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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 24 сер, 2020 21:57
Gastarbaiter написав: drevlyanin написав:
Подскажите, кто был последнее время в ОП, как там обстоят дела с покупателями?
По информации буквально всех знакомых, владельцев розничных продовольственных магазинов и точек на рынках, последние дней 10 наблюдается резкое уменьшение количества посетителей.
Именно не средний чек упал (хоть и это есть) а люди куда то подевались. В пригородных супермаркетах визуально та же картина. С чем связано хз. То ли все ломанулись на моря, то ли испугались последней статы по ковиду, то ли финансы поют романсы.
Судя по моим знакомым, многие как раз на моря поехали.
Трасса Щуцын-Дубровник-Монтенегро-Тирана забита коптящими б*** с номерами "PL..."?
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Додано: Пон 24 сер, 2020 23:45
Кто то знает ситуацию по Медовый-2? Однушек нет от слова совсем и не было. Двушек видовых на озеро тоже нет.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 00:25
zРадио написав: airmax78 написав:zРадио
Не плач, дружок. Байден придет - порядок наведет.
Ты уже поставил штукарь на его победу? Коэффициент, кстати, вырос - уже 1,75.
Странный ты такой осел (осел - символ Демократической партии, кто не знает) - от 750 баксов добровольно отказываешься... А можно ведь и больше поставить, прям много - ремонт на шару сделаешь...
Ты, слоненок, в зеркало смотрелся? Минимум от 40куе добровольно отказываешься и еще смеешь мне про жалкие 750 бачей заикаться? Ну и на трампе 1200 мог бы поднять - не Бог весть что, но тоже приятно.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 01:14
Santehnik написав:
Как проблемы в США касаются нас?
США наш рынок сбыта? США наш инвестор?
У нас примитивная экономика которая ничерта кроме железа и кукурузы не продаёт.
Еда нужна всегда, так что не пропадем.
В отличии от США в Украине жилье есть у всех.
Вот вообще у всех. Я не знаю человека у которого нет своего жилья.
Даже если его у тебя нет каким-то чудом, то в отличии от США в Украине очень много жилья отдают почти даром, лишь бы оно не развалилось.
Да, это жилье в селах/райцентрах/облцентрах которые умирают. Но это жилье есть и в нем можно жить.
Поэтому опять же, те проблемы что есть в США нам чужды.
У нас не сидят люди в кредитах (кроме швидкогроши) и не трясутся от того что их выставят на улицу и они потеряют работу.
Реально самый плохой сценарий который может произойти с пересічним это возврат в село пока ситуация не уляжется. Во время карантина у меня знакомых фицыков сократили, один через 2 дня уже в своей селухе на рыбалке отдыхал, другой в глово устроился тут же.
В селах голодовки нет. Опять же я пару лет назад гостевал в селе которое находится в такой заднице, что туда даже автобус не ходит. Но я там за три дня так откормился, что потом месяц отходил. У них там столько еды что они не знают куда её девать. Старикам просто реально нечего делать и они копают огороды, которые потом просто лежат в погребе и ждут пока городские родственники заберут.
Поэтому опять же с голоду у нас никто не умрет.
Кушать есть что, кредитов на людях нет. Что ещё надо? Какие проблемы нам страшны?
Так что весь апокалипсис происходящий там очень далёк от наших реалий и проецировать его на нас бесполезно.
Есть реальная жизнь - продукты, физические активы, в том числе и недвижимость. Есть виртуальный мир - долги, деньги - бумажки, которые принято считать ценностью. В физическом мире события происходят медленно. Пшеницу нужно вырастить, дом построить. В виртуальном быстро. Сегодня курс один, завтра другой.
Проблемы США, как страны эмитента долларов, напрямую влияют на цены на КРЖН, потому что цены номинированы в долларах. Никто не говорит, что в 2008 или 2014 цены выросли в гривнах (хотя это так). Все говорят, что упали в долларах.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 01:17
zРадио написав:
Далее, откуда возьмется "сороковка" на продаже моей квартиры? Без 10%-ной скидки бетон с марта УЖЕ не продашь - забудь! Я прогнозировал (и прогнозирую) падение на 20-40% спустя 18-30 месяцев начиная с апреля, т.е. осенью 2021-го-осенью 2022-го. По отношению к сегодняшней цене на продаже квартиры можно выиграть 11-33% через 14-26 месяцев. Если я продам, мне нужно снимать аналогичное жилье за живые деньги. Это 0,6-0,7% от ее стоимости.
Давайте перевернем ситуацию. Если продавать и уходить в аренду не выгодно, то, идя от противного, получаем, что выгодно сейчас покупать с 10% скидкой и сдавать в аренду. Я правильно понял?
