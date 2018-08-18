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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5113511451155116

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 168
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
52
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:57

  Gastarbaiter написав:
  drevlyanin написав:Подскажите, кто был последнее время в ОП, как там обстоят дела с покупателями?
По информации буквально всех знакомых, владельцев розничных продовольственных магазинов и точек на рынках, последние дней 10 наблюдается резкое уменьшение количества посетителей.
Именно не средний чек упал (хоть и это есть) а люди куда то подевались. В пригородных супермаркетах визуально та же картина. С чем связано хз. То ли все ломанулись на моря, то ли испугались последней статы по ковиду, то ли финансы поют романсы.

Судя по моим знакомым, многие как раз на моря поехали.

Трасса Щуцын-Дубровник-Монтенегро-Тирана забита коптящими б*** с номерами "PL..."?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 22:40

  Santehnik написав:Как проблемы в США касаются нас?
США наш рынок сбыта? США наш инвестор?
У нас примитивная экономика которая ничерта кроме железа и кукурузы не продаёт.
Еда нужна всегда, так что не пропадем.

В отличии от США в Украине жилье есть у всех.
Вот вообще у всех. Я не знаю человека у которого нет своего жилья.
Даже если его у тебя нет каким-то чудом, то в отличии от США в Украине очень много жилья отдают почти даром, лишь бы оно не развалилось.
Да, это жилье в селах/райцентрах/облцентрах которые умирают. Но это жилье есть и в нем можно жить.
Поэтому опять же, те проблемы что есть в США нам чужды.
У нас не сидят люди в кредитах (кроме швидкогроши) и не трясутся от того что их выставят на улицу и они потеряют работу.
Реально самый плохой сценарий который может произойти с пересічним это возврат в село пока ситуация не уляжется. Во время карантина у меня знакомых фицыков сократили, один через 2 дня уже в своей селухе на рыбалке отдыхал, другой в глово устроился тут же.

В селах голодовки нет. Опять же я пару лет назад гостевал в селе которое находится в такой заднице, что туда даже автобус не ходит. Но я там за три дня так откормился, что потом месяц отходил. У них там столько еды что они не знают куда её девать. Старикам просто реально нечего делать и они копают огороды, которые потом просто лежат в погребе и ждут пока городские родственники заберут.
Поэтому опять же с голоду у нас никто не умрет.
Кушать есть что, кредитов на людях нет. Что ещё надо? Какие проблемы нам страшны?

Так что весь апокалипсис происходящий там очень далёк от наших реалий и проецировать его на нас бесполезно.

А какие там опять проблемы в США накопали?
"2 Homebuilder ETFs Hitting Record Highs After U.S. Housing Data Beats"

http://www.investing.com/analysis/2-hom ... -200534977
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 22:57

  airmax78 написав:А какие там опять проблемы в США накопали?
"2 Homebuilder ETFs Hitting Record Highs After U.S. Housing Data Beats"

http://www.investing.com/analysis/2-homebuilder-etfs-to-consider-as-home-sales-soar-200534977


Никаких проблем, Максик. Бюджетный дефицит в 0,6 трлн в июле - это так, в порядке вещей :D

Ну а то, что часть вертолетных денег типа 1200 баксов на рыло (в том числе работающее и в поддержке не нуждающееся) пошли на спекуляции, то такое - корм для финансовых акул и китов, я об этом уже писал:

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zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 23:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио Не плач, дружок. Байден придет - порядок наведет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 23:08

  airmax78 написав:zРадио Не плач, дружок. Байден придет - порядок наведет.

Только Трамп. Без него Армия-Вира-Мова не имеет шансов на продвижение в свободном американском сообществе
antey1969
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