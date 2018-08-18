Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Киевские девелоперы начинают агрессивно эмитировать акции, которые разметаются на всех фондовых площадках мира.
Свободно обращающимися активами становятся не только акции застройщиков, но и инвестиционные сертификаты, выданные ими. Новый вид деривативов быстро каннибализирует рынок фьючерсов на золото, поскольку лучше него защищает от долларовой инфляции. Особенный интерес проявляют хедж-фонды, а спекулянты даже собирают сертификаты в пакеты и запускают ETF. По итогам первичного размещения ETF UkrBud Charivne Misto агентства Fitch и Moody's присвоили бумагам наивысший кредитный рейтинг ААА, несмотря на банкротство застройщика. Комиссия по ценным бумагам (SEC) выразила глубокою озабоченность, однако так и не смогла помешать дальнейшему росту котировок...
Как проблемы в США касаются нас? США наш рынок сбыта? США наш инвестор? У нас примитивная экономика которая ничерта кроме железа и кукурузы не продаёт. Еда нужна всегда, так что не пропадем.
В отличии от США в Украине жилье есть у всех. Вот вообще у всех. Я не знаю человека у которого нет своего жилья. Даже если его у тебя нет каким-то чудом, то в отличии от США в Украине очень много жилья отдают почти даром, лишь бы оно не развалилось. Да, это жилье в селах/райцентрах/облцентрах которые умирают. Но это жилье есть и в нем можно жить. Поэтому опять же, те проблемы что есть в США нам чужды. У нас не сидят люди в кредитах (кроме швидкогроши) и не трясутся от того что их выставят на улицу и они потеряют работу. Реально самый плохой сценарий который может произойти с пересічним это возврат в село пока ситуация не уляжется. Во время карантина у меня знакомых фицыков сократили, один через 2 дня уже в своей селухе на рыбалке отдыхал, другой в глово устроился тут же.
В селах голодовки нет. Опять же я пару лет назад гостевал в селе которое находится в такой заднице, что туда даже автобус не ходит. Но я там за три дня так откормился, что потом месяц отходил. У них там столько еды что они не знают куда её девать. Старикам просто реально нечего делать и они копают огороды, которые потом просто лежат в погребе и ждут пока городские родственники заберут. Поэтому опять же с голоду у нас никто не умрет. Кушать есть что, кредитов на людях нет. Что ещё надо? Какие проблемы нам страшны?
Так что весь апокалипсис происходящий там очень далёк от наших реалий и проецировать его на нас бесполезно.
Santehnik написав:Как проблемы в США касаются нас? США наш рынок сбыта? США наш инвестор? У нас примитивная экономика которая ничерта кроме железа и кукурузы не продаёт. Еда нужна всегда, так что не пропадем.
В отличии от США в Украине жилье есть у всех. Вот вообще у всех. Я не знаю человека у которого нет своего жилья. Даже если его у тебя нет каким-то чудом, то в отличии от США в Украине очень много жилья отдают почти даром, лишь бы оно не развалилось. Да, это жилье в селах/райцентрах/облцентрах которые умирают. Но это жилье есть и в нем можно жить. Поэтому опять же, те проблемы что есть в США нам чужды. У нас не сидят люди в кредитах (кроме швидкогроши) и не трясутся от того что их выставят на улицу и они потеряют работу. Реально самый плохой сценарий который может произойти с пересічним это возврат в село пока ситуация не уляжется. Во время карантина у меня знакомых фицыков сократили, один через 2 дня уже в своей селухе на рыбалке отдыхал, другой в глово устроился тут же.
В селах голодовки нет. Опять же я пару лет назад гостевал в селе которое находится в такой заднице, что туда даже автобус не ходит. Но я там за три дня так откормился, что потом месяц отходил. У них там столько еды что они не знают куда её девать. Старикам просто реально нечего делать и они копают огороды, которые потом просто лежат в погребе и ждут пока городские родственники заберут. Поэтому опять же с голоду у нас никто не умрет. Кушать есть что, кредитов на людях нет. Что ещё надо? Какие проблемы нам страшны?
Так что весь апокалипсис происходящий там очень далёк от наших реалий и проецировать его на нас бесполезно.
