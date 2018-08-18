Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
xio13 написав:Олігархам не вигідна приватизація землі. Тому шо зараз вони платять в середньому 50-100$ за гектар в рік. А доведеться акумулювати зразу 1500-2000$ за гектар на купівлю, інакше пайовики продадуть іншим.
Якраз агрохолдинги знайдуть дешеве фінансування (напр. кредитні лінії за кордоном), А дрібні фермери лососнуть тунця.
Тут все верно. Хотя насчет идеи бородача о пользе олигархов есть большие сомнения. Первичное накопление капитала без их появления невозможно, но дальше необходимо обретать цивилизованные формы - слазить с бюджета как дойной коровы, не лезть в политику, гнаться не за ситуативной прибылью, а долгосрочным ростом капитализации и репутации... У нас же по-прежнему монопольное лобби, распил на госзакупках, продвижение интересов через собственные медиа и купленных депутатов, рейдерство и прочие прелести дикого капитализма... А ведь в следующем году "тридцатник" отмечаем...
pesikot написав:] Если страна аграрная, значит выращивают не только крупные агрохолдинги, а и у каждого под домом - несколько соток огорода. Если не под домом, то огород будет в доступности. Это если брать страну в целом
Так что, не гунди про голод. В начале 1990-х на огородах и выживали
Да, когда то было такое и с голодом малёхо перегиб, но есть два вопроса: 1) считаете ли вы нормальным срываться куда то после работы для занятия таким себе "весёлым" хобби, посадить(прополоть, потравить колорада и т.д.) картоху, морковку, лучок и далее по списку. 2)Готовы ли вы лично и ваша семья, в не зависимости от возраста, это делать на регулярной основе? Вполне допускаю, что вы человек не ленивый и лёгкий на подьем, но таких сейчас не так уж и много. Страна в целом складывается из индивидумов и боюсь многие, в случае прихода тяжелых времен, предпочтут орать на площади " спаситель приди" , чем ковырятся в земле в любую погоду.
pesikot написав:Если страна аграрная, значит выращивают не только крупные агрохолдинги, а и у каждого под домом - несколько соток огорода. Если не под домом, то огород будет в доступности. Это если брать страну в целом
Так что, не гунди про голод. В начале 1990-х на огородах и выживали
Гений, а ты хоть знаешь определение аграрного государства? То-то же ))) Не умничай!
Более 90% продукции домашнего хозяйства, включая огороды, не является предметом денежных отрошений, поэтому ни в расчете доли c/х в ВВП, ни в расчете доли заняности в с/х, участия не принимает!
В 90-х Украина была (еще) индустриальным государством, а аграрным стала в 2015-м...
xio13 написав:Олігархам не вигідна приватизація землі. Тому шо зараз вони платять в середньому 50-100$ за гектар в рік. А доведеться акумулювати зразу 1500-2000$ за гектар на купівлю, інакше пайовики продадуть іншим.
Якраз агрохолдинги знайдуть дешеве фінансування (напр. кредитні лінії за кордоном), А дрібні фермери лососнуть тунця.
Тут все верно. Хотя насчет идеи бородача о пользе олигархов есть большие сомнения. Первичное накопление капитала без их появления невозможно, но дальше необходимо обретать цивилизованные формы - слазить с бюджета как дойной коровы, не лезть в политику, гнаться не за ситуативной прибылью, а долгосрочным ростом капитализации и репутации... У нас же по-прежнему монопольное лобби, распил на госзакупках, продвижение интересов через собственные медиа и купленных депутатов, рейдерство и прочие прелести дикого капитализма... А ведь в следующем году "тридцатник" отмечаем...
Думаю, проблема в тому, що ті капітали виводилися з України, а не залишалися тут. Тобто, якби були перекриті канали виводу в офшори з одного боку, а з інгшого, гарантії, що не буде ніяких реприватизацій, рейдерських захватів і т.д., і прибуток залишався тут і вкладався в засоби виробництва (тобто ішло збільшення капіталу), то був би інший результат 30 років незалежності.
А так навіть Білорусь із замороженим совком обігнала. І аграрна Молдова. По ВВП на особу.
pesikot написав:Если страна аграрная, значит выращивают не только крупные агрохолдинги, а и у каждого под домом - несколько соток огорода. Если не под домом, то огород будет в доступности. Это если брать страну в целом
Так что, не гунди про голод. В начале 1990-х на огородах и выживали
Гений, а ты хоть знаешь определение аграрного государства? То-то же ))) Не умничай!
Более 90% продукции домашнего хозяйства, включая огороды, не является предметом денежных отрошений, поэтому ни в расчете доли c/х в ВВП, ни в расчете доли заняности в с/х, участия не принимает!
В 90-х Украина была (еще) индустриальным государством, а аграрным стала в 2015-м...
зато тепер без "дотаційного" Донбасу та Криму. По логіці патрійотів-порохоботів без цього "совкового-ватного баласту" ми вже маєм жити не гірше Польщі.
pesikot написав:] Если страна аграрная, значит выращивают не только крупные агрохолдинги, а и у каждого под домом - несколько соток огорода. Если не под домом, то огород будет в доступности. Это если брать страну в целом
Так что, не гунди про голод. В начале 1990-х на огородах и выживали
Да, когда то было такое и с голодом малёхо перегиб, но есть два вопроса: 1) считаете ли вы нормальным срываться куда то после работы для занятия таким себе "весёлым" хобби, посадить(прополоть, потравить колорада и т.д.) картоху, морковку, лучок и далее по списку. 2)Готовы ли вы лично и ваша семья, в не зависимости от возраста, это делать на регулярной основе? Вполне допускаю, что вы человек не ленивый и лёгкий на подьем, но таких сейчас не так уж и много. Страна в целом складывается из индивидумов и боюсь многие, в случае прихода тяжелых времен, предпочтут орать на площади " спаситель приди" , чем ковырятся в земле в любую погоду.
zRadio написал, что если будут трудные времена, то аграрные страны будут подверждены голоду. На что я ему возразил, потому что, он трепло
И вы неправы. Когда настанет ж*** в стране (не дай Бог!), то огороды начнут копать самые законченные индивидумы. Ещё и будут за 5 см межи огорода сратся с соседями
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой