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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 сер, 2020 00:25
zРадио написав: airmax78 написав:zРадио
Не плач, дружок. Байден придет - порядок наведет.
Ты уже поставил штукарь на его победу? Коэффициент, кстати, вырос - уже 1,75.
Странный ты такой осел (осел - символ Демократической партии, кто не знает) - от 750 баксов добровольно отказываешься... А можно ведь и больше поставить, прям много - ремонт на шару сделаешь...
Ты, слоненок, в зеркало смотрелся? Минимум от 40куе добровольно отказываешься и еще смеешь мне про жалкие 750 бачей заикаться? Ну и на трампе 1200 мог бы поднять - не Бог весть что, но тоже приятно.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 00:45
airmax78 написав:
Ты, слоненок, в зеркало смотрелся? Минимум от 40куе добровольно отказываешься и еще смеешь мне про жалкие 750 бачей заикаться? Ну и на трампе 1200 мог бы поднять - не Бог весть что, но тоже приятно.
Вот же ты болтун! Я, в отличие от тебя, в американские выборы не лезу, фаворитов не имею и кто победит, не знаю.
PS: а в своей квартире я живу, гений!!! У меня второй нет. Ты бы прекратил уже дурачка играть (или ты не играешь?)
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Додано: Вів 25 сер, 2020 00:59
zРадио написав: airmax78 написав:
Ты, слоненок, в зеркало смотрелся? Минимум от 40куе добровольно отказываешься и еще смеешь мне про жалкие 750 бачей заикаться? Ну и на трампе 1200 мог бы поднять - не Бог весть что, но тоже приятно.
Вот же ты болтун! Я, в отличие от тебя, в американские выборы не лезу, фаворитов не имею и кто победит, не знаю.
PS: а в своей квартире я живу, гений!!! У меня второй нет. Ты бы прекратил уже дурачка играть (или ты не играешь?)
Ты лезешь абсолютно во все сферы. Где твои ставки на все? Не принимают ставки на падение недвиги - сделай всех разом - продай Минскую - откупи на 20-40% дешевле. Я не понимаю, что может остановить человека от того, чтобы поднять на ровном месте от 40куе за, теперь уже максимум год-полтора. А если 80куе (а по Минской я бы ожидал просадку скорее на 80 чем на 40)? Берешь кого-то "на слабо" - покажи класс. Не веришь в поражение Трампа - коэффициент 2.2. Не хочешь ставить? Какого куя лезешь с советами к другим?
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Додано: Вів 25 сер, 2020 01:11
airmax78 написав:
Ты лезешь абсолютно во все сферы. Где твои ставки на все? Не принимают ставки на падение недвиги - сделай всех разом - продай Минскую - откупи на 20-40% дешевле. Я не понимаю, что может остановить человека от того, чтобы поднять на ровном месте от 40куе за, теперь уже максимум год-полтора. А если 80куе (а по Минской я бы ожидал просадку скорее на 80 чем на 40)? Берешь кого-то "на слабо" - покажи класс. Не веришь в поражение Трампа - коэффициент 2.2. Не хочешь ставить? Какого куя лезешь с советами к другим?
Ты уже в тупой троллинг скатился!
О Трампах-Байденах в отношении меня сразу забудь - я туда не лезу, это твоя фишка.
Далее, откуда возьмется "сороковка" на продаже моей квартиры? Без 10%-ной скидки бетон с марта УЖЕ не продашь - забудь! Я прогнозировал (и прогнозирую) падение на 20-40% спустя 18-30 месяцев начиная с апреля, т.е. октябрь 2021-го-октябрь 2022-го. По отношению к сегодняшней цене на продаже квартиры можно выиграть 11-33% через 14-26 месяцев. Если я продам, мне нужно снимать аналогичное жилье за живые деньги. Это 0,6-0,7% от ее стоимости.
Сам посчитаешь и признаешь, что обгадился, или продолжишь топить итак невысокую репутацию?
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 25 сер, 2020 01:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 01:14
Santehnik написав:
Как проблемы в США касаются нас?
США наш рынок сбыта? США наш инвестор?
У нас примитивная экономика которая ничерта кроме железа и кукурузы не продаёт.
Еда нужна всегда, так что не пропадем.
В отличии от США в Украине жилье есть у всех.
Вот вообще у всех. Я не знаю человека у которого нет своего жилья.
Даже если его у тебя нет каким-то чудом, то в отличии от США в Украине очень много жилья отдают почти даром, лишь бы оно не развалилось.
Да, это жилье в селах/райцентрах/облцентрах которые умирают. Но это жилье есть и в нем можно жить.
Поэтому опять же, те проблемы что есть в США нам чужды.
У нас не сидят люди в кредитах (кроме швидкогроши) и не трясутся от того что их выставят на улицу и они потеряют работу.
Реально самый плохой сценарий который может произойти с пересічним это возврат в село пока ситуация не уляжется. Во время карантина у меня знакомых фицыков сократили, один через 2 дня уже в своей селухе на рыбалке отдыхал, другой в глово устроился тут же.
В селах голодовки нет. Опять же я пару лет назад гостевал в селе которое находится в такой заднице, что туда даже автобус не ходит. Но я там за три дня так откормился, что потом месяц отходил. У них там столько еды что они не знают куда её девать. Старикам просто реально нечего делать и они копают огороды, которые потом просто лежат в погребе и ждут пока городские родственники заберут.
Поэтому опять же с голоду у нас никто не умрет.
Кушать есть что, кредитов на людях нет. Что ещё надо? Какие проблемы нам страшны?
