значит выращивают не только крупные агрохолдинги, а и у каждого под домом - несколько соток огорода. Если не под домом, то огород будет в доступности. Это если брать страну в целом

Так что, не гунди про голод. В начале 1990-х на огородах и выживали


Да, когда то было такое и с голодом малёхо перегиб, но есть два вопроса:
1) считаете ли вы нормальным срываться куда то после работы для занятия таким себе "весёлым" хобби, посадить(прополоть, потравить колорада и т.д.) картоху, морковку, лучок и далее по списку.
2)Готовы ли вы лично и ваша семья, в не зависимости от возраста, это делать на регулярной основе?
Вполне допускаю, что вы человек не ленивый и лёгкий на подьем, но таких сейчас не так уж и много. Страна в целом складывается из индивидумов и боюсь многие, в случае прихода тяжелых времен, предпочтут орать на площади " спаситель приди" :evil: , чем ковырятся в земле в любую погоду.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:23

  pesikot написав:Если страна аграрная, значит выращивают не только крупные агрохолдинги, а и у каждого под домом - несколько соток огорода. Если не под домом, то огород будет в доступности. Это если брать страну в целом

Так что, не гунди про голод. В начале 1990-х на огородах и выживали


Гений, а ты хоть знаешь определение аграрного государства? То-то же ))) Не умничай!

Более 90% продукции домашнего хозяйства, включая огороды, не является предметом денежных отрошений, поэтому ни в расчете доли c/х в ВВП, ни в расчете доли заняности в с/х, участия не принимает!

В 90-х Украина была (еще) индустриальным государством, а аграрным стала в 2015-м...
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:48

  zРадио написав:
  flyman написав:
  xio13 написав:Олігархам не вигідна приватизація землі.
Тому шо зараз вони платять в середньому 50-100$ за гектар в рік. А доведеться акумулювати зразу 1500-2000$ за гектар на купівлю, інакше пайовики продадуть іншим.

Якраз агрохолдинги знайдуть дешеве фінансування (напр. кредитні лінії за кордоном),
А дрібні фермери лососнуть тунця.


Тут все верно. Хотя насчет идеи бородача о пользе олигархов есть большие сомнения. Первичное накопление капитала без их появления невозможно, но дальше необходимо обретать цивилизованные формы - слазить с бюджета как дойной коровы, не лезть в политику, гнаться не за ситуативной прибылью, а долгосрочным ростом капитализации и репутации... У нас же по-прежнему монопольное лобби, распил на госзакупках, продвижение интересов через собственные медиа и купленных депутатов, рейдерство и прочие прелести дикого капитализма... А ведь в следующем году "тридцатник" отмечаем...

Думаю, проблема в тому, що ті капітали виводилися з України, а не залишалися тут.
Тобто, якби були перекриті канали виводу в офшори з одного боку, а з інгшого, гарантії, що не буде ніяких реприватизацій, рейдерських захватів і т.д., і прибуток залишався тут і вкладався в засоби виробництва (тобто ішло збільшення капіталу), то був би інший результат 30 років незалежності.

А так навіть Білорусь із замороженим совком обігнала. І аграрна Молдова. По ВВП на особу.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:50

  zРадио написав:
  pesikot написав:Если страна аграрная, значит выращивают не только крупные агрохолдинги, а и у каждого под домом - несколько соток огорода. Если не под домом, то огород будет в доступности. Это если брать страну в целом

Так что, не гунди про голод. В начале 1990-х на огородах и выживали


Гений, а ты хоть знаешь определение аграрного государства? То-то же ))) Не умничай!

Более 90% продукции домашнего хозяйства, включая огороды, не является предметом денежных отрошений, поэтому ни в расчете доли c/х в ВВП, ни в расчете доли заняности в с/х, участия не принимает!

В 90-х Украина была (еще) индустриальным государством, а аграрным стала в 2015-м...

зато тепер без "дотаційного" Донбасу та Криму.
По логіці патрійотів-порохоботів без цього "совкового-ватного баласту" ми вже маєм жити не гірше Польщі.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:55

  drevlyanin написав:
  pesikot написав:]
Если страна аграрная, значит выращивают не только крупные агрохолдинги, а и у каждого под домом - несколько соток огорода. Если не под домом, то огород будет в доступности. Это если брать страну в целом

Так что, не гунди про голод. В начале 1990-х на огородах и выживали


Да, когда то было такое и с голодом малёхо перегиб, но есть два вопроса:
1) считаете ли вы нормальным срываться куда то после работы для занятия таким себе "весёлым" хобби, посадить(прополоть, потравить колорада и т.д.) картоху, морковку, лучок и далее по списку.
2)Готовы ли вы лично и ваша семья, в не зависимости от возраста, это делать на регулярной основе?
Вполне допускаю, что вы человек не ленивый и лёгкий на подьем, но таких сейчас не так уж и много. Страна в целом складывается из индивидумов и боюсь многие, в случае прихода тяжелых времен, предпочтут орать на площади " спаситель приди" :evil: , чем ковырятся в земле в любую погоду.

zRadio написал, что если будут трудные времена, то аграрные страны будут подверждены голоду.
На что я ему возразил, потому что, он трепло

И вы неправы.
Когда настанет ж*** в стране (не дай Бог!), то огороды начнут копать самые законченные индивидумы. Ещё и будут за 5 см межи огорода сратся с соседями
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:00

  zРадио написав:
В 90-х Украина была (еще) индустриальным государством, а аграрным стала в 2015-м...

Я тебе расставил ловушку, а ты в неё попался :)

Что же это было за индустриальное государство, что в 1990-х население выживало за счёт огородов ?
Заметь, на огородах выживали все - от рабочих до инженеров с доцентами.
Значит, навыков не расстеряли

Я к чему, твоё утверждение. что аграрные страны подвержены голоду - ложно и ничтожно. Трындишь, как обычно

В Украине такого просто не может быть

Сними прокладки со своих глаз, выйди за рамки графиков, посмотри на жизнь.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:26

  pesikot написав:Я тебе расставил ловушку, а ты в неё попался :)


Ахахахаха. Коварный пустобрех :mrgreen:


  pesikot написав:zRadio написал, что если будут трудные времена, то аграрные страны будут подверждены голоду.
На что я ему возразил, потому что, он трепло


Возрази ООН:

23 july 2020
Global hunger is rising, warns major UN report
https://www.weforum.org/agenda/2020/07/ ... on-report/
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:32

  zРадио написав:
  pesikot написав:Я тебе расставил ловушку, а ты в неё попался :)


Ахахахаха. Коварный пустобрех :mrgreen:


  pesikot написав:zRadio написал, что если будут трудные времена, то аграрные страны будут подверждены голоду.
На что я ему возразил, потому что, он трепло


Возрази ООН:

23 july 2020
Global hunger is rising, warns major UN report
https://www.weforum.org/agenda/2020/07/ ... on-report/

так на короновірусній темі вже писали, що пора шукати вакцину від голоду.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 20:16

zРадио
Вот сейчас мне захотелось, лично тебе, продукты продавать по цене x100, если настанет капец.
Может даже х200. Продукты у меня есть. И кулемет тоже :)

Ты трепло, которое смотрит на графики, но не в состоянии что-то вырастить
Ты считаешь, если ты не можешь вырастить, значит и другие не могут. Но это не так

так что, тебя подкармливать не будут :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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