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Vlad442
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Додано: Вів 25 сер, 2020 01:36
Vlad442 написав: zРадио написав:
Далее, откуда возьмется "сороковка" на продаже моей квартиры? Без 10%-ной скидки бетон с марта УЖЕ не продашь - забудь! Я прогнозировал (и прогнозирую) падение на 20-40% спустя 18-30 месяцев начиная с апреля, т.е. осенью 2021-го-осенью 2022-го. По отношению к сегодняшней цене на продаже квартиры можно выиграть 11-33% через 14-26 месяцев. Если я продам, мне нужно снимать аналогичное жилье за живые деньги. Это 0,6-0,7% от ее стоимости.
Давайте перевернем ситуацию. Если продавать и уходить в аренду не выгодно, то, идя от противного, получаем, что выгодно сейчас покупать с 10% скидкой и сдавать в аренду. Я правильно понял?
Скоро в Хомякоида №2 превратится - всем готовить доски, но Чабанчики и сдаются заипись и продаются по щелчку.
Грустно читать, когда призанного гуру инвестирования в своей конторе, пугает живой кэш и перспектива платить 7-8% годовых за аренду валящейся в цене прелести. 7-8% годовых зрада должен зарабатывать на свободных деньгах вообще не напрягаясь. Скорее, я бы сказал, 15-20%. Операции с валютными ОВГЗ и корпоративными бондами не могут давать меньше 12-15% годовых. И тут, вдруг, в штаны пис-пис.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 01:42
Vlad442 написав:
Давайте перевернем ситуацию. Если продавать и уходить в аренду не выгодно, то, идя от противного, получаем, что выгодно сейчас покупать с 10% скидкой и сдавать в аренду. Я правильно понял?
Вы не перевернули, а перекрутили! Продажа собственной квартиры, в которой живешь - это не просто математика, а покупка квартиры для аренды - исключительно математика.
Не знаю, стоит ли объяснять, или вы тоже дурачитесь, но продать обжитую квартиру, чтобы позже купить другую - это все равно, что продать гитару, на которой играете, или аквариум с рыбками. Эти решения не принимаются с одним калькулятором в руках - они эмоциональные!
Если же вернуться чисто к рациональной части вашего комментария (т.е. покупке квартиры под аренду) - сейчас выгоднее это отложить. Не рынке аренды профицит - ее доходность будет падать, поэтому если войдете на текущих ценовых уровнях, срок окупаемости будет оооочень длинным
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Додано: Вів 25 сер, 2020 01:56
zРадио написав:
Если же вернуться чисто к рациональной части вашего комментария (т.е. покупке квартиры под аренду) - сейчас выгоднее это отложить. Не рынке аренды профицит - ее доходность будет падать, поэтому если войдете на текущих ценовых уровнях, срок окупаемости будет оооочень длинным
Если вернуться к трешке с ремонтом от застройщика в Эврике, которую можно было купить в апреле за 87, вложить в ремонт, мебель и технику 5 тыс и получить уже 900 долларов арендной платы, при том, что аналогичные голые продаются от 100, то получается, что не все и не всегда происходит как ожидается.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 02:17
Vlad442 написав: zРадио написав:
Если же вернуться чисто к рациональной части вашего комментария (т.е. покупке квартиры под аренду) - сейчас выгоднее это отложить. Не рынке аренды профицит - ее доходность будет падать, поэтому если войдете на текущих ценовых уровнях, срок окупаемости будет оооочень длинным
Если вернуться к трешке с ремонтом от застройщика в Эврике, которую можно было купить в апреле за 87, вложить в ремонт, мебель и технику 5 тыс и получить уже 900 долларов арендной платы, при том, что аналогичные голые продаются от 100, то получается, что не все и не всегда происходит как ожидается.
Эта пресловутая трешка - манипуляция чистой воды. Если она даже реальная, то манипуляция в выборе для сравнения неликвидного и редкого объекта. Если фантазийная, то... фантазийная
Но мы в любом случае мы не проверим...
Я еще вначале лета предлагал вести "индекс" однухи в Патриотике (в Эврике меньше построенных домов), но вы даже не прореагировали
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Додано: Вів 25 сер, 2020 08:18
flyman написав:Я не раз писав, що преважна частина населення України відноситься до "золотого мільярда"
, так як має всі блага цивілізації: питна вода, каналізація, електрика, в будинках, навіть інетернет, газ та інші блага.
ТМ - Малюська і інші слайдодочери = КСЕ!
Класно придумали, нічого не покращили, деградували країну до 3 індустріального уклада і раді, ніби, ми відносимось до золотого мільярда.
Насправді, "ахметових" можна вважати частково золотим мільярдом, але імхо не тебе
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