та ясно, що пересічені з голоду не помруть, але і КРЖН жиру не добавиться від проблем в США
От чути - "ой, безробіття зросло..." Ну от поясніть як це? Якщо людину звільнили, то вона найближчим часом(тиждень/два) просто змушена знову десь піти влаштуватисьна роботу, бо просто ТУПО ТРЕБА ЇСТИ! Це ж не звільнились і тупо сидять дома/на селі поля чужі оброляють! Люди десь ЗМУШЕНІ ПРАЦЮВАТИ! Не у всіх же є подушка безпеки на пів-року/рік!(багато хто живе від зарплати, до зарплати - або ще й позичає "до зарплати)
Ну то як це розуміти? Фізику ж ніхто не відміняв Якщо десь "витекло", то десь "притекло"! - а не безслідно зникло! Не звільнились же і зразу на Марс полетіли???!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
У січні – червні 2020 року в Україну у режимі імпорту було ввезено 193,5 тисячі легкових автомобілів, що на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
В Україну за шість місяців 2020 року було імпортовано 37,6 тис. нових легкових авто (на 1,4% менше у порівнянні з аналогічним показником минулого року) і 155,9 тис. вживаних легкових авто (на 41% менше у порівнянні з аналогічним показником минулого року).
У першому півріччі 2020 року на закупівлю нових легкових автомобілів імпортери витратили 726 млн доларів, а на придбання за кордоном старих машин з країни вивезли валюти в сумі еквівалентній 737,8 млн доларів.
Середня вартість імпортованого в цьому році нового автомобіля зросла до 19,3 тис. доларів, тоді як роком раніше вона становила 18,9 тис доларів, а середня митна вартість вживаної іномарки збільшилася на 1,1 тис. доларів - до 4,7 тис. доларів.
Santehnik написав:Как проблемы в США касаются нас? США наш рынок сбыта? США наш инвестор? У нас примитивная экономика которая ничерта кроме железа и кукурузы не продаёт. Еда нужна всегда, так что не пропадем.
В отличии от США в Украине жилье есть у всех. Вот вообще у всех. Я не знаю человека у которого нет своего жилья. Даже если его у тебя нет каким-то чудом, то в отличии от США в Украине очень много жилья отдают почти даром, лишь бы оно не развалилось. Да, это жилье в селах/райцентрах/облцентрах которые умирают. Но это жилье есть и в нем можно жить. Поэтому опять же, те проблемы что есть в США нам чужды. У нас не сидят люди в кредитах (кроме швидкогроши) и не трясутся от того что их выставят на улицу и они потеряют работу. Реально самый плохой сценарий который может произойти с пересічним это возврат в село пока ситуация не уляжется. Во время карантина у меня знакомых фицыков сократили, один через 2 дня уже в своей селухе на рыбалке отдыхал, другой в глово устроился тут же.
В селах голодовки нет. Опять же я пару лет назад гостевал в селе которое находится в такой заднице, что туда даже автобус не ходит. Но я там за три дня так откормился, что потом месяц отходил. У них там столько еды что они не знают куда её девать. Старикам просто реально нечего делать и они копают огороды, которые потом просто лежат в погребе и ждут пока городские родственники заберут. Поэтому опять же с голоду у нас никто не умрет. Кушать есть что, кредитов на людях нет. Что ещё надо? Какие проблемы нам страшны?
Так что весь апокалипсис происходящий там очень далёк от наших реалий и проецировать его на нас бесполезно.
Дам комментарий относительно вашего поста. Если смотреть на страны со стороны эволюции, то они проходят вот такие стадии: 3) страна сельского хозяйства 4) индустриальная страна (развитая промышленность) 5) сервисная страна (переход от промышленности к ценности услуг). То есть промышленность на аутсорс в Китай, стоимость продукта определяется маркетингом. 6) развитие био-, генной инженерии, колонизация Марса и вот это вот всё
пункты 1-2 не проставил, но предполагаю что это "каменный век - инструменты" и "собирательство и охота"
Так вот, в то время как передовые страны внедрили 5й уклад и начинают заниматься 6-м, вы предлагаете нам забить на прогресс и вернуться к бетону 3-го уклада (насколько я понимаю - мы даже не в середине 4-го уклада). Хорошо хоть с голодухи не умрём, хотя то же касается и стран более высшего уклада, да?
США має розвинуте с.г. як і ЄС... і що це доказуєю? В Україні є і с.г. і індустрія (багато совкової орієнтованої на ВПК СРСР яка здохла), є і сфера послуг (ІТ і не тільки), а також біоінженерія, і ще багато чого...
Я не раз писав, що преважна частина населення України відноситься до "золотого мільярда", так як має всі блага цивілізації: питна вода, каналізація, електрика, в будинках, навіть інетернет, газ та інші блага.
