|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 сер, 2020 00:25
zРадио написав: airmax78 написав:zРадио
Не плач, дружок. Байден придет - порядок наведет.
Ты уже поставил штукарь на его победу? Коэффициент, кстати, вырос - уже 1,75.
Странный ты такой осел (осел - символ Демократической партии, кто не знает) - от 750 баксов добровольно отказываешься... А можно ведь и больше поставить, прям много - ремонт на шару сделаешь...
Ты, слоненок, в зеркало смотрелся? Минимум от 40куе добровольно отказываешься и еще смеешь мне про жалкие 750 бачей заикаться? Ну и на трампе 1200 мог бы поднять - не Бог весть что, но тоже приятно.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35875
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 881 раз.
- Подякували: 4235 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 25 сер, 2020 00:45
airmax78 написав:
Ты, слоненок, в зеркало смотрелся? Минимум от 40куе добровольно отказываешься и еще смеешь мне про жалкие 750 бачей заикаться? Ну и на трампе 1200 мог бы поднять - не Бог весть что, но тоже приятно.
Вот же ты болтун! Я, в отличие от тебя, в американские выборы не лезу, фаворитов не имею и кто победит, не знаю.
PS: а в своей квартире я живу, гений!!! У меня второй нет. Ты бы прекратил уже дурачка играть (или ты не играешь?)
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7227
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1270 раз.
- Подякували: 2906 раз.
-
- Профіль
-
6
5
3
Додано: Вів 25 сер, 2020 00:59
zРадио написав: airmax78 написав:
Ты, слоненок, в зеркало смотрелся? Минимум от 40куе добровольно отказываешься и еще смеешь мне про жалкие 750 бачей заикаться? Ну и на трампе 1200 мог бы поднять - не Бог весть что, но тоже приятно.
Вот же ты болтун! Я, в отличие от тебя, в американские выборы не лезу, фаворитов не имею и кто победит, не знаю.
PS: а в своей квартире я живу, гений!!! У меня второй нет. Ты бы прекратил уже дурачка играть (или ты не играешь?)
Ты лезешь абсолютно во все сферы. Где твои ставки на все? Не принимают ставки на падение недвиги - сделай всех разом - продай Минскую - откупи на 20-40% дешевле. Я не понимаю, что может остановить человека от того, чтобы поднять на ровном месте от 40куе за, теперь уже максмим год-полтора. А если 80куе (а по Минской я бы ожидал просадку скорее на 80 чем на 40). Берешь кого-то "на слабо" - покажи класс. Не веришь в поражение Трампа - коэффициент 2.2. Не хочешь ставить? Какого куя лезешь с советами к другим?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35875
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 881 раз.
- Подякували: 4235 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19043
|3145568
|
|
|471
|202660
|
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
|
|13
|15271
|
|