Так что весь апокалипсис происходящий там очень далёк от наших реалий и проецировать его на нас бесполезно.
Есть реальная жизнь - продукты, физические активы, в том числе и недвижимость. Есть виртуальный мир - долги, деньги - бумажки, которые принято считать ценностью. В физическом мире события происходят медленно. Пшеницу нужно вырастить, дом построить. В виртуальном быстро. Сегодня курс один, завтра другой.
Проблемы США, как страны эмитента долларов, напрямую влияют на цены на КРЖН, потому что цены номинированы в долларах. Никто не говорит, что в 2008 или 2014 цены выросли в гривнах (хотя это так). Все говорят, что упали в долларах.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 01:17
zРадио написав:
Далее, откуда возьмется "сороковка" на продаже моей квартиры? Без 10%-ной скидки бетон с марта УЖЕ не продашь - забудь! Я прогнозировал (и прогнозирую) падение на 20-40% спустя 18-30 месяцев начиная с апреля, т.е. осенью 2021-го-осенью 2022-го. По отношению к сегодняшней цене на продаже квартиры можно выиграть 11-33% через 14-26 месяцев. Если я продам, мне нужно снимать аналогичное жилье за живые деньги. Это 0,6-0,7% от ее стоимости.
Давайте перевернем ситуацию. Если продавать и уходить в аренду не выгодно, то, идя от противного, получаем, что выгодно сейчас покупать с 10% скидкой и сдавать в аренду. Я правильно понял?
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Додано: Вів 25 сер, 2020 01:36
Vlad442 написав: zРадио написав:
Далее, откуда возьмется "сороковка" на продаже моей квартиры? Без 10%-ной скидки бетон с марта УЖЕ не продашь - забудь! Я прогнозировал (и прогнозирую) падение на 20-40% спустя 18-30 месяцев начиная с апреля, т.е. осенью 2021-го-осенью 2022-го. По отношению к сегодняшней цене на продаже квартиры можно выиграть 11-33% через 14-26 месяцев. Если я продам, мне нужно снимать аналогичное жилье за живые деньги. Это 0,6-0,7% от ее стоимости.
Давайте перевернем ситуацию. Если продавать и уходить в аренду не выгодно, то, идя от противного, получаем, что выгодно сейчас покупать с 10% скидкой и сдавать в аренду. Я правильно понял?
Скоро в Хомякоида №2 превратится - всем готовить доски, но Чабанчики и сдаются заипись и продаются по щелчку.
Грустно читать, когда призанного гуру инвестирования в своей конторе, пугает живой кэш и перспектива платить 7-8% годовых за аренду валящейся в цене прелести. 7-8% годовых зрада должен зарабатывать на свободных деньгах вообще не напрягаясь. Скорее, я бы сказал, 15-20%. Операции с валютными ОВГЗ и корпоративными бондами не могут давать меньше 12-15% годовых. И тут, вдруг, в штаны пис-пис.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 01:42
Vlad442 написав:
Давайте перевернем ситуацию. Если продавать и уходить в аренду не выгодно, то, идя от противного, получаем, что выгодно сейчас покупать с 10% скидкой и сдавать в аренду. Я правильно понял?
Вы не перевернули, а перекрутили! Продажа собственной квартиры, в которой живешь - это не просто математика, а покупка квартиры для аренды - исключительно математика.
Не знаю, стоит ли объяснять, или вы тоже дурачитесь, но продать обжитую квартиру, чтобы позже купить другую - это все равно, что продать гитару, на которой играете, или аквариум с рыбками. Эти решения не принимаются с одним калькулятором в руках - они эмоциональные!
Если же вернуться чисто к рациональной части вашего комментария (т.е. покупке квартиры под аренду) - сейчас выгоднее это отложить. Не рынке аренды профицит - ее доходность будет падать, поэтому если войдете на текущих ценовых уровнях, срок окупаемости будет оооочень длинным
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Додано: Вів 25 сер, 2020 01:56
zРадио написав:
Если же вернуться чисто к рациональной части вашего комментария (т.е. покупке квартиры под аренду) - сейчас выгоднее это отложить. Не рынке аренды профицит - ее доходность будет падать, поэтому если войдете на текущих ценовых уровнях, срок окупаемости будет оооочень длинным
Если вернуться к трешке с ремонтом от застройщика в Эврике, которую можно было купить в апреле за 87, вложить в ремонт, мебель и технику 5 тыс и получить уже 900 долларов арендной платы, при том, что аналогичные голые продаются от 100, то получается, что не все и не всегда происходит как ожидается.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 02:17
Vlad442 написав: zРадио написав:
Если же вернуться чисто к рациональной части вашего комментария (т.е. покупке квартиры под аренду) - сейчас выгоднее это отложить. Не рынке аренды профицит - ее доходность будет падать, поэтому если войдете на текущих ценовых уровнях, срок окупаемости будет оооочень длинным
Если вернуться к трешке с ремонтом от застройщика в Эврике, которую можно было купить в апреле за 87, вложить в ремонт, мебель и технику 5 тыс и получить уже 900 долларов арендной платы, при том, что аналогичные голые продаются от 100, то получается, что не все и не всегда происходит как ожидается.
Эта пресловутая трешка - манипуляция чистой воды. Если она даже реальная, то манипуляция в выборе для сравнения неликвидного и редкого объекта. Если фантазийная, то... фантазийная
Но мы в любом случае мы не проверим...
Я еще вначале лета предлагал вести "индекс" однухи в Патриотике (в Эврике меньше построенных домов), но вы даже не прореагировали
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