У січні – червні 2020 року в Україну у режимі імпорту було ввезено 193,5 тисячі легкових автомобілів, що на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
В Україну за шість місяців 2020 року було імпортовано 37,6 тис. нових легкових авто (на 1,4% менше у порівнянні з аналогічним показником минулого року) і 155,9 тис. вживаних легкових авто (на 41% менше у порівнянні з аналогічним показником минулого року).
У першому півріччі 2020 року на закупівлю нових легкових автомобілів імпортери витратили 726 млн доларів, а на придбання за кордоном старих машин з країни вивезли валюти в сумі еквівалентній 737,8 млн доларів.
Середня вартість імпортованого в цьому році нового автомобіля зросла до 19,3 тис. доларів, тоді як роком раніше вона становила 18,9 тис доларів, а середня митна вартість вживаної іномарки збільшилася на 1,1 тис. доларів - до 4,7 тис. доларів.
У січні – червні 2020 року в Україну у режимі імпорту було ввезено 193,5 тисячі легкових автомобілів, що на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
В Україну за шість місяців 2020 року було імпортовано 37,6 тис. нових легкових авто (на 1,4% менше у порівнянні з аналогічним показником минулого року) і 155,9 тис. вживаних легкових авто (на 41% менше у порівнянні з аналогічним показником минулого року).
У першому півріччі 2020 року на закупівлю нових легкових автомобілів імпортери витратили 726 млн доларів, а на придбання за кордоном старих машин з країни вивезли валюти в сумі еквівалентній 737,8 млн доларів.
Середня вартість імпортованого в цьому році нового автомобіля зросла до 19,3 тис. доларів, тоді як роком раніше вона становила 18,9 тис доларів, а середня митна вартість вживаної іномарки збільшилася на 1,1 тис. доларів - до 4,7 тис. доларів.
Отложенный спрос на б***. Как только снимут ограничения на въезд в ЕС, сразу все наверстают.
Santehnik написав:Как проблемы в США касаются нас? США наш рынок сбыта? США наш инвестор? У нас примитивная экономика которая ничерта кроме железа и кукурузы не продаёт. Еда нужна всегда, так что не пропадем.
В отличии от США в Украине жилье есть у всех. Вот вообще у всех. Я не знаю человека у которого нет своего жилья. Даже если его у тебя нет каким-то чудом, то в отличии от США в Украине очень много жилья отдают почти даром, лишь бы оно не развалилось. Да, это жилье в селах/райцентрах/облцентрах которые умирают. Но это жилье есть и в нем можно жить. Поэтому опять же, те проблемы что есть в США нам чужды. У нас не сидят люди в кредитах (кроме швидкогроши) и не трясутся от того что их выставят на улицу и они потеряют работу. Реально самый плохой сценарий который может произойти с пересічним это возврат в село пока ситуация не уляжется. Во время карантина у меня знакомых фицыков сократили, один через 2 дня уже в своей селухе на рыбалке отдыхал, другой в глово устроился тут же.
В селах голодовки нет. Опять же я пару лет назад гостевал в селе которое находится в такой заднице, что туда даже автобус не ходит. Но я там за три дня так откормился, что потом месяц отходил. У них там столько еды что они не знают куда её девать. Старикам просто реально нечего делать и они копают огороды, которые потом просто лежат в погребе и ждут пока городские родственники заберут. Поэтому опять же с голоду у нас никто не умрет. Кушать есть что, кредитов на людях нет. Что ещё надо? Какие проблемы нам страшны?
Так что весь апокалипсис происходящий там очень далёк от наших реалий и проецировать его на нас бесполезно.
та ясно, що пересічені з голоду не помруть, але і КРЖН жиру не добавиться від проблем в США
Когда цена дериватива на метр общаги без доков у заж0пьях Борщаги сравняется с ценой готового у Джеке или на ПаторжинскАго 14? Графики они такие - нарисуют тебе экспоненту и гиперболу, хоть всрись хоть падай. КстА графики можешь у Зрады одолжить. Их у них у Сколково терабайты
drevlyanin написав:Подскажите, кто был последнее время в ОП, как там обстоят дела с покупателями? По информации буквально всех знакомых, владельцев розничных продовольственных магазинов и точек на рынках, последние дней 10 наблюдается резкое уменьшение количества посетителей. Именно не средний чек упал (хоть и это есть) а люди куда то подевались. В пригородных супермаркетах визуально та же картина. С чем связано хз. То ли все ломанулись на моря, то ли испугались последней статы по ковиду, то ли финансы поют романсы.
Н08 забита в сторону юха , даже после 3 ночи, спать с открытым окном не возможно.