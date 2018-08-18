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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5114511551165117

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 168
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
52
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 00:25

  zРадио написав:
  airmax78 написав:zРадио Не плач, дружок. Байден придет - порядок наведет.


Ты уже поставил штукарь на его победу? Коэффициент, кстати, вырос - уже 1,75.

Странный ты такой осел (осел - символ Демократической партии, кто не знает) - от 750 баксов добровольно отказываешься... А можно ведь и больше поставить, прям много - ремонт на шару сделаешь...

Ты, слоненок, в зеркало смотрелся? Минимум от 40куе добровольно отказываешься и еще смеешь мне про жалкие 750 бачей заикаться? Ну и на трампе 1200 мог бы поднять - не Бог весть что, но тоже приятно.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 00:45

  airmax78 написав:Ты, слоненок, в зеркало смотрелся? Минимум от 40куе добровольно отказываешься и еще смеешь мне про жалкие 750 бачей заикаться? Ну и на трампе 1200 мог бы поднять - не Бог весть что, но тоже приятно.


Вот же ты болтун! Я, в отличие от тебя, в американские выборы не лезу, фаворитов не имею и кто победит, не знаю.

PS: а в своей квартире я живу, гений!!! У меня второй нет. Ты бы прекратил уже дурачка играть (или ты не играешь?)
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 00:59

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ты, слоненок, в зеркало смотрелся? Минимум от 40куе добровольно отказываешься и еще смеешь мне про жалкие 750 бачей заикаться? Ну и на трампе 1200 мог бы поднять - не Бог весть что, но тоже приятно.


Вот же ты болтун! Я, в отличие от тебя, в американские выборы не лезу, фаворитов не имею и кто победит, не знаю.

PS: а в своей квартире я живу, гений!!! У меня второй нет. Ты бы прекратил уже дурачка играть (или ты не играешь?)

Ты лезешь абсолютно во все сферы. Где твои ставки на все? Не принимают ставки на падение недвиги - сделай всех разом - продай Минскую - откупи на 20-40% дешевле. Я не понимаю, что может остановить человека от того, чтобы поднять на ровном месте от 40куе за, теперь уже максмим год-полтора. А если 80куе (а по Минской я бы ожидал просадку скорее на 80 чем на 40). Берешь кого-то "на слабо" - покажи класс. Не веришь в поражение Трампа - коэффициент 2.2. Не хочешь ставить? Какого куя лезешь с советами к другим?
airmax78
 
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